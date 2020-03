Coronavirus: In Australia, politia a evacuat o plaja plina de oameni. Salvamarii ii numara, sa nu fie mai multi de 500

Ziare.

Intr-un efort menit sa limiteze raspandirea coronavirusului, Australia a interzis adunarile in aer liber cu mai mult de 500 de participanti. Cu toate acestea, oamenii continua sa mearga in numar mare pe plajele din Sydney, ignorand recomandarea de a ramane in casa, transmite BBC Potrivit politiei din Noul Wales de Sud, salvamarii numara persoanele de pe plaja si daca numarul depaseste 500 de persoane, iar acestea refuza sa plece, intervin fortele de ordine.Ministrul australian al Sanatatii, Greg Hunt, a catalogat comportamentul oamenilor de pe plaja drept "inacceptabil" si le-a cerut autoritatilor locale sa ia masuri pentru a se asigura ca oamenii respecta recomandarile privind distantarea sociala.Masuri similare ar putea fi luate si pe alte plaje, avertizeaza reprezentantii politiei.Premierul Scott Morrison a anuntat vineri noi reguli privind socializarea, cum ar fi faptul ca in localuri ca baruri si restaurante densitatea nu trebuie sa fie mai mare de o persoana pe un metru patrat.Sapte persoane au murit in Australia din cauza coronavirusului, iar numarul cazurilor de infectare depaseste 1.000.C.S.