Coronavirus in Gorj: Un viceprimar vrea sa duca lumina Invierii la cetateni acasa, PSD cheama batranii la sediul partidului ca sa le dea masti

Numita "Lumina pentru toti", initiativa a fost lansata pe pagina de Facebook a lui Adrian Tudor."Doresc sa infiintam un grup de voluntari pentru a duce Lumina Sfanta, in Noaptea Invierii, locuitorilor orasului care nu-si pot parasi locuintele. Va rog sa-mi scrieti in privat daca doriti sa participati la o astfel de initiativa. Va multumesc! Va asigur, nu sunteti singuri!", a scris viceprimarul pe reteaua sociala.Momentan, nu se stie daca aceasta initiativa se va si materializa, insa e bine de stiut ca ar putea avea loc. Spre deosebire, cei de la PSD Gorj au chemat persoanele de peste 65 de ani la sediul partidului, ca sa le dea masti.Duminica, PSD Gorj a transmis un comunicat in care scria:"In aceasta perioada ne-am implicat masiv in sprijinirea semenilor nostri, care au cu adevarat nevoie de ajutor (...)Incepand de maine, Luni, 6 Aprilie 2020, intre orele 11.00 - 13.00, vor fi impartite 1000 de masti, celor care au nevoie, cu titlu gratuit., Bld. Ecaterina Teodoroiu, Bl. 3, parter, cu actele de identitate in vederea ridicarii mastilor".Dupa ce au fost criticati ca indeamna persoanele in varsta sa iasa din case in plina pandemie, social-democratii s-au razgandit si au revenit cu un comunicat in care anunta ca vor trimite mastile acasa la oamenii care au nevoie de ele."PSD Gorj ajuta targujienii fara a le pune in pericol starea de sanatatea.", se arata, intre altele, in al doilea comunicat.