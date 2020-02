Coronavirus: Israelul va amenaja corturi speciale pentru votantii in carantina, la alegerile din martie

Ziare.

com

Intre 10 si 12 de "statii de votare" vor fi amenajate in parcari publice pe teritoriul Israelului pentru cei circa 1.400 de israelieni care se afla in prezent in izolare pentru 14 zile, dupa ce s-au intors din tari afectate de noul tip de coronavirus, a spus Ades.Ea a adaugat ca numarul celor care se afla in carantina ar fi probabil sa se schimbe pana la alegeri, informeaza dpa."Vrem sa le oferim acestor oameni posibilitatea de a vota, dar in acelasi timp vom face tot posibilul ca electoratului sa nu-i fie frica ca va vota alaturi de acesti oameni", a spus ea cu referire la alegerile din 2 martie.Persoanelor care se vor afla in carantina li se va permite sa-si paraseasca locuintele doar pentru a vota si doar in anumite conditii: ele nu trebuie sa foloseasca transportul public, ci doar vehicule private, si trebuie sa poarte masti medicinale. De asemenea, ele nu vor putea vota daca vor manifesta simptome precum febra mare si tuse, a adaugat Ades.Lucratorii electorali vor fi separati de votantii iesiti din carantina de un perete transparent din PVC. Cei care ii vor insoti pe acesti votanti vor putea purta haine de protectie speciale furnizate de serviciul national de urgenta Magen David Adom."A fost un pic dificil sa gasim lucratori electorali pentru aceste statii", a mentionat Ades.Ea a subliniat ca deocamdata nu au fost inregistrate cazuri de israelieni infectati cu noul coronavirus pe teritoriul Israelului. Cei cativa israelieni aflati in izolare s-au infectat in alte tari.In Israel urmeaza sa aiba loc la 2 martie un al treilea rand de alegeri legislative in decurs de un an, lucru fara precedent, dupa ce guvernul a ajuns intr-o criza politica. Un bloc de partide de dreapta si religioase, condus de premierul Benjamin Netanyahu din partea Likud, si un bloc de partide de centru si arabe se afla intr-un blocaj care risca sa ramana neschimbat si dupa aceste noi alegeri.