Romania intra in Scenariul 4 cu primul oras inchis. Avem 2.109 cazuri, 593 doar in Suceava si morti care nu sunt raportati cu zilele

LIVE TEXT

inca 3 decese, astfel ca bilantul ajunge la 49 de morti

al 47-lea deces in Romania

Alte doua persoane au murit in Romania din cauza coronaviruslui, astfel ca numarul total ajunge la 46.

In ultimele 24 de ore s-au inregistrat in Romania alte 192 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, numarul total fiind de 1.952 de cazuri

Sursa: GCS

Inca o persoana a murit in Romania din cauza coronaviruslui, astfel ca numarul deceselor a ajuns la 44.

Ziare.

com

Luni a fost o zi marcata de haos, atat in spitale, dar mai ales in comunicarile publice. Astfel, pe langa doua ordonante militare anuntate una dupa alta in miez de noapte, cu o ora inainte a avut loc o alta situatie socanta: 13 morti de covid-19 au fost anuntati deodata la Suceava, doar ca decesele avusesera loc in ultimele 8 zile, insa abia astazi venisera rezultatele testelor. Pana acum niciun oficial nu a dat explicatii pentru aceasta situatie.Ce este tot mai clar, insa, este faptul ca autoritatile din tara noastra prezinta o imagine mult cosmetizata a situatiei in ce priveste testarea si pentru majoritatea dintre cele 65 de persoane decedate rezultatele pentru coronavirus au venit dupa deces. Cu toate acestea, premierul Ludovic Orban sustinea luni seara ca "orice persoana a avut nevoie de diagnosticare am asigurat intr-o zi doua aceasta diagnosticare".Mai mult, Orban a sustinut ca bilantul deceselor in Romania este foarte mic, comparandu-l cu cele din Italia si Spania si s-a laudat ca acest lucru a fost posibil datorita masurilor pe care el le-a luat "cand alte tari nici macar nu discutau".Situatia nu se imbunatateste nici la nivel global. In lume sunt peste 740.000 de persoane infectate, dintre care peste 35.000 au murit. Numai in Europa pandemia noului coronavirus a ucis peste 25.000 de persoane.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca la Suceava s-a transmis coronavirusul in mod comunitar pe fondul unor erori medicale si a managementului local, iar anchetele epidemiologice nu au fost facute cum ar fi trebuit, din lipsa de personal.- Intr-o conferinta de presa inceputa dupa ora 23:00, ministrul Marcel Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat au anuntat noi ordonante militare ( detalii ).Municipiul si 8 comune intra in carantina, iar alte localitati apropiate intra in zona de protectie.- Manuela Trifan, sefa DSP Suceava, spune ca probele au fost recoltate "evident inainte de deces", dar ca dureaza foarte mult procesarea lor. Astfel mai asteapta rezultate pentru inca 10 persoane decedate.Ea a spus ca asteapta rezultate pentru teste trimise din 25 martie incoace si, ca exemplu, a spus ca doar azi DSP Suceava a trimis spre testare 350 de probe.- Grupul de Comunicare Strategica vine cu o noua precizare: "In perioada 22-29 martie la Suceava au fost inregistrare 22 de decese, din care 9 au fost raportate si au fost comunicate public. Spitalul din Suceava a fost inchis in data de 25 martie timp de 48 de ore, iar decesele au fost in randul pacientilor acestui spital.La acest moment nu avem informatii detaliate referitoare la momentul in care au fost prelevate probele pentru persoanele decedate, respectiv daca acestea au fost prelevate inainte sau dupa deces. La acest moment este in desfasurare refacerea anchetelor epidemiologice de catre noua conducere a DSP Suceava".- Au fost raportate inca 13 decese ale unor persoane confirmate cu noul corinavirus, toate internate la Spitalul Judetean Suceava, anunta, luni seara, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Potrivit GCS, toate cele 13 persoane cu varste cuprinse intre 40 si 80 de ani au fost internate in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava.