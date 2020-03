LIVE Inca 6 persoane care au murit la Suceava in ultima saptamana au fost confirmate cu Covid-19. Bilantul urca la 78

LIVE TEXT

I think I am now the man who stares at goats (in the middle of the road) pic.twitter.com/Ptzh0zY5UC - Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020

Spain registers another single-day record as 849 more people die of Covid-19, bringing country's death toll to 8,189 pic.twitter.com/AxQEEa3eR2 - TRT World Now (@TRTWorldNow) March 31, 2020

Inca trei decese provocate de COVID-19 au fost confirmate marti in Romania, astfel ca bilantul ajunge la 72 de morti

A fost confirmat primul caz de coronavirus in randul angajatilor Metrorex

Spitalul Universitar din Bucuresti are personal si pacienti infectati cu coronavirus

293 noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus.

in total 2.245 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19.

220 au fost declarate vindecate si externate

Inca un deces provocat de COVID-19 a fost confirmat in Romania, astfel ca bilantul mortilor ajunge la 69

Ziare.

com