Coronavirus | eMag anunta ca subventioneaza costul mastilor medicale: Cat va fi tariful final

"In ultimele zile, pe fondul discutiilor referitoare la riscul crescut de infectie cu Covid-19 (Coronavirus) in randul populatiei,. In aceste conditii, am vazut cu totii o crestere foarte mare a preturilor la aceste produse care erau vandute de selleri prin platforma marketplace si am identificat cateva solutii care sa rezolve situatia actuala, in beneficiul clientilor.Data fiind amploarea fara precedent a cererii pentru astfel de produse am identificat stocuri in Romania si am cumparat tot ce se putea gasi in tara, de la distribuitorii existenti.Astfel, am achizitionat masti si la pretul de 7 lei/bucata, insemnand 350 de lei setul de 50 de bucati, si am decis sa suportam diferenta de pret in toata aceasta perioada astfel incat clientii sa le poata cumpara la 3 lei bucata (...)Chiar daca in magazinele online mari din Vestul Europei pretul pentru o masca a ajuns la 5 lei, iar in farmacii intre 3-5 lei sau stocurile sunt epuizate, eMag va subventiona costul pe perioada crizei de masti medicale", se arata intr-un comunicat de presa al eMag.Reprezentantii retailerului online precizeaza, totodata, ca a identificat stocuri de masti medicale in Turcia, Macedonia si Ucraina, "pe care le asteptam in zilele urmatoare in depozitele eMag".Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat marti pentru Agepres ca institutia investigheaza comportamentul companiilor care comercializeaza produse si echipamente de protectie medicala, in contextul scumpirii masive a acestora.De asemenea, Asociatia Distribuitorilor si Retailerilor Farmaceutici din Romania (ADRFR) sustine ca, in momentul de fata, farmaciile dispun de un stoc minimal pentru cererile curente de masti de protectie, fara posibilitatea de a suplimenta, ca urmare a lipsei de stoc la nivel de producatori (national si international).O cutie cu 50 de masti medicale costa, in urma cu o luna, aproximativ 25 de lei in farmacii, iar in aceste zile produsul poate fi gasit online cu aproape 500 de lei.