Coronavirus: Italia a efectuat 68.000 de teste intr-o zi. Numarul deceselor creste, dar scad noile infectari

In schimb, continua sa scada numarul noilor persoane infectate si cel al pacientilor internati la Terapie Intensiva, a anuntat Protectia Civila italiana, potrivit agentiei EFE.In urma celor circa 68.000 de teste efectuate in ultimele 24 de ore, un record de la inceputul epidemiei in Italia, au fost confirmate 3.493 de noi cazuri de COVID-19, fata de 3.786 in ziua precedenta.Numarul total al persoanelor infectate ajunge astfel in Italia la 172.434. Dintre acestea, 42.727 sunt considerati vindecate, 76.364 urmeaza tratament in izolare la domiciliu si 25.786 sunt internate, dintre care 2.812 la terapie intensiva.Autoritatile italiene au acum in vedere si efectuarea de teste serologice, care arata dezvoltarea anticorpilor fata de noul coronavirus, o astfel de cercetare urmand sa cuprinda examinarea a circa 150.000 de persoane.