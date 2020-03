Coronavirus: Franta interzice toate evenimentele cu peste 1.000 de persoane

Ziare.

"La nivel national, sunt interzise toate evenimentele cu peste 1.000 de participanti. Prefectii, ministerele vor intocmi o lista cu evenimentele considerate utile pentru viata natiunii", a anuntat Olivier Veran. El a precizat ca manifestatiile, concursurile si folosirea transportului in comun nu vor fi afectate, noteaza AFP.Pana in prezent, guvernul francez interzisese adunarile in spatii inchise cu peste 5.000 de persoane. O hotarare data publicitatii sambata redusese durata interdictiei la 15 aprilie, fata de 31 mai initial.Acest anunt ar urma sa aiba consecinte importante in lumea sportului si a spectacolelor. Autoritatile au anulat deja mai multe evenimente, printre care Salonul Cartii prevazut intre 20 si 23 martie sau Mondialul de tatuaje prevazut intre 13 si martie la Paris.Mai multe evenimente sportive au fost amanate in acest sfarsit de saptamana, cum ar fi meciul de fotbal din Ligue 1 dintre Strasbourg si PSG prorgamat sambata sau cel de rugby feminin dintre Scotia si Franta in Turneul celor Sase Natiuni."In aceasta seara, ne aflam in continuare in stadiul 2, ceea ce inseamna ca este prioritar sa facem totul pentru a incetini circulatia virusului pe teritoriul national", a subliniat ministrul."Epidemia nu a lovit in acest stadiu intreaga tara, dar progreseaza in unele teritorii in care activitatea virala este foarte dinamica. In alte teritorii, activitatea virala ramane pana in acest moment absenta sau putin detectata", a precizat Olivier Veran, in contextul in care pragul simbolic de 1.000 de cazuri confirmate a fost depasit duminica, bilantul oficial fiind de 1.126 de persoane contaminate si 19 decese.