- Cateva zeci de cadre medicale au protestat luni in fata Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi, dupa ce, in cursul diminetii, au primit deciziile prin care le incetau contractele de munca. Juristul unitatii sustine ca decizia de a-i demite a fost luata cu acordul Ministerului Sanatatii.- Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Sanatatii, o hotarare care prevede suplimentarea cu cate o mie de posturi a directiilor de sanatate publica si a serviciilor de ambulanta.- Serviciile medicale si medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID-19 si a complicatiilor acestora se acorda tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei, pe toata perioada starii de urgenta, prevede o hotarare de guvern aprobata luni.- Angela Merkel, testata a treia oara negativ; si Benjamin Netanyahu a fost testat negativ. Cei doi lider raman in carantina.- Guvernul a modificat, luni, OUG privind amanarea ratelor romanilor pentru noua luni, astfel ca romanii au la dispozitie 45 de zile pentru a depune solicitarea de amanare a ratelor bancare, dupa ce OUG se publica in Monitorul Oficial. Dobanda in perioada suspendarii ratelor este zero.- Campionatele Mondiale de Atletism din 2021 au fost amanate pentru 2022, dupa ce Jocurile Olimpice din aceasta vara au fost mutate in perioada 23 iulie - 8 august 2021.- Gabriela Firea anunta ca in Sectorul 2 al Capitalei, blocurile, strazile si bulevardele vor fi dezinfectate toata saptamana, avand in vedere ca acesta este sectorul cu cele mai multe cazuri confirmate.- Inca 2 decese anuntate. Bilantul ajunge la 52 de morti.- Este vorba de o femeie de 65 de ani, din judetul Sibiu, care avea o boala vasculara preexistenta. Pe 27 martie a fost internata la sectia de terapie intensiva a SCJU Sibiu si in aceeasi zi i-a fost facut si testul de covid-19. Rezultatul a venit urmatoarea zi, pe 28 martie si astazi a murit.- Este vorba de un barbat de 52 de ani, din judetul Ialomita. El s-a prezentat la UPU Slobozia pe 29 martie, a fost testat si a murit pe 29 martie. Rezultatul pozitiv a venit astazi. Grupul de Comunicare Strategica anunta ca barbatul nu avea medic de familie si nici apartinatori, din acest motiv nu se stie daca suferea si de alte boli.- In plina epidemie de coronavirus, o farmacie din Caracal vindea spirt la suprapret. Potrivit autoritatilor judetene, produsul era vandut de treo ori mai scump decat pretul de receptionare, iar firma a fost amendata.- La o saptamana de la anunt, in sfarsit a fost aprobat ca- "Certificatul de imunitate" este pregatit pentru sfarsitul epidemiei de Covid-19 in Germania, tara care va elibera certificate de imunitate pentru cei care s-au vindecat de Covid-19.- Femeia de 65 de ani din Sibiu care a fost rapusa de coronavirus era sotia fratelui lui Ion Cioaba, primul rege al tiganilor, potrivit Mediafax., cel mai mare numar de la inceputul pandemiei de coronavirus, numarul total ajungand la 3024. Numarul total de persoane spitalizate a ajuns aproape de 21.000, 1592 doar de duminica. La terapie intensiva se afla 5056 pacienti.- Producatorul de anvelope, de anvelope si cord, pe care le are in Zalau, in contextul pandemiei de coronavirus.pentru ca ar fi ignorat "cuibul coronavirusului" din statiunea montana Ischgl.- Pompele funebre suedeze introduc un marcaj special pentru sicriele mortilor de COVID-19. Aceasta ar trebui sa-i alerteze pe cei care vor transporta sicriul de la morga ca exista un potential risc de infectie daca este deschis.- Sute de mii de britanici aflati in strainatate incearca sa se intoarca acasa, a declarat luni ministrul de externe britanic, Dominic Raab, adaugand ca guvernul "lucreaza 24 de ore din 24 ca sa-i ajute" in aceasta privinta.