Al saptelea deces din Romania din cauza coronavirusului: Un barbat de 65 de ani din Bucuresti

Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul Universitar Bucuresti, confirmat pozitiv in data de 21 martie, potrivit Grupului de Comunicare Strategica."Pacientul necesita dializa si a fost contact de salon cu un alt pacient dializat,confirmat cu COVID-19 pe data de 20.03.2020 si care a fost transferat in Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes, unde a decedat", arata GCS intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.In urma cu o ora si jumatate a fost confirmat cel de-al saselea deces , fiind vorba despre un barbat de 64 de ani din Arad.Luni la amiaza, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca au fost inregistrate alte 143 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19 si ca numarul total a ajuns la 576 de persoane. La acea ora, reprezentantii grupului spuneau ca la ATI erau internati 15 pacienti, dintre care 7 in stare grava.Amintim ca pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata, sunt 5.066 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contractat COVID - 19 (coronavirus). Alte 72.247 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 11.223 de teste, din care 277 in unitati medicale private.De asemenea, de la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent au fost plasate in carantina institutionalizata 118 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.