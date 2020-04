LIVE TEXT

noul coronavirus rezista 2-3 zile pe plastic si inox, 24 de ore pe carton si 4 ore pe cupru. "Transmiterea prin alimente nu este suspectata in cazul coronavirusului

Inca doua decese anuntate

Bilantul urca la 92 de morti

Au fost anuntate inca 4 decese, bilantul negru ajungand in Romania la 90.

021/9441

A fost confirmat decesul cu numarul 86 in Romania, fiind vorba despre o femeie de 45 de ani din Targu Neamt

83 de angajati de la Spitalul Judetean Arad au intrat in concediu medical, iar 14 medici si-au dat demisia

35 sunt medici

Sapte cadre medicale de la Spitalul Victor Babes din Capitala au fost confirmate cu COVID-19

Avem confirmate 2.460 de cazuri de persoane infectate cu COVID - 19

In ultimele 24 de ore, la noi in tara, au fost inregistrate alte 215 noi cazuri de imbolnavire

La ATI sunt internati 57 depacienti, dintre care 34 in stare grava

252 au fost declarate vindecate si externate

Spania anunta ca a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 864 de decese, un nou record negativ

Inca trei oameni au murit de COVID-19, la noi in tara, astfel ca bilantul ajunge la 85 de decese

Ziare.

