Coronavirus: La Moscova, daca nu te autoizolezi la domiciliu, risti pana la cinci ani de inchisoare

Autoritatile locale au anuntat un "regim de alerta foarte ridicata" si au impus masuri suplimentare joi, pentru a preveni raspandirea maladiei in capitala Rusiei.Persoanele care se intorc din China, Coreea de Sud, Iran, Franta, Germania, Italia si Spania, precum si din alte state care inregistreaza posibile indicii "nefavorabile" de coronavirus ar trebui sa se autoizoleze la domiciliu pentru 14 zile, a transmis primaria Moscovei.Departamentul Sanatatii din Moscova a anuntat duminica aceasta ca cei care nu tin cont de aceste norme risca pedepse severe, care pot ajunge pana la cinci ani de inchisoare.Institutia citata a mai transmis ca autoritatile vor verifica prin intermediul camerelor tv cu circuit inchis daca persoanele care prezinta risc respecta autoizolarea. Intr-o informare, departamentul a explicat ca este in regula ca persoanele aflate in autoizolare sa-si scoata cainii la plimbare, dar o pot face doar atunci cand sunt foarte putini oameni pe strada si doar daca poarta masca medicala.Pana acum, Rusia a raportat 15 cazuri de infectare.