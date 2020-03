Coronavirus: Crestere rapida a deceselor in Italia - 18, in numai 24 de ore

Ziare.

Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa, a ajuns la 2.036, in crestere de la un numar de 1.694 de cazuri inregistrat duminica.Seful agentiei a declarat ca dintre persoanele infectati initial, 149 s-au vindecat.Contagiunea a iesit la iveala in urma cu doua zile si este concentrata in cateva regiuni din nordul Italiei, respectiv in Lombardia, Veneto si Emilia Romagna, cu toate ca autoritatile au anuntat luni ca doua persoane au foste testate pozitiv la Roma. Si in alte regiuni italiene au fost raportate cazuri izolate.