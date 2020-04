Coronavirus la un oficiu postal din Bucuresti

LIVE

Femeia nu a mai fost prezenta la serviciu din data de 26 martie, fiind in concediu pentru tratarea unor afectiuni medicale, anunta Digi 24."In toata aceasta perioada, atat ea, cat si cei 23 de salariati de la subunitatea postala unde aceasta isi desfasoara activitatea au fost asimptomatici. Incepand de astazi, pentru toti angajatii Oficiului Postal 86 s-a luat masura autoizolarii la domiciliu, chiar daca au trecut deja 13 zile de cand acestia nu au mai fost in contact direct cu colega lor.Toti salariatii au precizat ca se simt bine si nu prezinta nici un simptom asociat COVID-19. Inca din data de 16 martie, diriginta a verficat zilnic, temperatura angajatilor, la fiecare intrare in subunitate", se arata intr-un comunicat de presa al Postei Romane.Directorul Postei Romane, Horia Grigorescu, a declarat ca activitatea oficiului postal a fost sistata si ca se face dezinfectie.