com

Medicii continua sa se imbolnaveasca, spitalele fiind principalele focare. Miercuri cifra oferita de autoritati era de 357 de cadre medicale diagnosticate pozitiv in spitale din 14 judete si in Capitala.Informatiile oficiale sunt in continuare inexacte, contrazise de autoritatile locale si mai ales de cadrele medicale, care avertizeaza in continuare ca si mai multi se vor inbolnavi daca nu li se asigura echipamentele de protectie. Desprins de realitatea care izbeste tot mai violent din fiecare declaratie din teren, premierul Ludovic Orban lauda "eforturile disperate" de a trimite echipamente si se gandeste sa modifice Codul Muncii astfel incat perioada de preaviz sa fie lungita si demisiile medicilor intarziate.In acelasi timp, insa, numeroase ONG-uri si companii private reusesc si sa cumpere echipamentele necesare spitalelor, si sa le livreze.Situatia este tot mai grava si in lume. Doar Spania, Italia, Franta si SUA inregistreaza impreuna, zilnic, peste 2.000 de decese si zeci de mii de imbolnaviri noi. Organizatia Mondiala a Sanatatii a atras atentia ca la nivel global decesele s-au dublat intr-o saptamana si ca, inevitabil, in cateva zile ajungem la un milion de cazuri. Deja a fost depasit pragul de 900.000 de imbolnaviri.- Presedintele rus Vladimir Putin a aprobat o lege care permite Guvernului sa declare stare de urgenta pentru a opri raspandirea coronavirusului. Mai multe regiuni din Rusia, inclusiv capitala Moscova, a impus deja partial masuri de izolare.- Sefa DSP Timis, Mariana Radulescu, a lansat mai multe acuzatii la adresa Prefecturii Timis, a Comitetului pentru Situatii de Urgenta, a Primariei Timisoara si a conducerii Spitalului Municipal, care are in subordine Maternitatea Odobescu, unitate sanitara inchisa inca de marti seara dupa ce mai multe asistente au fost infectate cu coronavirus. Sefa DSP spune ca decizia inchiderii maternitatii nu s-a luat de catre DSP, care nu a facut ancheta epidemiologica. Mariana Radulescu afirma ca a aflat din presa ca maternitatea va fi redeschisa joi.- Presedintele Consiliului Judetean Timis spune ca ministrul Sanatatii ignora nevoile judetului si ca DSP nu a livrat, pana in acest moment, nici macar un singur echipament de protectie sau teste pentru personalul medical.- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a explicat ce au de facut firmele care isi vor trimite angajatii in somaj tehnic si spune ca suma maxima acordata pentru o persoana este de 4.072 de lei, iar platile se vor face pana in data de 15 aprilie, dupa rectificarea bugetara.- Sfantul Sinod, organul suprem al Bisericii Ortodoxe a Greciei, a anuntat miercuri seara ca bisericile vor ramane inchise pe toata durata sarbatorilor de Paste, cea mai mare sarbatoare a crestinilor, din cauza pandemiei de COVID-19, noteaza AFP.- Statele Unite, care au repatriat deja peste 30.000 de americani de la declansarea pandemiei, au lansat miercuri un avertisment cetatenilor lor aflati inca in strainatate: "reveniti acasa acum inainte de a fi inghititi de tsunami-ul coronavirusului"."Nu exista nicio garantie ca Departamentul de Stat va fi in masura sa ajute in continuare la repatriere" "peste cateva saptamani", a declarat Ian Brownlee, insarcinat cu coordonarea intoarcerii americanilor, subliniind ca in curand ar putea fi imposibil sa se mai recurga la zboruri de pasageri ori chiar sa se inchirieze avioane private.- Managerul Spitalului de la Suceava a demisionat, la fel si directorul medical. Se pare ca si directorul de ingrijiri ar intentiona sa demisioneze.- Directia de Sanatate Publica (DSP) Mures si efective marite de politisti, jandarmi, politisti locali si militari monitorizeaza atent cartierul Unirii din Targu Mures, dupa ce, in urma cu o zi, un barbat care nu se afla in evidente a decedat in urma infectiei cu coronavirus.Ancheta epidemiologica a Directiei de Sanatate Publica Mures este in curs, intrucat dupa decesul barbatului, in cartierul Unirii din Targu Mures a mai fost confirmat un alt caz de infectare cu COVID-19.- Aproape 300.000 de persoane, dintre care peste 250.000 de cetateni romani, au intrat in luna martie in Romania prin punctele de trecere a frontierei din vestul tarii, a declarat, miercuri seara, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Bogdan Despescu.- Informatia furnizata miercuri seara de catre Grupul de Comunicare Strategica (GCS) potrivit caruia in Alba au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus doi angajati din personalul auxiliar al unui spital nu este corecta, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP)."In judetul Alba nu avem personal auxiliar din spitale confirmat pozitiv. Este, cel mai probabil, o greseala", a transmis directorul executiv al DSP Alba, Alexandru Sinea. El a adaugat ca a sesizat INSP pentru remedierea "erorii".- Franta a depasit miercuri pragul de 4.000 de decese, cu 4.032 de victime inregistrate dupa o luna, dintre care 509 in cursul ultimelor 24 de ore, cel mai mare numar inregistrat intr-o zi pana acum, a anuntat directorul general al Departamentului pentru Sanatate Jerome Salomon.- Epidemia din cauza coronavirusului a cauzat 743 de decese in cursul ultimelor 24 de ore in Statele Unite, bilantul total ajungand la 4.615, potrivit CDC.Numarul de cazuri depistate a ajuns la 208.029.- In Bucuresti sunt in carantina institutionalizata 683 de persoane.- Sase asistente si infirmiere de la Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad si-au dat demisia din functie, dupa ce spitalul a fost desemnat de Ministerul Sanatatii unitate suport pentru pacienti COVID-19.Purtatorul de cuvant al spitalului barladean, dr. Angelica Gramaticu, a declarat presei ca important in acest moment este faptul ca in spital au ramas 970 de angajati care isi vor face datoria.- Actiunile marilor companii europene au incheiat tranzactiile de miercuri, prima zi a lunii aprilie, in scadere cu 2,9%, dupa un declin de 23%, respectiv de 2.800 de miliarde de dolari, consemnat in primul trimestru, influentate negativ de dovezile tot mai numeroase ale pagubelor economice provocate de raspandirea rapida a noului coronavirus, transmite Reuters.- Ministerul Sanatatii a transmis ca", a transmis Ministerul Sanatatii.Infomatiile se bazeaza pe un studiu publicat in New England Journal of Medicine in 17 martie 2020.dupa ce cu putin inainte fusesera anuntate alte 4. Ambii pacienti fusesera internati la SPitalul Universitar din Capitala. Unitatea urmeaza sa inchida mai multe sectii, inclusiv urgentele, potrivit unor surse Ziare.com.- Este vorba de un barbat de 70 de ani, din municipiul Bucuresti. Fusese internat la Spitalul Universitar din Bucuresti pe 29 martie, pe sectie de Nefrologie pentru dializa, pacientul fiind dializat cronic.In aceeasi zi a inceput sa dezvolte si simptome respiratorii, motiv pentru care s-a decis testarea sa pentru coronavirus. Pe 30 martie a venit rezultatul pozitiv si se decide transferul sau la Spitalul Victor Babes. El a murit, insa, in salvare.- Este vorba de o femeie de 78 ani din municipiul Bucuresti. Ea a fost internata pe 18 martie pe sectia orotopedie a Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti pentru o fractura trohanteriana. In istoricul sau medical apar si o boala cardiovasculara, diabet, o boala neuro-musculara si o boala pulmonara cronica.Nu se precizeaza de ce s-a decis testarea sa, ci doar ca pe 29 martie a fost confirmata pozitiv cu coronavirus. In aceeasi zi a fost transferata la Spitalul Colentina, unde a murit pe 31 martie.