- Turcia anunta 37 de noi decese, astfel ca bilantul total este de 168 de morti. Si numarul de cazuri confirmate a crescut cu 1.610, pana la 10.827. Aproximativ 162 de pacienti s-au recuperat pana acum. Pana acum in Turcia au fost facute 76.981 de teste.- Managerul Spitalului Focsani si mai multe cadre medicale s-au izolat la locul de munca, dupa ce unii dintre ei au intrat in contact cu personal infectat cu coronavirus de la Spitalul Medical din localitate.- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) a trimis o scrisoare catre premierul Ludovic Orban si ministrul de Interne, Marcel Vela, prin care anunta ca autoritatile publice nu detin resursele financiare, materiale si umane pentru a monta dispozitive cu solutii dezinfectante la toate intrarile blocurilor de locuinte si solicita ca aceasta masura prevazuta in Ordonanta Militara numarul 4 sa fie realizata de catre asociatiile de proprietari.- Italia a ajuns la 101.000 de cazuri de imbolnaviri si aproximativ 11.600 de decese. In ultimele 24 de ore au murit 812 persoane, insa a fost inregistrat si cel mai mare numar de persoane vindecate - peste 1.500 de persoane.- O asistenta de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Timisoara, care noaptea trecuta era de garda, a fost infectata cu coronavirus, ea fiind transferata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara.- Avocatul Poporului a transmis, luni, ca activarea de catre Romania a articolului 15 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului nu duce la suspendarea drepturilor omului, ci permite doar luarea unor masuri derogatorii.- Sectia de Infectioase a Spitalului Municipal Dej se va redeschide dupa ce un numar de 16 teste efectuate au iesit negative pentru coronavirus.- Declaratia pe propria raspundere trebuie completata de romani de fiecare data cand ies din casa, deoarece amenda minima va fi 2.000 de lei, incepand cu 1 aprilie. Pana acum, politistii au dat amenzi in valoare totala de 10 milioane de euro.- Au fost anuntate- Este vorba de un barbat de 59 de ani, din judetul Bacau. Acesta suferea de diabet zaharat tip II decompensat si de hipertensiune arteriala. A fost testat pe 26 martie si rezultatul pozitiv a venit pe 27 martie. A murit astazi, pe sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, acolo unde era internat.- Este vorba de un barbat de 74 de ani, din judetul Hunedoara, care era internat din 19 martie la Sectia de oncologie Deva. El suferea de adenocarcinom gastric stadiul IV si carcinomatoza peritoneala.El a fost testat pe 27 martie, zi in care a si murit. Rezultatul a venit abia astazi, pe 30 martie.- Este vorba de o femeie de 60 de ani, din judetul Hunedoara. Ea a fost transferata din Institutul Cardiovascular Timisoara pe 26 martie, dupa ce a stat in acelasi salon cu un caz confirmat. A fost testata in 26 martie, si a murit pe 29 martie. Rezultatul pozitiv a venit astazi, 30 martie. Ea suferea de cardiopatie si insuficienta cardiaca.- Spitalul Mioveni va fi pregatit pana la sfarsitul acestei saptamani sa primeasca pacientii cu COVID-19, care vor fi tratati in vechiul sediu al unitatii medicale, a anuntat, luni, Institutia Prefectului Arges.- Marea Britanie anunta un total de 1.408 de morti, dupa ce alte 180 de persoane au decedat. Pana acum 22.141 de persoane au fost diagnosticate pozitiv cu noul coronavirus in Regat.- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere sedinta de luni, iar valoarea tranzactiilor a coborat la 24,17 milioane de lei (5 milioane de euro) de la 40,66 milioane de lei (8,41 milioane de euro) vineri.- Economistii ONU au cerut luni injectarea a 1.500 miliarde de dolari in tarile in curs de dezvoltare si anularea datoriilor acestora la nivelul a 1.000 miliarde de dolari in 2020 pentru a le ajuta sa faca fata pandemiei de COVID-19.