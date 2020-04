LIVE Peste un milion de oameni infectati cu COVID-19. In Romania avem 116 decese

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

LIVE TEXT

Inca un roman a fost rapus de COVID-19, astfel ca bilantul deceselor in tara noastra ajunge la 116

Ziare.

com

Asta se stie oficial, dar numarul real ar putea fi de 10 ori mai mare, crede un oficial australian din Sanatate.In Romania, am ajuns la un bilant negru de 116 morti, cei mai multi fiind confirmati in ultimele 24 de ore.Spitalele din tara raman principalele focare de infectie, din ce in ce mai multe cadre medicale fiind confirmate zilnic cu COVID-19, in tot mai multe unitati sanitare, inclusiv centre mari din Bucuresti. In plus, medici din diverse colturi ale tarii continua sa isi anunte demisiile.Situatia cea mai dramatica pe plan extern este in Spania unde in 24 de ore au murit 950 de oameni. La fel ca in Statele Unite (la o populatie insa mult mai mare).- Asociatia VeDemJust anunta ca a incheiat tranzactia pentru achizitionarea a 24 tone de material plastic destinat confectionarii aunitatilor medicale din Romania."Pretul facturat pentru cele 24 de bobine a cate o tona fiecare este de 40.320 euro, la care se adauga TVA. Materialul va ajunge pentru confectionarea a cel putin 270.000 de viziere. Asociatia VeDem Just va achita aceasta suma numai din contributia sustinatorilor. Pana in prezent au facut donatii aproape 370 de persoane fizice si juridice si s-au strans aproximativ 15.000 euro", se mai arata in comunicatul VeDemJust , a anuntat, vineri dimineata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Este vorba despre un- Candidatul la alegerile primare democrate Joe Biden a pledat pentru o relaxare a sanctiunilor americane fata de tarile cele mai afectate de pandemia de coronavirus, in primul rand Iran, pentru a facilita livrarea de ajutor medical.- Elton John, Paul McCartney si David Beckham s-au numarat printre vedetele care au adus un omagiu personalului Sistemului National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie, care isi risca viata in lupta contra pandemiei de coronavirus.- Brendan Murphy, responsabil cu Sanatatea din Australia, sustine ca la nivel mondial cazurile de COVID-19 ar putea fi "de cinci pana la 10 ori" mai multe decat cele un milion confirmate prin testare pana in prezent. Murphy spune ca singurele cifre in care are incredere totala sunt cele din tara sa, pentru ca ar avea cea mai mare rata de testare din lume. (Sa nu uitam ca si Donald Trump a sustinut acelasi lucru despre SUA)."Cred ca China este intr-o pozitie cu adevarat dificila. S-au baricadat foarte tare si au oprit transmisia. Dar populatia lor nu este imuna. Inca au o multime de oameni si, in mod evident, incearca foarte tare sa previna al doilea val. Cred ca au fost destul de transparenti, dar, asa cum am spus, am doar incredere in cifrele noastre. Nu sunt sigur nici ca cifrele din SUA nu sunt in realitate mai mari decat a fost raportat, deoarece nimeni altcineva din lume nu a facut teste ca noi.Nimeni altcineva din lume nu a tinut cont de toate acele cazuri originale din Wuhan in ianuarie si le-a izolat. Acesta este motivul pentru care avem de-a face cu ceea ce stim, mai degraba decat cu o transmisie comunitara imensa care s-a intamplat de-a lungul lunii februarie in tari precum Italia si SUA", a declarat medicul citat de The Guardian - SUA au negat categoric ca ar fi achizitionat din China masti destinate Frantei, dupa unele acuzatii lansate de mai multi politicieni francezi. "Guvernul SUA nu a achizitionat nicio masca care urma sa fie livrata Frantei de catre China", a declarat pentru AFP un inalt responsabil al administratiei americane, care insa a vrut sa ramana anonim.- Nava de croaziera Coral Princess, care are la bord 12 cazuri diagnosticate cu noul coronavirus, navigheaza in prezent spre portul Fort Lauderdale (Florida).- Presedintelea anuntat ca s-a supus unui al doilea test joi, folosind un diagnostic rapid, care a produs un rezultat in mai putin de 15 minute si care a stabilit ca"Cred ca l-am facut chiar din curiozitate sa vad cat de repede functioneaza", a declarat Donald Trump.- Comandantul portavionului american nuclear USS Theodore Roosevelt, Brett Crozier, care solicitase intr-o scrisoare cu un ton dramatic evacuarea navei sale contaminate cu noul coronavirus, a fost demis."Nu suntem in razboi. Nu exista niciun motiv ca marinarii sa moara", scrisese Brett Crozier intr-o scrisoare de 4 pagini aparuta in San Francisco Chronicle, adresata comandantilor Flotei SUA din Pacific, in care critica reactia marinei militare la epidemia COVID-19.- Autoritatile suedeze au anuntat instalarea in acest weekend a unui, unde vor fi tratati pacienti care sufera de noul coronavirus. Instalarea va fi facuta in incinta unui centru expozitional. Acesta va gazdui initial 140 de pacienti si va putea sa isi creasca capacitatea de primire pana la 600 de paturi, prin inchiderea tuturor aeroporturilor pentru zborurile comerciale si interzicerea calatoriilor interne in perioada 9-13 aprilie.- Pandemia de coronavirus a dus in Statele Unite la un numar record de 6,6 milioane de cereri pentru indemnizatii de somaj in numai o saptamana si a ucis 950 de americani intr-o singura zi - Facebook a lansat, in Italia, un serviciu de verificare a corectitudinii informatiilor legate de coronavirus pe patforma WhatsApp . Lucreaza impreuna cu serviciul local de verificare a faptelor Facta, care analizeaza continutul difuzat pe WhatsApp, care include continut video, audio si foto.