- Este vorba de un barbat de 77 de ani din judetul Bistrita Nasaud. El a fost internat pe 22 martie la Spitalul de Urgenta Bistrita - Sectia Boli Interne, cu diagnosticul: bronhopneumopatie cronica obstructiva acutizata, cardiomiopatie dilatativa, cardiopatie ischemica cronica, fibrilatie atriala cu alura rapida, insuficienta cardiaca congestiva stadiul III, extrasistole ventriculare, pneumonie interstitial, pleurezie mica inchisa dreapta, hipertrofie de prostata, insuficienta renala std. III.A fost testat pentru COVID-19 pe 24 martie si a fost externat pe 30 martie, inainte de a primi rezultatul pentru coronavirus. Pe biletul de externare este precizat: evolutie favorabila sub tratament, recomandare de continuare a tratamentului.Rezultatul a venit ieri, pe 31 martie, zi in care acesta a si murit, acasa.- Este vorba de un barbat de 72 de ani din Botosani, dar care era internat la Spitalul Judetean din Suceava din 14 martie, la Sectia de Medicina Interna. A fost testat pentru coronavirus pe 25 martie. Rezultatul i-a venit pe 31 martie, in aceeasi zi a si murit.Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca decesul a fost atribuit judetului Suceava pentru ca aici s-a imbolnavit.- Este vorba de o femeie de 66 de ani din Bucuresti, care era internata din 24 martie la Spitalul "Bagdasar-Arseni" (pentru lipotimie cu traumatism minor). Pe 25 martie a fost transferata la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes, unde i s-au recoltat probe in aceeasi zi. Rezultatul a venit pe 28 martie si a doua zi, pe 29, femeia a murit. Ea suferea de o boala cardiovasculara, schizofrenie si hipertensiune arteriala.- Este vorba de o femeie de 77 de ani din jud. Covasna. Ea era internata din 18 martie la Terapie Intensiva la Spitalul de Urgenta Sfantu Gheorghe. Suferea de mielita cervicala si tetraplegie. Pe 26 martie s-a decis sa fie testata pentru coronavirus, fara a fi precizat motivul. Rezultatul a venit pe 28 martie, iar pe 30 femeia a murit.- 357 cadre medicale sunt infectate cu noul coronavirus in Romania.- Serviciile secrete americane cred ca Beijingul a facut publice mai putine cazuri si decese de Covid-19 in tara, potrivit oficialilor americani, citati de The Guardian.Concluziile unui raport clasificat al serviciilor secrete americane au fost dezvaluite pentru Bloomberg de trei oficiali anonimi, care nu au dorit sa detalieze continutul lui.Ei spun ca ascunderea de catre China a informatiilor a fost deliberata si raportul a fost primit de Casa Alba saptamana trecuta.- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a avut, miercuri, o videoconferinta cu Ylva Johansson, comisar european pentru Afaceri Interne, pe tema Covid 19.- Potrivit datelor furnizate de Protectia Civila din Italia despre epidemia de coronavirus, in ultimele 24 de ore au murit 727 de persoane, cu 110 mai putin fata de ziua precedenta cand au fost inregistrati 837 de decese. In total, numarul lor a ajuns la 13.155, potrivit La Repubblica.Conform autoritatilor, 4.782 sunt cazurile noi depistate, care cuprind si morti si vindecati, dintr-un total de 80.572 pozitive.- Nepotul unei paciente din Arad a povestit, la Digi24, ca matusa sa a murit, insa nimeni nu a anuntat familia. Dupa multe telefoane si insistente, la 2 zile de la deces, au gasit trupul neinsufletit al femeii la o casa de pompe funebre din Arad, intr-un sac sigilat."Am incercat sa abordam diferite piste, am luat legatura cu biroul de internari, mi-au transmis ca a fost externata pe 29 martie. Am rugat sa mai verifice, a mai verificat si a revenit spunandu-mi ca a fost externata, dar decedata.Socul, va dati seama, a fost imens. Pe 31 martie ne-au zis ca e decedata din 29 martie si nimeni din familie nu a fost anuntat, in conditiile in care noi zi de zi am incercat sa aflam detalii. Am inceput sa luam legatura cu pompele funebre din Arad si am gasit-o, de doua zile era intr-un sac sigilat", a povestit nepotul femeii.Intrebat daca pacienta a fost testata pozitiv pentru COVID-19, nepotul a spus ca nu stie, pentru ca spitalul nu a comunicat nici macar decesul, d-apai astfel de date.Precizam ca din 29 marti pana in prezent nu a fost anuntat oficial niciun deces al unei femei din Arad pacienta de COVID-19.- Guvernul spaniol a blocat miercuri preturile serviciilor funerare la nivelul celor din 14 martie, dupa ce a descoperit ca in urma miilor de decese provocate de coronavirus firmele din acest sector au crescut preturile in mod ''nejustificat'', transmite agentia EFE.- Rusia va debloca 1.400 miliarde de ruble (16,2 miliarde de euro la rata actuala) pentru combaterea pandemiei generate de noul coronavirus si pentru masuri de sustinere a economiei, a anuntat miercuri premierul Mihail Misustin, citat de AFP.- Numarul contractelor individuale de munca suspendate a ajuns la 1 aprilie la 795.291, iar cel al contractelor incetate la 155.675, a anuntat, miercuri, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). Asta inseamna 950.966 de romani care in acest moment nu-si pot asigura singuri veniturile.- Franta sustine lansarea unui fond european de salvare, ca raspuns la criza economica provocata de pandemia de coronavirus, care sa fie finantat prin emiterea de obligatiuni comune, dar care ar avea o durata limitata la cinci sau zece ani, a declarat miercuri ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire pentru cotidianul "Financial Times", transmite AFP.- Cercetari realizate pe primul grup de persoane infectate cu coronavirus in Germania au permis stabilirea momentului in care externarea pacientilor bolnavi de COVID-19 nu mai presupune un risc pentru populatie, ceea ce permite eliberarea de spatiu in spitale in situatia crizei de paturi libere, relateaza miercuri agentia EFE.- Sotia unui pacient diagnosticat cu Covid-19 a nascut miercuri, prin cezariana, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Bistrita, intr-o sala de operatii special amenajata pentru suspectii de infectare cu noul coronavirus, in timp ce sotul era internat in Sectia externa de Boli Infectioase, potrivit datelor comunicate, in cadrul unui briefing de presa, de catre managerul unitatii medicale, Gabriel Lazany.- Echipa de oameni de stiinta a Comisiei Europene a dezvoltat un dispozitiv de control pentru verificarea fiabilitatii testelor de depistare a noului coronavirus, a anuntat miercuri executivul comunitar, potrivit AFP.Noul dispozitiv, numit material-martor, urmareste "sa garanteze ca testele in laborator pentru depistarea prezentei coronavirusului functioneaza bine".- Primaria Sectorului 4 a pus la dispozitia cetatenilor o linie de call center unde cetatenii sunt indemnati sa sune daca au nevoie de ajutor sau daca cunosc persoane vulnerabile, cu situatii deosebine. Numarul este- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a cerut Ambasadei Republicii Populare Chineze ajutorul pentru a trimite doi medici chinezi care ar putea lucra temporar in cadrul sectiei ATI a Spitalului de Pneumoftiziologie, a declarat miercuri, primarul Catalin Chereches.- Turneul de tenis de la Wimbledon, programat in intervalul 29 iunie - 12 iulie, a fost anulat. Urmatoarea editie, a 134-a, va avea loc intre 28 iunie si 11 iulie 2021. Este pentru prima oara cand turneul de la Wimbledon este anulat dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial.- Cazurile de Covid-19 la nivel mondial au ajuns la aproape 900.000, in timp ce decesele au depasit pragul de 44.000 decese.Statele Unite au testat cel mai mare numar de persoane, cu un total de 190.089. Italia are cel de-al doilea cel mai mare numar de cazuri - 105.792.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, se afla, miercuri, in vizita in judetul Arad, la Spitalul Judetean, pentru a verifica modul in care este primit un pacient care nu stie ca este infectat cu coronavirus, el declarand ca nu se poate vorbi de neglijenta, in privinta infectiilor din acest spital, dar ca "poate la un moment dat lipsa protectiei" ar fi de vina. Tataru a precizat ca "e o transmitere comunitara extinsa" la Arad.- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a avut, miercuri, videoconferinte cu cu presedintele CSM, procurorul general si presedintii curtilor de apel cu care a discutat despre situatia actuala a sistemului, dar si solutii pentru buna functionare a institutiilor, pe durata starii de urgenta. Catalin Predoiu a informat magistratii ca au fost trimise catre instante echipamente de protectie pentru magistratii care intra in salile de judecata.- Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Craiova este dotat, incepand de miercuri, cu un sistem Real Time PCR pentru depistarea infectiei cu coronavirus, acesta fiind montat, iar in 24 de ore va putea incepe testarea.- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a decis, miercuri, sa instituie filtre rutiere la intrarile in municipiul Galati. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat ca, in ultimele zile, fluxul de autoturisme care intra in Galati s-a marit, iar autoritatile iau in calcul ca printre cei sositi in oras s-ar afla si persoane care au trecut prin Suceava.- Agentia americana de securitatea alimentelor si medicamentelor (FDA) a anuntat o penurie de hidroxiclorochina si clorochina - folosite impotriva malariei - despre care Donald Trump a dat asigurari pot "schimba situatia" in ce priveste coronavirusul.Insa numerosi cercetatori americani apreciaza ca este mai prudent sa se astepte confirmarea unor rezultate incurajatoare obtinute in cadrul unor studii la Marsilia, coordonate de catre profesorul Didier Raoult. Ministrul francez al Sanatatii Olivier Veran a respins marti ideea folosirii clorochinei la scara mare.- Conform informatiilor primite de la DSP Vrancea, se infirma stirea conform careia la Focsani sunt 32 cazuri confirmate noi.In Vrancea, sunt 58 de persoane confirmate cu COVID 19, dintre care la 2 la Adjud, alte 43 la Spitalul Militar Focsani, restul sunt contacti ale persoanelor confirmate, in marea majoritate de la spitalul militar- Presedintele rus Vladimir Putin a ales sa munceasca de la distanta din cauza raspandirii noului coronavirus, a anuntat miercuri presei un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP.Acest anunt intervine in contextul in care medicul-sef al principalului spital din Moscova care trateaza bolnavi de covid-19, care l-a primit pe Putin in institutia sa saptamana trecuta, a anuntat marti ca a fost infectat.- Iohannis a retras decoratia Spitalului de Urgenta Suceava, pe care tot el o acordase in 2019. In toamna trecuta campanie a inaugurat ambulatoriul cu Flutur.- Un barbat din judetul Buzau este cautat de politistii clujeni, dupa ce a parasit un spital din Cluj-Napoca fara incuviintarea medicilor si inainte de aflarea rezultatelor la testul COVID-19.De asemenea, alti sase angajati - infirmiere si personal auxiliar - au fost si ei diagnosticati cu coronavirus.Potrivit datelor Directiei Judetene de Sanatate Publica, La Botosani sunt confirmate pozitiv la COVID-19 un numar de 31 cadre medicale: 8 sunt medici, 17 sunt asistenti medicali, restul fiind infirmieri si personal auxiliar.- Coronavirusul afecteaza pana si prognozele meteo. Desi calitatea prognozelor nu a avut deocamdata mult de suferit, "pe masura ce scaderea numarului de date obtinute prin observatii meteorologice realizate cu ajutorul avioanelor continua sa se manifeste si sa se extinda, putem sa ne asteptam la o scadere graduala a fiabilitatii previziunilor meteo", a declarat Lars Peter Riishojgaard, specialist OMM in infrastructuri de masuratori meteorologice.- Primarul Daniel Baluta si angajati ai Primariei Sectorului 4 au donat sange, miercuri, la Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti.- Federatia Solidaritatea Sanitara solicita Ministerului Sanatatii introducerea purtarii mastii chirurgicale si a manusilor ca masura minima de precautie impotriva COVID-19 pentru toti salariatii din spitalele publice. Ei spun ca planul de masuri adoptat de MS nu prevede niciun echipament individual de protectie pentru circa 70 la suta dintre angajatii din spitale, bazandu-se pe prezumtia eronata ca ei nu vor veni in contact cu pacienti cu coronavirus. Federatia mai cere spitalelor sa isi stabileasca propriile planuri de protectie, incluzand purtarea mastilor, scrie News.ro., ora 16.00 GMT, a anuntat miercuri guvernul de la Londra, citat de Reuters si AFP.Numarul cazurilor confirmate de infectari era miercuri, la ora 08.00 GMT, de 29.474, in crestere de la cele 25.150 inregistrate cu o zi in urma.- Un postas din orasul Roznov imparte gratuit masti pensionarilor sau persoanelor aflate intr-o stare de sanatate precara, dupa ce oamenii pe la usa carora a ajuns s-au plans ca nu au cu ce sa se protejeze impotriva coronavirusului.Ciprian Stan, factor postal la Roznov, a declarat miercuri, pentru Agerpres, ca urmare a acestei situatii, a vorbit cu soacra lui, iar aceasta, de profesie croitoreasa, a acceptat sa confectioneze masti din bumbac.- Consiliul Local Sector 6 ar putea aproba, in sedinta de joi, un proiect privind majorarea fondului de rezerva bugetara cu 10 milioane de lei pentru achizitionarea mai multor produse, printre care dispensere pentru scarile de bloc, masti de protectie si dezinfectanti.. Barbatul e cautat cu camerele de supraveghere, scrie Mediafax.- Deputatii vor fi apelati nominal prin telefon pentru votul din sedintele de plen, a decis, miercuri, Biroul permanent al Camerei Deputatilor prin aprobarea unei proceduri in acest sens.- Biroul permanent al Camerei a aprobat, miercuri, un memorandum privind procedura de depunere electronica a intrebarilor, interpelarilor si a propunerilor legislative de catre deputati, pe perioada starii de urgenta.- Traficul cu hasis continua intre Maroc si Spania in pofida pandemiei de COVID-19, a indicat miercuri Garda Civila spaniola, anuntand ca in ultimele 15 zile au fost arestati 58 de traficanti in Andaluzia.- Clopotele celor peste 30 de biserici din Targu Mures au batut simultan, miercuri, timp de 10 minute, in semn de respect fata de personalul medical si fortele de ordine, care se afla in prima linie in lupta cu noul coronavirus.- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a anuntat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa online, ca a dublat capacitatea de stocare a oxigenului pentru pacientii COVID-19.- Toate arterele de circulatie, strazile si trotuarele din municipiul Baia Mare sunt dezinfectate zilnic, a precizat, miercuri, presei, directorul societatii de salubrizare locala.- Un responsabil al guvernului de la Belgrad, Branislav Blazic, a decedat dupa ce a contactat SARS CoV-2, au confirmat miercuri surse guvernamentale sarbe pentru cotidianul belgradean Blic."Ca o solutie de avarie, s-a stabilit ca aceia care doresc sa-si lase varstnicii in continuare in cadrul caminului sa dea o declaratie pe proprie raspundere in care sa-si asume acest fapt, ca sunt in imposibilitate sa ii ia si, de asemenea, si eventualele consecinte.(...) Motiveaza ca nu au posibilitatea sa vina sa-i ia, ca nu au unde sa-i tina, ca si daca ar avea unde sa-i tina riscul de contaminare e mai mare decat in camin", a declarat, pentru Mediafax, Daniel Ionescu, purtator de cuvant Primaria Ramnicu Valcea.Reprezentantii Primariei Ramnicu Valcea spun ca institutia va ramane deschisa pentru batranii pe care rudele nu-i iau acasa, dar atrag atentia ca pericolul imbolnavirii in camin este mare., se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani.Potrivit procurorilor, ancheta priveste "functionari din cadrul Directiei de Sanatate Publica Botosani, care au dispus izolarea la domiciliu pe timp de 14 zile a unei persoane in privinta careia se impunea carantinarea institutionalizata".