- Cantaretul si textierul John Prine, considerat o legenda a muzicii country-folk americane, recompensat cu trei premii Grammy, inclusiv cu un trofeu pentru intreaga cariera la inceputul acestui an, a fost internat in stare critica si prezinta simptome de COVID-19.- Intr-un moment in care peste patru din zece locuitori ai planetei sunt izolati la domiciliu ca parte a masurilor de limitare a pandemiei de COVID-19, stilurile muzicale evolueaza, iar piesele "chill", cu linii melodice relaxante, sunt cele mai apreciate, potrivit platformei de streaming Spotify, informeaza AFP.- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat ca pachete alimentare si de igiena corporala destinate persoanelor aflate in autoizolare, in valoare totala de 250 de milioane de euro, ar urma sa fie acoperite din fonduri europene.- Georgia a anuntat luni instaurarea unei izolari generalizate a populatiei si a unei interdictii de circulatie pe timp de noapte pentru a lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, relateaza AFP. Georgia, care numara 100 de cazuri de coronavirus oficial inregistrate, a decretat la 21 martie stare de urgenta.- O nava-spital militara cu 1.000 de paturi, USNS Comfort, a sosit luni in portul New York, unde urmeaza sa contribuie la descongestionarea spitalelor confruntate cu un aflux de bolnavi infectati cu noul coronavirus.- Polonia se asteapta la o crestere rapida a numarului persoanelor infectate cu coronavirus, a anuntat luni ministrul polonez al sanatatii, Lukasz Szumowski, fiind de asemenea preconizate noi restrictii menite sa incetineasca epidemia, in timp ce o misiune de medici polonezi a fost trimisa in Italia pentru a-i ajuta pe colegii lor de acolo si pentru a castiga experienta, informeaza agentiile Reuters si AFP.Polonia avea luni confirmate 1.984 cazuri de coronavirus, la o populatie de circa 38 de milioane de locuitori, si 26 de decese provocate de COVID-19, in ultimele 24 de ore fiind confirmate 122 noi cazuri.- Numarul cautarilor pe Google pentru drojdie a crescut de 20 de ori in ultima luna, acest produs intrecand cautarile de pe Google pentru laptopuri."Mastile de fata au ajuns la peste un milon de cautari intr-o luna. De asemenea, am observat ca drojdia avea undeva la 5.000 - 7.000 de cautari pe luna si in acest moment a ajuns la peste 100.000 de cautari. (...) Inainte, telefoanele si deviceurile erau pe primul loc in cautari", a declarat, pentru Mediafax, Calin Biris, specialist in social media.- Spitalele din Romania ar putea fi in curand dotate cu camere cu presiune negativa, in care coronavirusul nu se poate raspandi. Orban a anuntat ca MApN a contribuit la producerea unui prototip de camera in care pot fi tinuti pacientii infectati fara teama de raspandire a COVID-19."Am inteles, domnule ministru Ciuca, faptul ca testele sunt aproape de final si ca se poate intra in productie cu camerele cu presiune negativa. (...) Camerele cu presiune negativa sunt niste incinte in care in interiorul saloanelor de spital pot fi izolate persoane care sunt infectate cu COVID si care pot fi tinute laolalta. Niste camere de presiune negativa din care nu iese practic aerul si nu e niciun pericol de imprastiere a virusului", a spus Orban.- Asistentul medical diagnosticat cu Covid-19, despre care conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu spune ca nu a respectat procedurile, sustine ca este acuzat pe nedrept. Asistenta sefa stia ca am temperatura, spune acesta."Sunt acuzat ca am infectat Spitalul Judetean, de la o familie venita din Germania. De unde stie DSP-ul chestia asta? Familia aceea a intrat in tara inaintea starii de alerta si s-a autoizolat, nu le-a spus nimeni sa se autoizoleze. Nu au fost testati nici pana la ora actuala. Deci de unde informatiile ca eu am luat COVID-19 de la ei si am infectat tot spitalul?", spune Sergiu Danciu, asistentul confirmat cu Covid-19.