Coronavirus in Romania: 33 de dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor

Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a anuntat ca pana sambata au fost confirmate 99 de cazuri de cetateni infectati cu virusul SARS-Co-2 (coronavirus), 6 pacienti sunt declarati vindecati si au fost externati, toti ceilalti avand o stare generala buna, cu exceptia barbatului internat la Spitalul 'Victor Babes', care a prezentat complicatii, dar a carui stare este ameliorata.Persoanele carantinate institutional se afla intr-unul dintre centrele din Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Craiova, Timisoara si Constanta, iar situatia pe judete/municipiul Bucuresti a cetatenilor infectati cu virusul COVID-19 (coronavirus) se prezinta astfel: Bucuresti (31), Timis (11), Hunedoara (11), Constanta (5), Iasi (5), Caras-Severin (4), Covasna (4), Dolj (3), Brasov (2), Mehedinti (2), Mures (2), Gorj (2), Cluj (2), Neamt (2), Olt (2), Bacau (1), Bihor (1), Buzau (1), Galati (1), Maramures (1), Prahova (1), Suceava (1), Vrancea (1) si Ilfov (1), precizeaza DSU.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 2.372 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul. Alte 14.049 persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala.