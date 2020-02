Coronavirus in Italia: 152 de infectati, patru decese. La Milano, domul e inchis, iar Armani si-a prezentat colectia fara public

Stunned by Europe's biggest surge of the #coronavirus, Italy appears to be operating in near panic mode.



Grocery store shelves in Milan are empty. More @business: https://t.co/zkk4kNjYI7 #Covid_19 #COVID19italia pic.twitter.com/qjPPs9KTa5 - QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 24, 2020

Ziare.

com

Este vorba despre una dintre masuri pentru a nu permite virusului sa se raspandeasca, decizie luata vineri prin decret de catre Guvern, scrie agentia Ansa.Un barbat de 84 de ani a decedat in Lombardia (nord-vest), devenind a patra victima a noului coronavirus inregistrat in Italia, a anuntat luni un responsabil regional al Sanatatii la televiziunea italiana, informeaza AFP.Barbatul, care a murit noaptea, intr-un spital, este a treia victima din regiunea lombarda, in timp ce nordul Italiei a cunoscut un sfarsit de saptamana cu o explozie de cazuri Covid-19."Problema este ca numarul celor infectati creste: suntem la circa 150", a declarat presedintele regiunii Lombardia Attilio Fontana la Rtl.Potrivit agentiei italiene de presa Ansa, opt intrari in tara vor fi controlate de personal si de fortele de ordine.Italia se afla pe locul trei in clasamentul mondial in privinta numarului de cazuri de infectie cu coronavirus, dupa China si Coreea de Sud. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea Covid-19: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate, la fel si intrarile in pub-uri si discoteci.Companiile se gandesc sa le permita angajatilor sa lucreze de acasa.Premierul Giuseppe Conte a petrecut toata duminica la sediul Protectiei Civile si incearca sa-i linisteasca pe cetateni: "Sunt surprins de explozia de cazuri, dar au fost luate masuri de precautie, chiar daca pare ca nu. Nu trebuie sa ne lasam prada panicii, ci sa urmam indicatiile autoritatilor".Guvernul va aloca alte 20 de milioane de euro pentru a face fata urgentei. Seful statului Sergio Mattarella a semnat decretul cu masuri speciale aprobate duminica.Domul din Milano a fost inchis (pentru turisti), la fel si toate evenimentele din programul de la Scala. Raman deschise magazine, dar nu si baruri si localuri nocturne. Masurile vor fi prelungite o saptamana.Saptamana Modei de la Milano s-a incheiat, duminica, cu o prezentare a lui Georgio Armani. Fapt rar, creatorul si-a prezentat colectia toamna-iarna 2020/21 in fata unei sali goale, fara public.Creatorul a explicat aceasta decizie prin masuri sanitare ale guvernului italian, care a recomandat evitarea adunarilor.Manechinele au facut un show in fata camerelor de filmat care au transmis in direct imagini pe retelele de socializare si pe site-ul casei italiene.Chiar daca nu a avut public, stilistul nu a renuntat la traditionala reverenta in fata publicului la sfarsitul spectacolului.Si Carnavalul de la Venetia a fost inchis de luni.Masuri asemanatoare au fost luate si in regiunile Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige - unde luni au fost inregistrate primele trei cazuri pozitive cu coronavirus.