- Termenul pana la care poate fi ceruta amanarea ratelor se mareste la 45 de zile, de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, iar premierul Ludovic Orban a spus ca modificarile aduse ordonantei prevad ca in cazul creditelor ipotecare sa nu se mai recurga la capitalizare.- Ministrul Economiei Virgil Popescu a anuntat luni, la inceputul sedintei de Guvern ca o firma din Galati va produce materiale de protectie din data de 15 aprilie."Astazi am mai vorbit cu un producator din Galati care isi va aduce si el o masina si va starta tot din 15 aprilie 150.000 de masti zilnice. Acest lucru este referitor doar la materiale de protectie", a anuntat Virgil Popescu.De asemenea, el a anuntat ca Romarm va produce 500.000 de masti pentru populatie.- Sudul Italiei e si in pragul unei crize sociale. Primarul din Napoli, Luigi de Magistris, nu-si face iluzii."Avem, de asemenea, milioane de someri, iar crima organizata are lichiditati, nu as spune egale cu ale statului, dar poate scoate bani mult mai repede. Statul nu ne-a trimis insa banii de somaj promisi, in timp ce crima organizata rezolva problema in trei ore", a avertizat el.In Sicilia, politia a fost nevoita sa pazeasca intrarea in supermarketuri, pentru a impiedica jafuri.- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a explicat, luni, ca de la inceputul lunii aprilie angajatorii pot depune solicitarile pentru plata somajului tehnic la ANOFM sau ANPIS, dupa caz, si vor primi banii din care vor face platile pentru angajati.Ea a explicat procedura de urmat: "angajatorii, incepand cu primele zile ale lunii aprilie, pot depune solicitarile, dupa caz, la ANOFM pentru aceia care au angajati prin contracte individuale de munca, respectiv la ANPIS pentru celelalte forme de angajare, mai putin contractele individuale de munca, si vor primi banii din care vor face plati catre angajati", a spus ministrul Muncii.Orban a oprit-o sa dea si alte detalii si a indemnat-o sa organizeze marti o conferinta de presa pentru asta.- Autoritatile au anuntat. Este vorba de un barbat de 77 de ani, din judetul Hunedoara. A fost testat pe 27 martie si rezultatul pozitiv a venit de la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara a doua zi, pe 28 martie. Doua zile mai tarziu, astazi, pe 30 martie, el e decedat. Autoritatile precizeaza ca suferea de cardiopatie ischiemica, dar ca nu era avut in evidente ca si contact al unui alt pacient infectat.- Insula Phuket, o populara destinatie turistica din Thailanda, si-a inchis plajele, a restrictionat accesul nerezidentilor si se pregateste sa-si inchida aeroporturile in cadrul seriei sale de eforturi pe care le depune pentru a limita transmiterea noului coronavirus, informeaza DPA.- Armata de Eliberare Nationala (ELN), considerata ultima gherila din Columbia, a anuntat luni un armistitiu unilateral de o luna, "gest umanitar" motivat de pandemia de coronavirus.- Comisia Europeana a decis luni realocarea a 140 de milioane de euro pentru nevoi urgente in Republica Moldova si celelalte state ale Parteneriatului Estic, a anuntat luni intr-un comunicat eurodeputatul Siegfried Muresan, presedintele Delegatiei Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE - Moldova si vicepresedinte al Partidului Popular European (PPE).- Aproximativ un medic din patru din Serviciul National de Sanatate (NHS) al Marii Britanii se afla in autoizolare sau este bolnav, a declarat luni presedintele Colegiului Regal al Medicilor (RCP), profesorul Andrew Goddard, pentru agentia Press Association.- Dr. Radu Zamfir, directorul Agentiei Nationale de Transplant, spune ca. Acolo au avut loc anul trecut in medie 100 de operatii de transplant renal, iar in prezent sunt pe lista de asteptare pentru operatie de transplant renal la acest Institut in jur de 2.500 de pacienti, care, acum, fac dializa.Conducerea Institutului nu a dorit sa ne ofere un punct de vedere oficial legat de inchiderea temporara a Institutului.