Coronavirus: Intrebari care ne preocupa intens in aceste zile

De ce tocmai aceste intrebari?Unele intrebari ne-au fost adresate pe Facebook sau Twitter. In plus, ne-am orientat in functie de intrebarile frecvente la care oamenii cauta raspunsuri in motoarele de cautare, precum Google, in legatura cu virusul SARS-CoV-2 sau cu boala pe care acesta o declanseaza: COVID-19.Potrivit Institutului Robert Koch, se pare ca virusul a fost transmis omului de la lilieci. Suta la suta sigur nu este insa.Cert este totusi ca in cazul noului virus SARS-CoV-2 avem de-a face cu o zoonoza, cu alte cuvinte, ca acesta provine dintr-o sursa animala. Cercetatorii au descoperit aceasta in urma unui studiu publicat in revista de specialitate "".Contrar teoriilor conspirationiste,. Dupa toate probabilitatile, SARS-CoV-2 a fost transmis pentru prima data de la un animal la om intr-o piata din Wuhan, oras situat in provincia chineza Hubei.O intrebare la care e greu sa raspundem cu "da" sau "nu". La fel de greu este de prezis decesul in urma unei gripe sau a unui accident de masina. Nu putem vorbi decat de probabilitati. Dar si acest lucru e dificil in cazul pandemiei de coronavirus.Nu putem porni decat de la statistici.Adam Kucharski, matematician si epidemiolog la London School of Hygiene and Tropical Medicine, vorbeste de un procentaj de mortalitate intre 0,5 si 2%. Asadar, din 100 de pacienti infectati cu coronavirus isi pierd in medie viata unul sau doi. O frecventa cauza a decesului este septicemia, o reactie agresiva a sistemului imunitar al omului.Coronavirusurile provoaca afectiuni respiratorii. Acestea sunt transmise in principal prin aer, unde ajung de la persoane infectate cu SARS-CoV-2, care tusesc sau stranuta. Daca aceste secretii infectioase ajung pe mana, atunci contaminarea se poate produce si pe aceasta cale.Cu alte cuvinte, prin atingerea unor obiecte sau dand mana cu alta persoana.Potrivit Oficiului federal pentru evaluarea riscurilor (BfR), prime analize de laborator arata ca noul coronavirus SARS-CoV-2 poate rezista ramanand contagios, in cazul unei "contaminari puternice", pana la trei ore in aer, pana la patru ore pe suprafete de cupru, pana la 24 de ore pe suprafete de carton si pana la doua sau trei zile pe suprafete de otel sau plastic.Totusi, trebuie sa nu pierdem din vedere faptul ca studiul mentionat a fost efectuat in laborator si nu e absolut sigur daca si in viata de zi cu zi ar rezista in aceeasi proportie pe diferitele suprafete.Tusind sau stranutand in incheietura cotului, spalandu-ne des si riguros pe maini si pastrand distanta cuvenita fata de alte persoane ne putem proteja pe noi insine fata de infectarea cu noul coronavirus.Totodata intrerupem astfel si lantul propagarii coronavirusului, incetinind raspandirea sa.Deoarece virusul se raspandeste exponential, masurile luate de autoritati sunt necesare pentru a nu pune complet la pamant sistemele de sanatate. Presedintele Institutului Robert Koch, Lothar Wieler, solicita respectarea cu strictete a masurilor de preventie.Altfel, a estimat el, in doua-trei luni, numarul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 ar putea ajunge in Germania la 10 milioane.Potrivit Asociatiei Industriei Farmaceutice (vfa), se lucreaza la cel putin 47 de vaccinuri contra COVID-19. Unul dintre cele mai ambitioase proiecte este cel desfasurat de compania germana CureVac.In mod normal e nevoie chiar de ani pana la definitivarea unui vaccin eficient. Acest proces este, in actuala pandemie, puternic accelerat. Si Centrul german pentru cercetari in domeniul infectiilor (DZIF) cauta de urgenta solutii. Oamenii sai de stiinta folosesc elemente deja existente pentru elaborarea unui vaccin impotriva noului coronavirus.Desi se lucreaza foarte intens la proiect, vaccinul nu are cum ajunge inca in cursului acestui an pe piata. Mai ales studiile clinice, fara de care vaccinul nu poate fi admis pe piata, necesita mult timp.In paralel cu eforturile de a dezvolta un vaccin eficient, cercetatorii spera sa reuseasca sa ofere pacientilor posibilitatea unei "imunizari pasive" cu ajutorul anticorpilor extrasi din plasma sanguina a convalescentilor. Mai precis a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 care au facut fata bolii, dezvoltand anticorpii necesari.Spre deosebire de un vaccin, organismul infectat cu coronavirus nu trebuie sa produca el insusi acesti anticorpi. Dezavantajul acestei proceduri este ca imunizarea nu dureaza, de regula, decat cateva saptamani sau luni.In aceasta privinta, s-a declansat o adevarata isterie in ultima vreme. Trei cercetatori au lansat ipoteza ca unele medicamente, de pilda inhibitori ACE sau sartani, folositi in scaderea tensiunii, tiazolidindionele, indicate in tratarea diabetului sau analgezicul ibuprofen ar putea agrava starea pacientilor suferind de COVID-19.Sunt teorii, insa, pana acum neconfirmate.Ceea ce fusese initial calificat drept "fake news" a fost mai apoi formulat cu prudenta in mod oficial de catre OMS. Organizatia Mondiala a Sanatatii ii avertizeaza pe pacientii infectati cu coronavirus sa nu foloseasca, de siguranta, ibuprofen, ci sa ia, in loc, de exemplu, un paracetamol.Anuntul a fost facut martea trecuta la Geneva de purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier.Intre timp, OMS s-a distantat si de aceasta pozitie, spunand ca nu mai avertizeaza fata de administrarea ibuprofenului.Da. Iata de ce Oficiul federal pentru Siguranta Alimentara si Afaceri Veterinare (BLV) din Elvetia recomanda proprietarilor de animale de companie, care se afla in carantina suspectati fiind de infectarea cu SARS-CoV-2, sa renunte pentru o vreme la mangaierea si imbratisarea acestor animale.Cainii, pisicile si alte astfel de animale domestice nu prezinta simptome tipice infectiei - deci nu se imbolnavesc. Cu atat mai greu este de evaluat riscul transmiterii coronavirusului la om.Oficiul federal pentru evaluarea riscurilor (BfR) e de parere ca si un animal infectat poate, teoretic, raspandi virusul prin respiratie si secretii. Sa nu uitam ca SARS-CoV-2 provine din lumea animala.Conform datelor de care dispunem pana la aceasta ora, copiii nu se numara printre persoanele periclitate. Asta inseamna ca la copii infectati cu coronavirus, boala are, de regula, o forma blanda, evoluand fara complicatii.Au existat cateva cazuri singulare cand a fost depistat virusul si la nou nascuti. Neclar este daca virusul a fost transmis copilului inainte, in timpul sau dupa nastere.Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si a Oficiului federal al Educatiei pentru Sanatate (BZgA), coronavirusul nu reprezinta pentru femeile insarcinate un risc sporit. Cu toate acestea, gravidele ar trebui sa ia masuri mai riguroase de preventie, deoarece datele de care beneficiem deocamdata nu sunt foarte solide.