- Un barbat din Ploiesti a devenit voluntar in centrul in care a fost tinut in izolare timp de 14 zile. El s-a decis sa ajute dupa ce a observat ca hrana ii era adusa doar de femei, care erau nevoite sa care zilnic sute de litri de apa, transmite Mediafax.- Israelul modifica o parte din liniile sale de productie de rachete pentru a fabrica aparate de ventilat mecanic, in incercarea de acoperi deficitul national de echipamente medicale folosite in tratarea pacientilor bolnavi de COVID-19, potrivit DPA., la o sedinta a institutiei, scrie News.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vrancea, Lidia Brasoveanu, comandantul institutiei, adjunctul sefului IPJ Vrancea si seful de la Ordine Publica ar fi participat la o sedinta in 25 martie, iar in 31 martie, sefii IPJ Vrancea au fost anuntati ca o persoana care a participat la acea intalnire a fost confirmata cu coronavirus.- Fabrica de Jucarii din comuna Bradu, judetul Arges, a devenit atelier de productie a vizierelor de protectie atat de necesare medicilor, asistentilor medicali si echipajelor SMURD care iau contact cu pacientii suspecti de coronovirus, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Voluntarii au reusit sa produca in doar 6 zile 1500 de viziere, care au fost distribuite gratuit catre Spitalul Judetean Arges - Centrul de Dializa, Spitalul de Boli Infectioase pentru copii si adulti "Nicolae Balcescu", Spitalul Militar de Urgenta "Ion Jianu Pitesti" - Unitatea de Primiri Urgente, Comitetul pentru Situatii de Urgenta Bradu, Spitalul de Urgenta Mioveni, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, Serviciul Judetean de Ambulanta Arges, Spitalul Judetean de Urgenta Slatina - Unitatea de Primiri Urgente.- Primul echipament de testare pentru COVID-19, un aparat Real Time PCR tip Bioneer, a ajuns la Arad si a fost montat, iar in noaptea de marti spre miercuri au fost procesate primele probe-test, de joi urmand sa se faca teste cu probe de la pacienti.- Numarul deceselor provocate in Olanda de epidemia de COVID-19 a crescut cu 134, ajungand la un total de 1.173, au comunicat miercuri autoritatile sanitare. Totodata, bilantul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus este de 13.614, cu un plus de 1.019 fata de raportarea anterioara.- Noua cetateni din Salaj, reintorsi recent din Italia, s-au ales cu dosare penale pentru fals in declaratii, dupa ce le-au declarat autoritatilor ca vin din alte tari.- Un avion apartinand armatei ruse, incarcat cu materiale medicale si masti de protectie, a decolat miercuri de la o baza de langa Moscova catre Statele Unite, potrivit televiziunii publice Rossiya 24, citata de News.ro.- Conducerea Adunarii Nationale bulgare, parlamentul tarii, a decis miercuri amanarea lucrarilor programate pentru ziua in curs si pentru joi, dupa ce un deputat a fost testat pozitiv la noul coronavirus.- Hard Rock Cafe Bucuresti sprijina initiativele de combatere a efectelor COVID-19, printr-o donatie de 100.000 de lei catre Spitalul de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou din Suceava., dupa ce au interactionat cu o pacienta, internata initial pe sectia Medicala 1, dar care, ulterior s-a dovedit a fi infectata cu coronavirus, a anuntat, miercuri, conducerea unitatii sanitare.- Pentagonul trimite 500 de militari la frontiera Statelor Unite cu Mexicul, pentru a-i asista pe agentii federali de frontiera, pe fondul crizei sanitare cauzate de noul coronavirus, dezvaluie trei membri ai Camerei Reprezentantilor.- Editia de anul acesta a Edinburgh Fringe Festival, unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Marea Britanie, a fost anulata din cauza pandemiei de Covid-19.- Comandantul USS Theodore Roosevelt, un portavion american nuclear care se confrunta cu o contaminare galopanta a noului coronavirus, a fost refuzat de Pentagon, caruia i-a cerut sa autorizeze evacuarea echipajului.- O femeie de 90 de ani din Belgia, infectata cu noul coronavirus, a refuzat ventilatorul si a murit. Batrana le-a spus medicilor sa salveze pacientii mai tineri pentru ca ea a avut deja o viata buna, scrie Daily Mirror.- Cele mai multe centre Airbus din Spania si-au unit fortele pentru a produce rame de viziere prin imprimare 3D care vor fi livrate personalului medical, ca parte a echipamentului individual de protectie impotriva Covid-19, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.- Stocurile de echipamente de protectie si dezinfectanti achizitionate de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui pentru protectia beneficiarilor si a angajatilor din centrele sociale, in vederea evitarii raspandirii COVID-19,, sustin reprezentantii institutiei.- Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie (SBIP) din municipiul Baia Mare va incepe in cursul acestei saptamani primele teste asupra persoanelor afectate de COVID-19, a declarat, miercuri, presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea.- Un adolescent chinez,care studiaza in Marea Britanie, a devenit prima persoana care aduce noul coronavirus inapoi in Wuhan, orasul unde a fost declansata pandemia COVID-19. Baiatul de 16 ani reprezinta primul caz "importat" de coronavirus din Wuhan, sustin autoritatile locale, citate de Daily Mail., deoarece are nevoie de intregul efectiv pentru tratarea pacientilor din judet care ar putea sa se imbolnaveasca in perioada urmatoare din cauza noului coronavirus.- Una dintre cele mai mari instante din Romania, Tribunalul Bucuresti, a hotarat judecarea cauzelor penale si nonpenale in sistem de videoconferinta. Startul in astfel de cazuri l-a dat Inalta Curte, judecatorii au solutionat in sistem de videoconferinta mai multe recursuri in interesul legii si dezlegari ale unor chestiuni de drept."S-a prezentat in data de 30.03.2020 la CPU Targu Neamt unde s-a pus diagnosticul de AVC cu hemiplegie stanga. Pacienta a fost transferata la SJ UPU Piatra Neamt, unde a decedat in data de 30.03.2020 ora 14:45. Deoarece pacienta a avut contact cu persoane venite din Italia, a fost recoltat exudat in data de 30.03.2020 al carui rezultat a fost pozitiv COVID-19 in data de 31.03.2020", anunta GCS.- Spitalul Judetean de Urgenta din Suceava va primi de azi, prin intermediul mecanismului de urgenta deschis de Salvati Copiii Romania, o prima transa de echipamente de protectie si aparatura medicala vitale:, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.- Apelurile inregistrate la linia telefonica infiintata de guvernul spaniol pentru victimele violentei de gen au crescut semnificativ in primele doua saptamani de izolare care a fost impusa de autoritati pe perioada starii de urgenta prin care se incearca limitarea raspandirii coronavirusului.- Doua asistente medicale de la Substatia Codlea a SAJ Brasov au fost depistate pozitiv cu COVID-19. Acestea au fost testate dupa ce s-au prezentat la Spitalul de Boli Infectioase Brasov cu simptome respiratorii.- O echipa de elevi ai Colegiului National "Vasile Lucaciu" Baia Mare au inceput confectionarea de viziere din plastic pe care le distribuie personalului medical din spitale medicilor de familie si farmacistilor, printate la o imprimanta 3D, reusind o productie de 16 bucati in 24 de ore.- Amenajarea logistica a Spitalului Militar de Campanie din Constanta a fost finalizata la inceputul acestei saptamani, iar armata a inceput ridicarea campusului de carantinare aferent si dotarea centrului cu aparatura medicala. Spitalul va avea 55 de paturi si 100 de locuri de carantina.