- Festivalul de muzica simfonica din Aldeburgh, care urma sa aiba loc in luna iunie, a fost anulat, pentru prima data in 73 de ani, din cauza pandemiei de Covid-19.- Angajatii primariei Roznov, din Neamt vor "adopta" cate un batran. Acestia ii vor ajuta pe varstnici la cumparaturi, la plata facturilor si vor tine, constant, legatura cu ei prin telefon.- Autoritatile din Mures au decis, luni, ca toate magazinele de pe raza judetului care comercializeaza produse de panificatie vor lua masuri pentru preambalarea acestora, iar lazile pentru transport vor fi dezinfectate dupa fiecare utilizare.- Unii furnizori de masti de protectie au scaderi ale vanzarilor in aceasta perioada, ceea ce poate fi considerat un paradox. Firma Coral 33 All Prod din Prahova, care are 30 de angajati si afaceri anuale de 2 milioane de euro, spune ca spitalele cauta sa cumpere altceva decat se produce in Romania."Nu ne-a contactat nicio autoritate (...). Nu lucram pentru spitale. Spitalele scot la licitatie (...), ei cer produse care nu se gasesc in piata. Ei cer combinezoane care nu se fac in Romania, cer mascute care nu se fac in Romania (...). Ce fabricam noi sunt mascute reutilizabile din panza care, ma rog, nu sunt preferate de ei", a declarat, pentru Mediafax, Valentin Braguta, director general la Coral 33 All Prod.- Peste 80 de angajati ai Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi au protestat luni in fata unitatii medicale, dupa ce au primit deciziile de incetare a contractului de munca - In cateva luni ar putea sa existe medicamentul pentru Covid-19, realizat de o companie americana cu rezultate extrem de promitatoare la primele teste. Mai mult decat atat, a anuntat intr-un interviu pentru Ziare.com prof. univ. dr. Alexandru Rafila , presedintele Societatii Romane de Microbiologie, reprezentatul Romaniei la OMS."Am facut demersuri la biroul OMS pentru Europa si ma bucur ca am reusit sa includem si Romania, probabil Institutul Matei Bals, pe lista centrelor unde se va face studiul clinic de faza 3 pentru acest medicament. Studiul va inrola mai multi pacienti din mai multe tari, alaturi de alte produse, astfel incat la sfarsitul lui sa existe suficiente argumente pentru autoritatea americana, FDA, sa poata da aprobarea de productie si punere pe piata. In cateva luni de zile cred ca acest medicament va fi disponibil", a spus prof. univ. dr. Rafila., potrivit unui bilant intocmit luni din surse oficiale. Italia, cu 10.779 de decese, si Spania - 7.340 de decese, sunt tarile cele mai afectate din lume, insumand aproape trei sferturi din decesele din Europa.La informarea de la ora 13.00 a anuntat ca sunt 180, in timp ce Raed Arafat spunea duminica seara ca sunt 206.- Reprezentantii Aeroportului International "Henri Coanda" au anuntat ca, incepand de luni, au fost dispuse masuri suplimentare pentru asigurarea pastrarii distantei intre pasageri. Astfel, in cazul sosirii a doua curse simultan, vor fi utilizate fluxuri de control diferite, vor fi amplasate benzi de delimitare a liniilor de asteptare si va fi suplimentat personalul aeroportuar.- Un medic din Italia canta la pian pentru a le ridica moralul colegilor care ingrijesc bolnavii de COVID-19. Dupa ce isi termina tura la terapie intensiva, el sta cateva minute peste program si ofera un mic recital in holul spitalului, iar din repertoriul sau nu lipseste hit-ul celor de la Queen, "Don't stop me now".- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a autoizolat luni dupa ce o consiliera parlamentara a fost testata pozitiv pentru coronavirus. O ancheta preliminara a stabilit insa ca este putin probabil ca seful guvernului sa se fi contaminat. Potrivit oficialilor, Netanyahu este programat sa fie supus marti unui nou test pentru coronavirus. Un test anterior, efectuat la data de 15 martie, a fost negativ.