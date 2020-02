Coronavirus: Iranul anunta oficial 12 decese, dar un parlamentar sustine ca e vorba de cel putin 50 de morti

Ziare.

''Numarul deceselor din cauza bolii corona in Iran a ajuns la 12, iar numarul celor infectati a ajuns la 61'', a anuntat purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Kianush Jahanpur, citat de agentia nationala IRNA.Insa, Ahmad Amirabadi Farahani, parlamentar reprezentant al orasului Qom, a declarat ca 50 de persoane au murit in Qom, iar 250 se afla in carantina.Farahani a acuzat Guvernul ca a anuntat cu intarziere epidemia si a declarat ca orasul nu beneficiaza de echipament adecvat pentru a face fata crizei, relateaza agentia ILNA, citata de Reuters.Jahanpur a negat cifra avansata, de 50 de morti, spunand ca aceasta este o ''minciuna''.''(Farahani) nu are dreptul sa exprime pareri pe aceasta tema si nu are acces la informatii'', a declarat Jahanpur, citat de IRNA.Viceministrul iranian al Sanatatii, Iraj Harirchi, a declarat in cadrul unei conferinte de presa transmisa de televiziunea nationala ca in cazul in care numarul persoanelor decedate in Qom este chiar si de un sfert din 50 isi va da demisia.Disputa pe tema cifrelor a alimentat, insa, criticile la adresa modului in care Guvernul a gestionat epidemia de coronavirus din Iran, acuzatii venite atat din partea oficialilor cat si a internautilor iranieni.Aproximativ 10.500 de dependenti de droguri au fost plasati in carantina in centre de tratament din provincia Teheran ca masura de protectie impotriva coronavirusului, a anuntat directorul agentiei antidrog, Mostafa Hadizadeh, citat de IRNA.Epidemia din Iran a afectat si alte tari din regiune. Kuweit, Bahrain, Irak, Oman si Afganistan au anuntat luni primele cazuri de contaminare cu coronavirus confirmate pe teritoriul lor, toti pacientii implicati fiind persoane care au vizitat recent Iran.Emiratele Arabe Unite au anuntat sambata doua noi cazuri, un turist iranian si sotia sa, conform agentiei nationale WAM.Liban a confirmat vineri primul caz, o femeie in varsta de 45 de ani care s-a intors din Qom.Temerile privind o eventuala pandemie de coronavirus s-au accentuat luni dupa o crestere abrupta a noilor cazuri raportate in Iran, Italia si Coreea de Sud.Virusul a infectat aproape 77.000 de persoane si a ucis peste 2.500 in China, tara in care a aparut, la finalul anului trecut.