- HOSPICE Casa Sperantei a pus la dispozitie un spatiu de cazare pentru personalul medical din Brasov care lupta in epidemia cu noul coronavirus. Reprezentantii Consiliului Judetean Brasov au repartizat deja aici medici, asistente medicale si infirmiere de la un spital din Brasov, conform unui comunicat remis Ziare.com., a anuntat managerul unitatii spitalicesti, Carmen Lucuta.Din angajatii intrati in concediu medical,Este vorba despre demisii care s-au adunat in ultima saptamana, dintre care 5 medici si-au dat demisia pentru ca se incadreaza in varsta de pensionare, iar ceilalti 9 au invocat motive personale, inclusiv faptul ca vor sa isi protejeze familiile- Asociatia Adrenallina Media lanseaza platforma online thefutureisnow , unde sunt centralizate nevoile de echipamente si aparatura ale fiecarui spital public din Romania, din toate judetele, in speta COVID-19."Este vorba despre nevoi de materiale si echipamente precum halate de unica folosinta, combinezoane, masti FFP2 si FFP3, dezinfectant, manusi, ventilatoare si altele.Oricine este interesat sa doneze pentru un anumit spital - persoana fizica sau juridica - poate vedea exact ce nevoie concreta are institutia", anunta asociatia intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.- Trei barbati din Berlin au vazut in pandemia de coronavirus o oportunitate de a jefui, asa ca, purtand masti de protectie, au descins marti seara intr-o benzinarie din capitala Germaniei de unde au furat toti banii, scrie Agerpres.- Guvernul german a promis ca va ajuta start-up-urile afectate de consecintele pandemiei de coronavirus printr-un pachet de asistenta financiara pe termen scurt, in valoare de aproximativ doua miliarde de euro.- Masurile luate in Olanda pentru a limita raspandirea noului coronavirus au dus la injumatatirea ratei infectarilor, dar trebuie sa fie continuate pentru a fi cu adevarat eficiente, a declarat miercuri seful Institutului olandez de Sanatate Publica, Jaap van Dissel, citat de Agerpres.- Doua persoane din judetul Arges care fusesera confirmate cu COVID-19 au fost declarate vindecate, a anuntat, miercuri, Institutia Prefectului.- UNITATEA - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) vrea, dupa ce un angajat a fost testat pozitiv - Ministrul sanatatii din Italia, Roberto Speranza, a confirmat miercuri, in timpul unei audieri in Senat, ca autoritatile vor prelungi masurile stricte de carantina pe fondul pandemiei de coronavirus pana pe 13 aprilie.- Presedintele filialei iesene a PSD, Maricel Popa, care detine si functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, propune sa fie creat cadrul legal pentru ca- O echipa de oameni de stiinta din China a anuntat ca a izolat mai multi anticorpi pe care ii considera "extrem de eficienti" la blocarea capacitatii noului coronavirus de a patrunde in celule si care ar putea fi de folos la tratarea sau prevenirea COVID-19.- Turcia a trimis miercuri materiale medicale in Spania si Italia, doua tari europene grav afectate de pandemia noului coronavirus.Un avion cargo militar cu combinezoane, masti si gel hidroalcoolic la bord a decolat de la Ankara catre Spania, de unde urmeaza sa se duca in Italia, a anuntat intr-un comunicat Ministerul turc al Apararii.- Dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor in Sighetu-Marmatiei, judetul Maramures, dupa ce"Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei a fost inregistrat, la data de 01.04.2020, un dosar penal, avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si ped. de art. 352, alin. 1 si 9 din Codul penal, constand in aceea ca", anunta Ministerul Public intr-un comunicat de presa.- Directorul medical SUUB Dorin Ionescu a amenintat asistentii medicali ca-i baga in comisia de disciplina, dupa ce aistentii i-au reprosat ca sunt obligati sa poarte masti sanitare timp de 24 de ore, desi sunt valabile doar 4 ore. In plus, acestia au reclamat ca nu au toti viziere si nu li s-a facut instructia cum sa poarte echipamentele, au declarat surse pentru- Iranul a anuntat miercuri 138 de noi decese in ultimele 24 de ore din cauza infectarii cu noul coronavirus, bilantul total al victimelor ajungand la 3.036 in Republica Islamica.- Premierul nipon Shinzo Abe a declarat miercuri ca Japonia "nu poate" decide inchiderea completa a tarii, in pofida cresterii numarului de infectii confirmate cu noul coronavirus.- Un angajat al DSP Vrancea s-a ales cu dosar penal, pentru ca s-a dus cu masina baut la un control intr-un hotel cu persoane tinute in izolare din cauza COVID-19.Incidentul a avut loc in Focsani, la miezul noptii de marti spre miercuri. Inspectorul a ajuns la hotel, dar nu avea echipament de protectie, asa ca politistul care pazea cladirea nu l-a lasat sa intre. Enervat, angajatul DSP s-a urcat la volan si a plecat, dar a fost oprit de Politia Rutiera, care a constatat ca soferul era sub influenta bauturilor alcoolice.- Exista un risc de "penurie alimentara" pe piata mondiala din cauza perturbarilor legate de COVID-19 in comertul international si caile de aprovizionare alimentara, au avertizat directorii a doua agentii ale Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), informeaza Agerpres.- Spitalul Municipal Fagaras refuza preluarea pacientilor cu COVID-19, transferati de alte spitale din judetul Brasov, "pentru ca astfel va fi introdus virusul intr-o comunitate in care acesta nu exista", anunta unitatea medicala intr-un comunicat remis Ziare.com."Conducerea unitatii spitalicesti solicita medicilor sa ramana la locul de munca si cere ministrului Sanatatii sa revina asupra deciziei.De asemenea, ii cere prim-ministrului Ludovic Orban sa opreasca incompetenta conducerii judetene, care 'se face responsabila de acte cu caracter criminogen'.Pana atunci,", conform sursei citate., a anuntat Simin Aysel Florescu, directorul medical al unitatii sanitare, intr-o interventie la Digi24.Majoritatea sunt asimptomatici si au fost cazati intr-un hotel, astfel incat sa nu isi expuna familiile unei posibile infectari.- Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II era din nou aglomerat pe sensul de intrare in Romania, miercuri dupa-amiaza, cand se astepta cel putin 240 de minute pentru procedurile de tranzitare.Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Filip Ionut Matei, a declarat, pentru Agerpres, ca sunt deschise sase artere de intrare in tara la Nadlac II, insa se inregistreaza un numar mare de persoane si mijloace de transport care se prezinta pentru verificari.- Un numar de 14 pacienti diagnosticati cu COVID-19 sunt in prezent internati la Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dintre care 7 sunt cadre medicale, a declarat, miercuri, conducerea institutiei.- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a depus un proiect de lege care vizeaza eliberarea a 45.000 de detinuti, cu scopul de a limita riscul unei contaminari cu noul coronavirus in inchisori.- Celebrul festival de opera wagnerian de la Bayreuth (Germania), care urma sa aiba loc la 25 iulie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus., anunta Grupul de Comunicare Strategica.. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este deocamdata stationara.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 12.218 depersoane. Alte 119.218 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Dintre persoanele confirmate pozitiv,(84 la Bucuresti, 56 la Timis, 26 la Iasi, 21 la Caras-Severin, 12 la Constanta, 20 la Prahova, 8 la Dolj, 5 la Brasov, 8 la Cluj, 5 la Galati, 2 la Bihor, 1 la Braila, 1 la Mures, 1 la Neamt, 1 la Alba, 1 Arges), mai anunta GCS.- Un ambulantier din Severin a fost confirmat cu noul coronavirus. Acesta, alaturi de alti 5 colegi, a transportat in urma cu doua zile un pacient de 50 de ani la Spitalul din Drobeta Turnu Severin. La acel moment, nu se stia ca barbatul de 50 de ani avea coronavirus.Ulterior, dupa ce i s-a facut testul, el a fost confirmat cu COVID-19. Acum, ambulantierul se afla in izolare la domiciliu, potrivit Digi24.Aceasta este a cincea zi la rand in care e depasit pragul de 800 de decese pentru un interval de 24 de ore, in Spania.Astfel, Spania inregistreaza in total 9.053 de morti si peste 102.