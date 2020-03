Coronavirus: Dosar penal si amenda de 10.000 de lei pentru persoane care nu au respectat izolarea la domiciliu

Ziare.

Astfel, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Olt a fost inregistrat un dosar penal pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor pentru aceasta persoana, conform unui comunicat remis martiDe asemenea, DSP Alba a anuntat ca o persoana din Blaj care trebuia sa stea in izolare la domiciliu, dar a fost prinsa cand se plimba a primit o amenda de 10.000 de lei.Autoritatile amintesc ca cele doua persoane purtatoare ale virusului COVID-19 (coronavirus) sunt internate in unitati spitalicesti de specialitate din Cluj-Napoca si Timisoara si sunt in stare stabila.De asemenea, luni, la TelVerde dedicat informarii despre noul Coronavirus, s-au primit 1.081 de apeluri de la persoane care au sunat sa afle detalii despre cum se manifesta si cum poate fi prevenita raspandirea acestei afectiuni. Totodata, la numarul unic de urgenta 112 au fost primite 73 apeluri.Reiteram, totodata, faptul ca in cursul zilei de ieri s-a luat decizia ca regiunea Emilia-Romagna, din Italia, dar si Coreea de Sud si Iran sa fie introduse in lista zonelor pentru care se instituie masura auto-izolarii la domiciliu , pentru o perioada de 14 zile, fata de cetatenii care ajung in Romania din aceste regiuni.A.G.