Coronavirus: Creat de oameni in laborator?

Intr-un raport al aliantei serviciilor secrete din cele mai mari cinci state vorbitoare de limba engleza (SUA, Marea Britanie, Canada, Australia si Noua Zeelanda, asa-numita alianta "Five Eyes") se vorbeste de un virus necunoscut prezent la lilieci in China, virus care ar fi fost analizat intr-un laborator din Wuhan.Raportul secret ar fi ajuns in posesia ziarului australian Daily Telegraph. De la publicarea materialului, s-au inmultit semnificativ relatarile despre "virusul creat de oameni in laboratorul din Wuhan". In plus, lumea intreaga ar fi irosit timp important in lupta impotriva virusului, din cauza ca Beijingul ar fi blocat informatiile despre acesta - acuze de acest fel nu sunt lansate doar de presedintele american Donald Trump, ci si de presa de bulevard din Germania.Sa fie deci un scandal urias?Sa incepem cu ce e mai important: coronavirusul nu a fost creat artificial in laborator si nici raspandit cu intentie. Pentru prostii de genul acesta, similare cu alegatiile iubitorilor de conspiratii privind originea virusului HIV in anii '80, nu exista defel dovezi, nici la serviciile secrete, nici in alta parte.Directorul agentiilor de informatii din SUA, caruia ii sunt subordonate toate cele 17 servicii secrete americane, a explicat intr-o declaratie de presa: la fel ca majoritatea oamenilor de stiinta, nici serviciile de informatii americane nu ar avea vreun motiv sa suspecteze crearea coronavirusului de catre oameni sau modificarea lui genetica de catre acestia.In acelasi timp, serviciile secrete americane ar cerceta mai departe daca virusul a fost transmis de la animale la oameni sau daca a fost rezultatul unui accident intr-un laborator din Wuhan.Prin declaratia de presa publicata joia trecuta si semnata de ambasadorul american la Berlin si noul coordonator al serviciilor secrete la Casa Alba, Richard Grenell, un tip cunoscut pentru luarile sale de pozitie prea putin diplomatice, serviciile de informatii americane au facut o exceptie senzationala de la regula de a nu comenta pe marginea unor evenimente actuale.La doar cateva zile dupa aceasta declaratie oficiala, a urmat articolul din cotidianul australian Saturday Telegraph. Nici raportul citat in articol, care ar proveni de la serviciul secret australian ASIS, nu ar fi gasit dovezi cum ca noul coronavirus ar fi fost opera omului.Fara indoiala, cel mai interesant aspect al raportului serviciilor australiene, un aspect deocamdata insa ignorat, il reprezinta informatiile de context privind cercetarile efectuate cu coronavirusuri. Potrivit Saturday Telegraph, de 15 ani, o echipa de virologi chinezi condusa de dr. Shi Zhengli, director al Centrului de Boli Infectioase de la Institutul de Virologie din Wuhan, cerceteaza coronavirusurile intalnite la lilieci.Ar exista peste 5.000 de tipuri diferite de astfel de virusuri, dintre care dr.Shi ar fi analizat cel putin 50. Dar nu este defel vorba de vreun proiect secret chinezesc. Dimpotriva, echipa din Wuhan a colaborat cu laboratorul de sanatate animala al "Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation CSIRO" din Australia.Dr. Shi si colegul sau Peng Zhou au petrecut mai multi ani in Australia. Un alt partner al echipei chineze a fost Universitatea din North Carolina, SUA.Obiectivul cercetarilor a fost izolarea virusurilor intalnite la lilieci si analizarea posibilitatii transmiterii lor la oameni. In noiembrie 2015, adica aproape exact in urma cu patru ani inaintea izbucnirii actualei pandemii, studiul condus de dr. Shi impreuna cu Universitatea din North Carolina a conchis ca virusuri de tip SARS pot sari direct de la lilieci la oameni si ca nu ar exista tratament impotriva lor.In 2019, urmatorul lor studiu a ajuns la concluzia: "Este probabil ca, pe viitor, vor izbucni epidemii de coronavirusuri de gen SARS sau MERS de la lilieci si exista o probabilitate ridicata ca originea epidemiei sa fie in China."Virologii s-au referit si la riscul ridicat al cercetarilor lor, in sensul unui accident care ar