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.si va prelua toate pacientele din judet care au probleme ginecologice sau gravidele care trebuie sa nasca, dar care sunt infectate cu coronavirus, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, managerul Clinicii Universitare "Bega", dr. Marius Craina.- In Bihor a fost aprobata crearea unui fond de actiune, cu alocarea sumei de 100.000 de lei, pentru sprijinirea medicilor de familie din judet si a personalului angajat in aceste cabinete. Decizia a fost luata de consilierii judeteni, existand in acest sens o colaborare cu Crucea Rosie si Colegiul Medicilor Bihor.- Zeci de sateni din comuna Fantanele, judetul Dambivita, au fost amendati dupa ce au participat la o rugaciune in grup, in mijlocul strazii.Oamenii s-au strans la un loc, in noaptea de 30 spre 31 martie, si au inceput sa se roage pentru ca noul coronavirus sa dispara , dublandu-se in doua zile, a anuntat miercuri Universitatea Johns Hopkins, relateaza News.ro.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, va merge in inspectie in tara, in zonele cele mai afectate de pandemia de coronavirus, transmite Digi24. Momentan nu s-au decis exact zonele pe care le va verifica ministrul.- Posta Romana a anuntat, miercuri, ca a inceput distribuirea pensiilor si incearca sa finalizeze actiunea intr-un timp cat mai scurt. In Suceava, unde mai multe localitati sunt in carantina, postasii se vor deplasa cu masini. Pensiile vor fi date in plic, iar postasii vor fi echipati corespunzator, scrie Mediafax.- Apple a dublat donatia pentru eforturile Chinei de a combate COVID-19 la peste 7 milioane de dolari. Apple a donat deja o parte din suma promisa, prin intermediul Fundatiei Chineze, transmite Mediafax.- Autoritatile sanitare chineze au raportat miercuri - pentru prima oara - numarul pacientilor infectati cu noul coronavirus si care nu prezinta vreun simptom de covid-19.- S-au majorat amenzile pentru nerespectarea regimului starii de asediu si regimului starii de urgenta, OUG in acest sens fiind publicata in Monitorul Oficial."Astfel, amenzile pentru persoanele fizice care nu respecta ordonantele militare au crescut si au urmatoarele valori:Amenda minima pentru persoanele juridice care nu respecta ordonantele militareAceste sanctiuni vor putea fi aplicate incepand de maine, 2 aprilie 2020", anunta GCS.- O asistenta medicala de la Serviciul de Ambulanta Judetean Braila a fost confirmata pozitiv cu COVID-19, potrivit informatiilor furnizate, miercuri, pentru Agerpres, de directorul DSP Braila, Gabriel Ciochina.- Noua lege care confera puteri sporite guvernului ungar pentru a lupta cu epidemia de coronavirus se va aplica pana la incetarea starii de urgenta, a declarat marti seara ministrul ungar al justitiei, Judit Varga, intr-un interviu acordat postului public de televiziune austriac ORF, transmite MTI, citata de Agerpres.- O femeie din regiunea ucraineana Cernauti si-a cerut scuze in genunchi de la oamenii pe care i-a infectat cu noul coronavirus. Aceasta a revenit recent din Italia si nu a respectat regimul de autoizolare, informeaza publika.md.- Noua mari spitale europene au lansat un apel la ajutor din cauza unei penurii de medicamente pentru pacientii atinsi de covid-19 si isi indeamna guvernele la mai multa "cooperare" in vederea "garantarii aprovizionarii regulate" cu produse medicale, relateaza AFP.Cele noua grupuri spitalicesti - membre ale Aliantei Europene a Spitalelor Universitare - avertizeaza in aceasta scrisoare adresata marti guvernelor lor ca institutiile vor ramane "in curand fara medicamente esentiale" pentru pacientii aflati la reanimare, arata News.ro.- Politistii au aplicat amenzi in valoare de 57.000 de lei la sase puncte de lucru ale unei farmacii din judetul Constanta, dupa ce au depistat ca erau comercializate solutie de curatare drept spirt, manusi de unica folosinta fara afisarea pretului si lichid dezinfectat fara specificarea termenului de valabilitate, scrie Agerpres.- Noul coronavirus isi va face probabil aparitia din nou in toamna, dar atunci va fi o situatie complet diferita fata de epidemia de acum, a estimat dr. Anthony Fauci, directorul Institutului national de alergii si boli infectioase al SUA.- Spitalul TBC Arad, care a fost transformat in unitate pentru tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus,, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Iustin Cionca.- O pisica a fost testata pozitiv pentru coronavirus, la Hong Kong, fiind al doilea caz de acest fel, dupa ce o alta felina a fost diagnosticata cu COVID-19, insa in Belgia. Conform Daily Mail, animalul a fost contaminat de stapanul ei care era bolnav.- Premierul Ludovic Orban a declarat ca ministrul Sanatatii a luat masurile pentru "intarirea" Directiilor de Sanatate Publica si pentru derularea anchetelor epidemiologice "cat mai rapid posibil"."(...) Mobilizarea resursei umane, de exemplu, am adoptat hotararea de guvern luni prin care am majorat numarul de posturi din cadrul DSP cu 1.000 de posturi, tocmai pentru a asigura luarea prin detasare, angajarea fara procedurile obisnuite de angajare a functionarilor publici, astfel incat sa intarim capabilitatea Directiilor de Sanatate Publica. Mobilizam personal de peste tot de unde se poate", a declarat Orban, miercuri, la Antena 3.- Doua persoane care au fost confirmate cu virusul COVID-19 au fost declarate vindecate, au anuntat, miercuri, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bihor, citati de Agerpres.- Automobili Lamborghini transforma departamentele fabricii sale de automobile super sport din Sant'Agata Bolognese in spatii pentru productia de masti chirurgicale si viziere de protectie din plexiglas.- Marea Britanie si-a propus sa ajunga, pana la jumatatea lunii aprilie, sa testeze 25.000 de persoane pe zi pentru coronavirus, dubland practic numarul de teste zilnice pe care le face in prezent- Premierul vietnamez Nguyen Xuan Phuc a semnat miercuri un decret pentru a declara epidemie de coronavirus la nivel national.- Papa Francisc a dedicat slujba de miercuri dimineata, oficiata din resedinta sa din Casa Sf. Marta, celor care lucreaza in mass-media si care ajuta oamenii sa suporte mai usor perioada de carantina si sa nu se simta izolati.Este vorba despre doua femei din Bucuresti, una in varsta de 54 de ani si alta de 63, si un barbat de 85 de ani din judetul Timis.- Spitalele din Romania nu au primit pana azi nici macar un leu de la Ministerul Sanatatii pentru echipamente de protectie si materiale sanitare in vederea combaterii epidemiei de COVID 19 - acuza deputatul USR Emanuel Ungureanu."Ati citit bine, abia ieri, mi-au spus mai multi manageri de spitale, au fost trimisi PRIMII bani de la Ministerul Sanatatii pentru echipamente", sustine deputatul intr-o postare pe contul sau de Facebook., anunta Grupul de Comunicare Strategica (GCS)."La nivelul spitalului Gerota (...) au fost efectuate activitati de dezinfectie si igienizare, iar. Personalul medical si tehnic a intrat in spital pentru a efectua alte activitati necesare precum nebulizarea tuturor spatiilor", conform sursei citate.Totusi, in acest moment spitalul nu poate primi pacienti si in aceasta unitate medicala nu se pot efectua consultatii de specialitate."Aceste proceduri medicale vor putea fi efectuate, in cel mai scurt timp, dupa finalizarea tuturor activitatilor de dezinfectie", mai precizeaza GCS.- Un aparat de ventilatie performant a fost achizitionat pentru Spitalul Judetean de Urgenta Focsani din donatiile stranse in urma apelului facut de medicii unitatii sanitare, au informat reprezentantii Asociatiei "Sfantul Pantelimon".