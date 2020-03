Coronavirus in Iran: 70.000 de detinuti eliberati din inchisori. 237 de morti in toata tara

LIVE

Ziare.

com

"Eliberarea de detinuti, pana in punctul in care nu creeaza insecuritate in societate, va continua", a afirmat responsabilul iranian, potrivit site-ului de stiri al organelor judiciare, Mizan, transmite Reuters.Raisi nu a precizat daca sau cand detinutii pusi in libertate vor trebui sa revina in inchisori.Autoritatile de la Teheran au anuntat, tot luni, decesul a inca 43 de bolnavi infectati cu coronavirus, bilantul oficial al epidemiei ajungand laIn comparatie cu ziua de duminica, au fost recenzate 595 de noi cazuri de contaminare cu COVID-19, a comunicat pe Twitter Alireza Vahabzadeh, consilier al ministrului Sanatatii.Numarul total al imbolnavirilor se ridica acum la 7.161, a precizat el.