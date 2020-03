Coronavirus in Italia: Numarul deceselor creste rapid. Guvernul adopta masuri exceptionale

Ziare.

Numarul persoanelor spitalizate este de 2.141, dintre care 351 sunt la terapie intensiva, in timp ce 1.155 prezinta simptome usoare, iar 414 sunt considerate vindecate.Precedentul bilant, anuntat miercuri, indica 107 morti si 3.089 infectari.Cele mai multe cazuri raman concentrate in nordul Italiei, respectiv 2.251 in Lombardia, 698 in Emilia Romagna si 407 in Veneto, dar toate regiunile tarii au raportat cazuri de infectare, inclusiv Valle d'Aosta, care pana miercuri nu avea niciunul confirmat.Guvernul condus de premierul Giuseppe Conte a adoptat miercuri seara un decret lege cuS-a decis inchiderea temporara a scolilor, universitatilor, teatrelor si cinematografelor, fiind de asemenea suspendate evenimentele publice care nu permit mentinerea unei distante de siguranta intre participanti.Populatiei i s-a recomandat sa evite imbratisarile si saluturile prin strangeri de mana, sa mentina fata de alte persoane o distanta de siguranta de ''cel putin un metru'', iar persoanele in varsta sau care au o sanatate precara sa evite pe cat posibil parasirea domiciliului.De asemenea, guvernul italian a anuntat ca va dubla pana la 7,5 miliarde de euro fondurile ce vor fi alocate prin pachetul de masuri destinat sa atenueze impactul economic al epidemiei de coronavirus, transmite joi dpa.Banii vor oferi finantare suplimentara pentru serviciile nationale de sanatate, politie si protectie civila, care sunt implicate in combatarea epidemiei, a declarat ministrul economiei, Roberto Gualtieri, dupa sedinta de guvern.Pachetul va mai include masuri de protectie sociala si economica pentru angajatii si afacerile care au avut de suferit.'Obiectivul este ca nimeni sa nu-si piarda locul de munca din cauza coronavirusului', a declarat Gualtieri intr-o conferinta de presa.Ministrul vorbise anterior despre un pachet de masuri de 3,6 miliarde de euro.Guvernul isi propune sa finanteze aceste masuri, ce urmeaza a fi aprobate saptamana viitoare, printr-o crestere a deficitului bugetar pe 2020, de la 0,5% la 2,2% din PIB, pentru care solicita o exceptare de la regulile de disciplina bugetara ale Uniunii Europene.