Coronavirus: Cum arata situatia, pe tari

China a raportat 397 de noi cazuri de imbolnavire, vineri, in continuare in scadere fata de zilele anterioare. Majoritatea acestora sunt in provincia Hubei, focarul epidemiei, potrivit AP.Autoritatile chineze au anuntat ca 109 persoane au murit, vineri, din cauza virusului.Noile cifre duc numarul total de cazuri din China continentala la 76.288 dintre care 2.345 si-au pierdut viata.Sambata, Coreea de Sud a raportat o crestere semnificativa a numarului de imbolnaviri. Astfel, in ultimele patru zile au fost confirmate 346 de noi cazuri, dintre care, 142 in cursul zilei de vineri. Cele mai multe sunt legate de o biserica si un spital din Daegu, al patrulea oras ca marime din Coreea de Sud.Numarul de cazuri de persoane infectate raportate la nivel mondial, situatia pe tari:- China continentala: 76.288 de imbolnaviri, dintre acestia 2.345 de decese- Hong Kong: 69 imbolnaviri, 2 decese- Macao: 10 imbolnaviri- Japonia: 739 de imbolnaviri, inclusiv 634 de pe vasul de croaziera Diamond Princess, 3 decese- Coreea de Sud: 346 imbolnaviri, 2 decese- Singapore: 86 imbolnaviri- Statele Unite: 35 de imbolnaviri, un cetatean american a murit in China- Thailanda: 35 de imbolnaviri- Taiwan: 26 de imbolnaviri, 1 deces- Australia: 23 imbolnaviri- Malaezia: 22 imbolnaviri- Italia: 19 imbolnaviri; 1 deces- Iran: 18 imbolnaviri, 4 decese- Vietnam: 16 imbolnaviri- Germania: 16 imbolnaviri- Franta: 12 imbolnaviri, 1 deces- Regatul Unit: 9 imbolnaviri- Emiratele Arabe Unite: 9 imbolnaviri- Canada: 9 imbolnaviri- Filipine: 3 imbolnaviri, 1 deces- India: 3 imbolnaviri- Rusia: 2 imbolnaviri- Spania: 2 imbolnaviri- Liban: 1 imbolnavire- Israel: 1 imbolnavire- Belgia: 1 imbolnavire- Nepal: 1 imbolnavire- Sri Lanka: 1 imbolnavire- Suedia: 1 imbolnavire- Cambodgia: 1 imbolnavire- Finlanda: 1 imbolnavire- Egipt: 1 imbolnavire