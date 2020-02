Coronavirus in Italia: Presedintele regiunii Lombardia, in carantina dupa ce unul din asistentii sai a fost infectat

Ziare.

Attilio Fontana, care a sustinut numeroase conferinte de presa in ultimele saptamani pentru a da detalii despre modalitatea in care regiunea pe care o administreaza face fata epidemiei de coronavirus, a anuntat vestea pe Facebook in seara de miercuri si s-a filmat punandu-si o masca faciala de protectie, informeaza Reuters."Pana in momentul de fata nu am niciun fel de infectie asa ca pot munci in continuare... dar timp de doua saptamani voi incerca sa stau intr-un fel de izolare", a spus acesta pe Facebook.Peste 300 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus in ultima saptamana in regiunea Lombardia, care include capitala financiara a Italiei, Milano, in zona inregistrandu-se 10 decese.Pe teritoriul Italiei, peste 400 de persoane au contractat boala, inregistrandu-se 12 decese, cel mai grav focar de imbolnavire cu coronavirus pana la aceasta ora din Europa.Walter Ricciardi, membru al comitetului director al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a sugerat ca numarul imbolnavirilor din Italia ar putea fi exagerat, spunand ca doar 190 de cazuri au fost confirmate in totalitate intr-o procedura de verificare in doi pasi. In cazul celorlalte teste, sunt asteptate inca rezultatele.Ricciardi, care este de asemenea consultant guvernamental in lupta impotriva virusului, a declarat pentru Corriere della Sera ca Veneto, a doua cea mai afectata regiune, a decis sa testeze sute de persoane, chiar daca acestea nu prezentau simptome.Expertul a precizat ca rezultatele testelor in cazul unora dintre aceste persoane au fost pozitive, desi era evident ca nu prezentau simptome, adaugand ca acest fapt a alimentat in mod nenecesar panica. "Cine a dat ordin de testare chiar si a celor care nu prezinta simptome... a facut o greseala", a spus acesta.Autoritatile locale au anuntat miercuri ca au fost efectuate circa 9.462 de teste in Italia in ultima saptamana.Analistii au avertizat ca epidemia au putea arunca economia fragila a Italiei in cea de-a patra sa recesiune din ultimii 12 ani, multe afaceri din zona nordica prospera ajungand pe punctul de a-si inceta activitatea, iar hotelurile raportand un val de cazari anulari.