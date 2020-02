Coronavirus: In China, drone vorbitoare ii cearta pe cei care nu poarta masti sau ies din casa (Video)

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R - Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020

Dronele zboara deasupra capetelor oamenilor, atat in zonele rurale, cat si in orase, si transmit in timp real mesaje personalizate. Oamenii sunt certati pentru ca nu poarta masti sau pentru ca au iesit din casa."Da, tanti, aceasta drona vorbeste cu tine. N-ar trebui sa umbli pe afara fara masca. Ai face bine sa te duci acasa si nu uita sa te speli pe mani. Vezi, le-am spus oamenilor sa stea in case, dar tu umbli pe afara. Acum o drona este cu ochii pe tine", se aude o voce ce vine dintr-un astfel de aparat, adresandu-i-se unei femei in varsta, intr-un clip postat de Global Times.O alta drona poate fi auzita cerandu-le unor femei sa-si puna imediat mastile. Nici copiii nu sunt scutiti de mustrarile dronelor omniprezente.Astfel de masuri vin in contextul in care Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat stare de urgenta globala din cauza coronavirusului. Numarul deceselor provocate de noul tip de coronavirus descoperit in China a depasit 300 , iar cel al cazurilor de infectare cu acest virus se apropie de 10.000.Cu toate acestea, expertii avertizeaza ca mastile nu sunt eficiente in prevenirea raspandirii virusului si le recomanda oamenilor in schimb sa se spele des pe maini.C.S.