- Capitanul portavionului american USS Theodore Roosevelt, nava andocata de saptamana trecuta in portul Guam dupa ce mai multi marinari au contractat noul coronavirus, a avertizat ca infectia va continua sa se raspandeasca in cazul in care conducerea Marina militara americana nu adopta masuri pentru izolarea echipajului.- Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova a declansat o ancheta epidemiologica la un spital privat din Poiana Campina dupa ce un medic, cu care unitatea are contract de colaborare,Initial, medical a fost la UPU Campina, pentru ca se simtea rau, iar apoi a ajuns la Bucuresti.- Fundatia Regala Margareta a Romaniei organizeaza o campanie de voluntariat in sprijinul persoanelor varstnice, pentru a le facilita accesul la cumparaturi.Astfel, varstnicii pot suna la numarul de telefon 0720.00.95.95 (tarif normal), in intervalele luni-sambata: 08:30-21:30 si duminica: 08:30-20:00, unde pot fi plasate comenzi, la o distanta de maximum 6 km fata de magazinele Kaufland implicate in acest program.Echipele de voluntari sunt mobilizate in 14 orase si asigura pregatirea cosurilor de cumparaturi pentru varstnicii din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Brasov, Craiova, Constanta, Sibiu, Arad, Ploiesti, Oradea, Braila, Galati si Pitesti.- 5 angajati de la Serviciul Ambulanta Codlea, judetul Brasov, sunt internati in spital, doi dintre acestia fiind confirmati cu coronavirus, informeaza Digi24. Pentru ceilalti trei internati se asteapta rezultatele la testul pentru COVID-19, in timp ce alti 5 angajati se afla in izolare la domiciliu.- Un baiat in varsta de 13 ani testat pozitiv pentru coronavirus a murit, in Marea Britanie, scrie BBC Ismail Mohamed Abdulwahab, din Brixton, in sudul Londrei, a murit luni la spitalul King's College. Se crede ca este cea mai tanara persoana cu COVID-19 care a murit in UK.- Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6, spune ca masura privind montarea de dispensere cu dezinfectant pentru fiecare scara de bloc, decisa de autoritatile centrale, "este o nebunie".Intr-o declaratie pentru RFI Romania, Mutu a ridicat mai multe probleme in privinta acestei masuri, intre care pretul la aceste dispensere, care a explodat dupa Ordonanta Militara, lipsa de consultare cu primarii in acest sens, dar si neclaritatea privind instalarea: in afara blocului sau in scara blocului., conform unei analize a datelor colectate prin intermediul unei aplicatii axata pe simptome, dezvoltata de oameni de stiinta britanici, citata de Agerpres.- Peste 80 de cadre medicale de la Maternitatea "Dr. Dumitru Popescu" (Odobescu - n.r.) din Timisoara au fost testate COVID-19 in noaptea de marti spre miercuri,, a declarat miercuri, pentru Agerpres, primarul Nicolae Robu.Actiunea de testare a avut loc dupa ce alte cinci asistente din cadrul unitatii medicale au fost depistate pozitiv, zilele trecute.- 25 de politisti de la Sectia 19 Politie din Bucuresti se afla in izolare la domiciliu, dupa ce trei dintrei ei au intrat in contact cu o persoana diagnosticata cu coronavirus.- Pana acum, au fost depistate 24 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus la Spitalul Militar din Bucuresti, a precizat Florentina Ionita-Radu, comandant al unitatii, intr-o interventie telefonica la Digi24.- O simulare utilizata de Casa Alba privind raspandirea noului coronavirus indica faptul ca numarul deceselor cauzate de COVID-19 in SUA ar ajunge la un numar cuprins intre 100.000 si 240.000.- Un medic si un angajat din randul personalului auxiliar al Spitalului Adjud au fost confirmati cu coronavirus, dupa ce ar fi intrat in contact cu personal din cadrul Spitalului Militar Focsani, unde sunt contaminati 41 de medici si asistente medicale.- O procesiune cu moastele Sfantului Ioan cel Nou s-a desfasurat pe strazile din Suceava, fara prezenta credinciosilor. Racla cu sfintele moaste a trecut prin dreptul principalelor lacasuri de cult, in sunetul clopotelor, dar si prin curtea Spitalului Judetean, transmite Mediafax.- La Spitalul Sf. Ioan din Bucuresti s-a primit confirmarea testului de COVID 19 pentru o pacienta de 62 de ani, care realiza dializa in sectia de nefrologie.Pacienta este asimptomatica si a fost transferata la Spitalul "Carol Davila".Toate cele 72 de cadre medicale care desfasurau activitatea in aceasta sectie au fost trimise in izolare. Celor 9 rezidenti li s-a solicitat sa ramana acasa.- Autoritatile sanitare din China au inceput sa raporteze cazurile asimptomatice de infectare cu SARS-CoV-2, in efortul de a linisti temerile publicului ca unii oameni ar putea raspandi in continuare virusul fara sa stie ca sunt infectati.- Numarul de cazuri confirmate de COVID-19 in Germania a ajuns la 67.366, iar cel al deceselor la 732, a anuntat miercuri dimineata Institutul Robert Koch (RKI), dupa ce in ultimele 24 ore au fost testati pozitivi inca 5.453 pacienti.- Un vas de croaziera cu 383 de persoane la bord, care venea dinspre Turcia cu destinatia Spania si care facea o escala in portul Pireu, langa Atena, a fost plasat in carantina dupa ce in jur de 20 de pasageri au fost testati pozitivi pentru noul tip de coronavirus.- Presedintele Klaus Iohannis discuta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii Internelor si Apararii, precum si cu secretarul de stat Bogdan Despescu, masurile de siguranta si ordine publica in contextul epidemiei COVID-19.Sedinta este programata la ora 12:00.- Fostul tenismen Patrick McEnroe, in prezent analist la postul ESPN, a anuntat ca a fost testat pozitiv cu coronavirus, dar acum se simte bine, el mentionand ca a avut doar simptome usoare.- Trompetistul jazz Wallace Roney a decedat marti, la varsta de 59 de ani, din cauza unor complicatii provocate de COVID-19, anunta New York Times.- Secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu a declarat ca aproape 10.000 de romani din diaspora s-au intors in Suceava."Numai in luna martie au intrat in tara peste 260.000 de cetateni romani care au fost verificati in linia a doua. Din acesti cetateni (...) un numar de aproape 10.000 de cetateni au ajuns in judetul Suceava", a declarat Bogdan Despescu, la Antena3. Dispersarea de substante dezinfectante in aer poate pune in pericol sanatatea oamenilor , avertizeaza experti din domeniul sanatatii, in conditiile in care astfel de actiuni, efectuate de lucratori imbracati in costume asemanatoare personajelor din filmul Ghostbusters, au loc la nivel mondial, inclusiv la Bucuresti. Peste 100.000 de oameni din afara Chinei s-au vindecat de coronavirus , pana la sfarsitul lunii martie. Astfel, din aproape 850.000 de cazuri de infectare inregistrate pana marti seara, peste 176.500 erau declarate vindecate in toata lumea. Trebuie scazute insa peste 76.000 de persoane care au fost declarate vindecate in China, ca sa avem o imagine mai fidela a realitatii din celelalte zone.- Punerea la dispozitie a unui vaccin impotriva noului coronavirus, gata sa fie utilizat "pe o scara larga", ar mai putea dura cel putin un an , a apreciat Agentia Europeana a Medicamentului. Doua vaccinuri au intrat deja intr-o prima faza de teste clinice, desfasurate pe voluntari sanatosi.- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite: a ucis 865 de persoane in termen de 24 de ore , potrivit bilantului anuntat de Universitatea Johns Hopkins.- Un medic chirurg de la Spitalul Universitar din Bucuresti a realizat o statistica sumbra a cazurilor fatale de COVID-19 din tara noastra si a constatat ca in mai mult de jumatate confirmarea de infectare a venit in ziua mortii sau post mortem Un roman a fost arestat in Irlanda dupa ce a incercat sa scuipe si sa muste doi politisti, iar apoi le-a transmis ca are coronavirus si ca este mafiot.