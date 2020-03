Coronavirus in Spania: Numarul cazurilor de infectare a ajuns la 8.744, cel al mortilor se apropie de 300

LIVE

Numarul deceselor cauzate de epidemia COVID-19 a ajuns la 297, potrivit Reuters si AFP.Duminica numarul cazurilor de infectie cu noul coronavirus era de 7.753, iar al deceselor de 288. Aceste date indica totusi o incetinire in conditiile in care Spania a inregistrat aproape 2.000 de noi cazuri inregistrate de sambata pana duminica.Spania este a doua cea mai afectata tara din Europa, dupa Italia, de pandemia COVID-19.Populatia sa de 47 de milioane de persoane se afla sub un regim de restrictii partiale pentru a reduce raspandirea noului coronavirus. Oamenii au permisiunea de a parasi locuintele numai pentru a merge la serviciu, la farmacii sau la spital.Guvernul a adoptat masuri pe scara larga, printre care folosirea dronelor pentru a trimite mesaje publice in care spaniolilor li se cere sa mearga acasa, dar pana in prezent nu a decis sa inchida granitele.Spania este a cincea tara in privinta numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa China, Italia, Iran si Coreea de Sud.