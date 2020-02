Coronavirus: Doi doljeni abia intorsi din Italia, cautati cu politia dupa ce un localnic a sunat la 112. Au fost gasiti la o vodca

Alerta si la Buzau

Ziare.

com

Potrivit primarului comunei Sadova, cei doi cetateni au intrat in Romania duminica, pe la un punct de trecere a frontierei din vestul tarii. Ei au venit cu o masina personala pentru a aduce ceva acasa si intentionau sa se intoarca in Italia zilele urmatoare.Eugen Safta, primarul comunei Sadova, a declarat, ca un alt cetatean din localitate a sunat la 112 si a alertat autoritatile despre sosirea celor doi.Oamenii au fost gasiti in scurt timp "la o vodca"."Cei doi sunt de etnie rroma. Anuntul la 112 si toata tevatura asta a fost facuta de un cetatean tot de etnie rroma. Probabil este o raca intre ei. In loc sa anunte medicul de la permanenta, pentru ca avem Centru Medical de Permanenta, Politia, autoritatile locale, a sunat direct la 112 si s-a produs aceasta alerta care mie mi se pare putin deplasata pentru ca, cunosc si eu foarte multe persoane care locuiesc in Italia si mi-au spus ca nu sunt probleme in zona in care ei locuiesc. Cei doi se simt foarte bine, n-au niciun fel de problema. Si eu am vorbit cu ei. Oamenii erau la o vodca, sa v-o spun pe-a dreapta, si maine ii vede din nou domnul doctor", a declarat Eugen Safta.Medicul din localitate spune ca nu este niciun motiv de ingrijorare din pricina celor doi cetateni. Acestia n-au fost in zona de carantina din Italia si sunt sanatosi, dar vor fi monitorizati.Gindrovel Dumitra, medic in Sadova, a declarat ca le recomanda romanilor din Italia sa nu se panicheze si sa astepte sa vada exact care este situatia in peninsula."Cei doi nu intra in definitia de caz ca fiind caz suspect. Nu prezinta simptome, iar pe de alta parte nu au un link epidemiologic nici cu regiune, nici cu persoane care au avut simptome. In acest moment, teoretic sunt liberi. Depinde foarte mult ce se va intampla in urmatoarele 24-48 de ore pentru ca este foarte posibil ca definitia de caz sa fie schimbata in functie de dinamica cazurilor confirmate in Italia. (...) Acesti pacienti au fost instruiti ce au de facut. Problema o constituie alte persoane ce intentioneaza sa vina in tara", a spus medicul Gindrovel Dumitra.Medicul a oferit si recomandari pentru romanii care vin din regiunile Italiei afectate de coronavirus."Recomandarea mea este ca, fiecare cetatean roman care se afla acum in regiunea vizata,sa nu-si paraseasca locurile de munca sa se deplaseze in tara pentru a fi mai in siguranta. Trebuie asteptat si vazut ce se intampla acolo, in Italia, si sistemul de sanatate din Italia este unul dintre cele mai bune sisteme de sanatate din lume, cat si sistemul de urmarire epidemiologia a acestor cazuri", a mai spus medicul.Potrivit autoritatilor din Sadova, peste 3 mii de localnici sunt plecati in strainatate, mare parte dintre acestia in Italia.Si in Buzau a fost convocata o sedinta de urgenta duminica seara, la Prefectura, dupa ce o femeie, intoarsa din Italia, a sunat la 112, anuntand ca a intrat in contact cu o alta romanca ce avea grija de o batrana suspecta de coronavirus.Femeia a apelat servicul de urgenta 112 imediat dupa ce a coborat din autocarul cu care s-a intors in Romania din Italia. Ea a anuntat a intrat in contact cu o alta conationala, care avea grija de o batrana internata intr-un spital aflat in carantina din cauza coronavirusului, au afirmat, reprezentantii Prefecturii Buzau.Acea romanca ar fi acuzat stari febrile si speriata, buzoianca, a alertat autoritatile.Autocarul a fost oprit in Buzau, urmand ca toate institutiile implicate, in cadrul sedintei convocate, sa stabileasca masurile care trebuie luate.Intre timp, femeia din Buzau a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, sectia de boli infectioase, unde este investigata medical.