elibera virusul din laborator. Un punct important ar fi standardele de siguranta din laboratoare.Referitor la acest subiect, au aparut rapoarte ale unor diplomati americani din China, deocamdata neconfirmate, care vorbeau in decembrie 2019 de o securitate deficitara la laboratorul din Wuhan.Serviciul secret australian a respins insa speculatiile si acuzatiile nefondate. De aceea, a adoptat si Guvernul de la Canberra pozitia ca virusul actual ar proveni in proportie de 95% de la o piata de animale din Wuhan. Ar ramane insa o probabilitate redusa de 5% ca virusul sa fi scapat in public - neintentionat - in urma unui accident in laborator.Aceasta concluzie oficiala a Australiei, acoperita si de declaratia serviciilor secrete americane, se bate insa cap in cap cu pozitia Administratiei Trump. Secretarul de Stat american (si fost sef al CIA) Mike Pompeo a vorbit , duminica trecuta, despre "dovezi enorme privind originea virusului in laboratorul din Wuhan."Partea senzationala a raportului australian este insa alta: ASIS descrie fara echivoc in raportul sau de 15 pagini cum China a distrus sau blocat in decembrie informatii si probe extrem de importante despre epidemia de coronavirus.Deosebit de grav ar fi si cazul lui Huang Yan Ling, angajata la laboratorul de cercetare din Wuhan. Potrivit primelor relatari de presa din China, s-a presupus ca femeia ar fi fost prima persoana din lume infectata cu noul coronavirus ("pacientul zero").La scurt timp dupa aceea, femeia a disparut, biografia ei online a fost stearsa in totalitate si pana in ziua de azi nu s-a descoperit nicio urma a ei.De asemenea, numerosi medici din Wuhan care au vorbit public in ianuarie despre epidemia cu un nou virus ar fi fost arestati sub acuzatia "raspandirii de zvonuri". Mai mult, guvernul chinez a dispus stergerea din memoria motoarelor de cautare online a notiunilor ca "SARS variation", "Wuhan seafood market" si "Wuhan unknown pneumonia". Dovezi clare ale cenzurii cu care regimul comunist a incercat sa controleze informatiile privind izbucnirea pandemiei.Cea mai grava este acuzatia potrivit careia China ar fi stiut deja din decembrie ca virusul se transmite de la om la om, lucru pe care initial l-ar fi negat, informand Organizatia Mondiala a Sanatatii despre aceasta transmitere abia in 20 ianuarie 2020. Totusi: tinand cont de cercetarile cunoscute cu rezultate facute publice ale echipei conduse de dr. Shi, prezentate detaliat de rapoartele serviciilor secrete, aceasta nu mai era o surpriza.Minciuna, cenzura si arestarile sunt reactii tipice ale regimurilor dictatoriale la crize neasteptate.Boli, catastrofe naturale sau accidente inseamna un pericol ridicat pentru monopolul de putere si asa mereu instabil al dictaturilor. Iar astfel de crize scot la iveala nereguli existente deja demult.Partidul Comunist nu vrea sa isi asume acest risc, dupa cum s-a putut vedea in 1986 la Cernobil in fosta URSS sau in 2020 in China. Si atunci si acum, cu consecinte mortale.Realitatea este ca, in urma cercetarilor amintite, se stia deja de ani buni despre pericolele reprezentate de coronavirusuri.Au avut loc de asemenea in trecut exercitii de protectie in caz de catastrofe in care s-au analizat scenarii asemanatoare.In Germania, in 2012, o "analiza de risc privind protectia populatiei" a avut in vedere exact scenariul unei pandemii virale. Rezultatul: pregatire insuficienta, lipsa capacitatilor si materialelor, precum si a planurilor adecvate de limitare a unei epidemii.Mai mult: nici la sfarsitul lui ianuarie - pare deja in trecutul foarte indepartat - niciun guvern, in Europa sau in SUA, nu a luat masuri serioase. Abia dupa ce s-a vazut amploarea mortala a pandemiei de coronavirus in Italia, s-a demarat luarea de masuri dure si foarte grabite, uneori de la o ora la alta.In acest context, ne indoim ca o politica informationala mai corecta si sincera a Chinei in decembrie 2019 ar fi schimbat prea mult lucrurile, chiar daca liderii din lumea intreaga ar fi avut astfel o luna in plus pentru a lua masurile potrivite.