Coronavirus: Firea a decis sa inchida teatrele. Ar fi vrut si scolile si gradinitele

Apel ca scolile si gradinitele din Capitala sa fie inchise

Ziare.

com

"Am auzit foarte multe dezbateri si discutii in perioada asta. Unii sunt pentru masuri mai severe pentru limitarea raspandirii coronavirusului, altii sunt pentru masuri mai relaxate. Punctul meu de vedere este ca mai bine prevenim decat sa ajungem intr-o situatie delicata.Trebuie sa fim, ca cetateni si ca autoritati, foarte responsabili. Fac apel la toata lumea sa tina cont de recomandarile facute la nivel guvernamental, la nivel de primarii si la nivelul autoritatilor", a declarat edilul la inceputul sedintei.Astfel, Firea a anuntat cateva decizii luate pentru Capitala."Avand in vedere confirmarea celor doua cazuri de coronavirus in Bucuresti si faptul ca avem 8 persoane in carantina, in cladirea pusa la dispozitie de Primaria Capitalei, tinand cont de faptul ca sunt 870 de persoane izolate la domiciliu si ca in perioada asta vin foarte multi romani din Italia in Bucuresti si in Ilfov, si tinand cont de recomandarile Comitetului pentru Situatii de Urgenta, anunt, ca primar general, urmatoarele decizii pentru Bucuresti:; actorii, regizorii si personalul tehnic vor fi platiti, dar se vor face doar repetitii, nu spectacole;- sunt luate masuri sporite pentru dezinfectare si decontaminare in mijloacele de transport in comun: tramvaie, autobuze si troleibuze;- masuri sporite in spitalele din administratia PMB - cele 19; fac apel la conducerea ASSMB (Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti) si la managerii de spitale: sa nu faca rabat! Tot ce se decide la Comitetul pentru Situatii de Urgenta trebuie sa fie respectat, precum si ce se decide la PMB", a anuntat primarul Capitalei.De asemenea, Gabriela Firea a subliniat: "voi merge pana la demiterea managerilor care nu respecta cu strictete recomandarile si dispozitiile!".Referitor la inchiderea scolilor din Capitala, primarul a precizat ca nu poate lua decizia, dar a facut apel la decidenti - Comitetul pentru Situatii de Urgenta - sa ia aceasta hotarare.Precizam ca o noua sedinta a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta va avea loc chiar astazi, la ora 16:00, si se va decide daca vor fi inchise toate scolile din Romania in contextul cazurilor noi de coronavirus."Vreau sa dedic un capitol scolilor. Ele sunt in administratia primariilor de sectoare, aici discutiile sunt pro si contra. Putem sa nu inchidem nicio scoala si nicio gradinita si sa asteptam sa vedem ce se intampla. E si varianta asta sustinuta public de foarte multe persoane, dar putem sa fim preventivi, responsabili si intelepti si sa inchidem scolile.Si va spun si de ce, va spun care este pericolul: domnul care a venit din Italia, de la Roma, ii doresc sanatate, nu a intrat imediat in izolare, el s-a mai intalnit cu niste persoane. Cand a ramas la domiciliu, s-a intalnit cu iubita lui, cu fiica si prietenul ei. Acum si prietena lui este bolnava, dar ea a fost intre timp la serviciu si s-a intalnit cu toti colegii, colegii de la serviciul doamnei au copii, care s-au dus la scoala.Va dati seama... in momentul in care un singur copil va avea test pozitiv ca in acea scoala, pur si simplu, se va declansa o groaza a parintilor si profesorilor? Ca un copil nu sta doar in clasa... si ce inseamna o clasa? Maximum 80 metri patrati.Rapiditatea cu care se poate raspandi un posibil virus este imensa, nu se poate face preventie de calitate si cu rezultate bune decat luand masuri care pot fi contestate, oricum niciodata ce faci nu este bun, dar nu mai este vorba de politica sau de fotbal. Este vorba de viata oamenilor", a mai spus Gabriela Firea.Ea a mai spus ca exista autoritati care se tem sa ia masuri dure in contextul epidemiei, asa ca face apel ca scolile si gradinitele din Capitala sa fie inchise."Vad autoritati care se tem sa ia masuri dure, eu imi asum sa fiu criticata. Dar le transmit autoritatilor centrale ca, cel putin pe raza municipiului Bucuresti, unde suntem 4 milioane de suflete, scolile si gradinitele trebuie inchise pentru a limita raspandirea coronavirusului. Noi putem transmite aceasta rugaminte, sa facem aceasta propunere. Astazi oricum se va analiza propunerea (...)Vin sarbatorile pascale, cand romanii se vor intoarce acasa. Ce facem? Inchidem atunci scolile, ca oricum e vacanta? Eu spun ca e prea tarziu. Nu trebuie sa ne speriem, nu trebuie sa golim rafturile supermarketurilor sau rafturile farmaciilor, dar trebuie sa limitam raspandirea coronavirusului", a adaugat edilul.