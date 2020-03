Coronavirus in Europa: 40 de morti si peste 1.800 de noi cazuri, intr-o singura zi. Italia e cea mai afectata tara, dupa China

Ziare.

Peste 1.800 de noi cazuri s-au inregistat in Europa, in ultimele 24 de ore, Germania si Spania inregistrand fiecare peste 100 de noi pacienti.Franta si Spania au inregistrat de asemenea cate doua noi decese. Chiar si asa, situatia din aceste tari este departe de cea din Italia, unde sunt peste 567 de cazuri grave sau foarte grave provocate de coronavirus.Si in Romania s-au raportat patru noi cazuri de confirmare a infectiei cu coronavirus, bilantul urcand la 13. De altfel, multi dintre cei care au fost diagnosticati in tara noastra au venit recent din Italia, inclusiv primul pacient din Bucuresti infectat cu COVID-19