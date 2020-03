Coronavirus in Romania: Avem confirmate 794 de cazuri

LIVE

Anterior, la ora 13:00 au fost confirmate 762 de cazuri de imbolnaviri."La ora 20.00 avem 794 de confrmati, 11 decedati din pacate. In sectie sunt 431 de persoane si la terapie intensiva 18 persoane", a anuntat Raed Arafat.De altfel, in urma cu putin timp au fost confirmate trei noi morti provocate de noul coronavirus la noi in tara. Astfel, bilantul deceselor ajunge la 11, in trei zile.Este vorba despre doi barbati si o femeie, toti internat la Spitalul Judetean Suceava. Unul dintre pacienti a murit duminica, 22 martie, iar al treilea luni, 23 martie, acestia fiind confirmati cu COVID-19 tot luni.