- Printul Charles, mostenitorul tronului britanic, care a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a iesit din autoizolare dupa sapte zile si are o stare buna de sanatate, a precizat purtatorul sau de cuvant.- Mai multe cadre medicale din sectia de Terapie intensiva a Spitalului din Orastie au demisionat luni. Acestea sustin ca nu au echipamente de protectie si ca sunt expuse imbolnavirii cu noul coronavirus.- INSP anunta ca, dupa cum urmeaza: 91 medici, 90 asistenti medicali, 26 infirmiere, 8 ingrijitoare, 70 personal auxiliar.- Aproape 12.300 de angajati ai sistemului national de sanatate din Spania au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat luni Maria Jose Sierra, directorul adjunct al serviciului de urgente medicale. Aceasta cifra reprezinta circa 14% din numarul total de cazuri confirmate - 85.195Primul caz este un barbat de 57 de ani, din judetul Timis, care luase contact cu familia venita din Germania. Acesta suferea de cardiopatie, TBC si diabet zaharat tip II.Al doilea caz este tot un barbat, de 70 de ani, judetul Timis, care a luat contact cu un caz confirmat. Barbatul suferea de cardiopatie si diabet zaharat tip II.- Politistii anunta ca au intocmit, in ultimele 24 de ore, 12 dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor. De la debutul pandemiei cu COVID-19 si pana in prezent au fost deschise 240 de dosare penale in acest sens.- Klaus Iohannis face din nou apel la romani sa respecte restrictiile impuse de autoritati, pentru a se evita raspandirea coronavirului."Din pacate avem aproape 2.000 de persoane infectate. Dragi romani, este mult si trebuie sa ne straduim mai mult, mai bine ca sa ingradim raspandirea. Evitati orice intalnire cu alte persoane, iar daca este absolut necesar orice contact fizic, nu va dati mana, nu va imbratisati. Autoritatile si-au facut treaba, exista norme in vigoare, acum depinde de noi toti sa le respectam", a spus Iohannis intr-o declaratie de presa.Totodata, seful statului i-a rugat pe romani sa nu mearga la cumparaturi intre orele 11-13, pentru a-i lasa pe pensionari."Haideti sa ii protejam pe ceilalti, sa ii protejam pe pensionari. Comerciantii vor servi pensionarii intre orele 11-13. Lasati intre 11 si 13 pensionarii sa isi faca aprovizonarile, noi avem timp tot restul zilei", precizat presedintele.- Dintre cele 1.952 de persoane diagnosticate cu noul coronavirus,, cei cu varste cuprinse intre 51 - 69 de ani reprezinta 29%, iar cei cu varste de peste 70 de ani 8%.Potrivit unei statistici furnizate de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, 3% sunt minori, iar pentru 6% dintre situatii datele sunt in curs de colectare. 55% sunt femei, iar 41% sunt barbati.- HOSPICE Casa Sperantei face un apel la solidaritate fata de bolnavii de cancer, printre cei mai expusi pacienti la o eventuala infectare cu COVID-19. In acest moment, acestia sunt externati din spitale si trimisi acasa fara prea multe alternative."Dar cancerul nu sta la distanta nici macar acum. Spitalele HOSPICE sunt deschise 24/24 si medicii si personalul clinic raman, ca pana acum, alaturi de pacientii nostri cu dedicare, grija, emaptie si ingrijire paliativa gratuita. Ca sa putem continua, avem nevoie de sprijinul comunitatii: va rugam sa ne ajutati sa nu ii abandonam pe bolnavii de cancer! Binele nu poate fi amanat, pentru ei "mai tarziu" poate fi prea tarziu", se arata in apelul facut de HOSPICE Casa Sperantei.- Un angajat de la Aeroportul "Henri Coanda" a fost diagnosticat cu coronavirus, a anuntat purtatorul de cuvant al aeroportului, Valentin Iordache. Angajatul lucra la un serviciu care se ocupa de asistenta persoanelor cu mobilitate redusa.Valentin Iordache a precizat la Antena 3 ca angajatul a indicat ca a intrat in conctact cu alte 10 persoane si ca este in curs de desfasurare o ancheta epidemiologica.de persoane infectate.Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv,(55 la Timisoara, 85 la Bucuresti, 19 la Iasi, 7 la Craiova, 11 la Constanta si 3 la Cluj). Totodata, pana acum, 44 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, internate in spitale din Craiova, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timisoara, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta, Ialomita si Satu Mare, au decedat.fata de duminica, zi in care au murit 838 de oameni. Totodata, Ministerul Sanatatii anunta ca in Spania se inregistreaza in acest moment 7.340 de morti si 85.195 de persoane infectate. Aproape 17.000 de pacienti s-au vindecat.- Sase persoane au fost sanctionate de politistii din Botosani dupa ce au facut o petrecere in fata unei scari de bloc. Imaginile cu tinerii care ascultau muzica si dansau au fost publicate pe retelele sociale, iar politistii s-au autosesizat.- O tanara care a donat sange la inceputul saptamanii trecute la Centrul de Transfuzii Bucuresti a fost confirmata cu coronavirus. Astfel, 5 angajati au fost izolati, a declarat la Digi24 Doina Gosa, directorul centrului. Sangele recoltat a fost aruncat, Centrul de Transfuzii a fost dezinfectat iar activitatea functioneaza normal in acest moment, a subliniat ea.- Sapte persoane din cadrul Ambasadei Romaniei in Republica Franceza au fost testate pozitiv cu COVID-19, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe. Starea lor este buna.- Persoanele sanatoase care contracteaza COVID-19 sunt expuse riscului de afectiuni cardiace, iar pacientii cu afectiuni cardiace subiacente sunt mai predispusi sa experimenteze leziuni miocardice sau cardiace in timpul infectiilor cu COVID-19, afirma medicul cardiolog Stefan Busnatu, sef de Lucrari al Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila".Este vorba de un barbat de 74 de ani, din Satu Mare. I s-au recoltat probe in 27 martie, iar pe 28 martie rezultatul a fost pozitiv. Barbatul suferea de hipertensiune arteriala si diabet zaharat.- Ambasada Suediei, cunoscuta pentru postarile amuzante de pe Facebook, a publicat luni dimineata o...reteta de chiftelute suedeze.- Guvernul rus a propus luni extinderea la intreaga tara a carantinei obligatorii aplicata de capitala Moscova in efortul de a opri raspandirea coronavirusului. "Cer guvernatorilor regiunilor Rusiei sa ia nota de aceasta masura si sa studieze aplicarea ei in teritoriile lor", a declarat premierul Mihail Misustin.- La magazinele din comuna Brosteni, judetul Vrancea, declaratiile pe propria raspundere care trebuie completate de oameni pentru a justifica iesirea din locuinta se vand cu un leu. Primarul Emilian Dumitriu face apel la oameni sa nu le vanda intre ei, precizand ca acestea sunt gratuite.- Spitalul Judetean Deva a fost amendat de DSP cu 10.000 de lei, pentru ca personalul medical nu a purtat corespunzator echipamentul de protectie.- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea, de la ora 12:30, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu prim-ministrul Ludovic Orban si mai multi membri ai Executivului. La finalul sedintei, seful statului va face declaratii pe care Ziare.com le va transmite LIVE TEXT.- Joe Diffie, un cunoscut cantaret de muzica country, a murit duminica, la varsta de 61 de ani, din cauza COVID-19. Moartea cantaretului a fost anuntata pe pagina sa de Facebook.- Sute de romani care s-au intors in noaptea de duminica spre luni din Marea Britanie s-au inghesuit pe aeroportul Henri Coanda pentru formalitatile necesare, fara a se tine cont de regulile de pastrare a distantei pentru evitarea imbolnavirii cu COVID-19.Imaginea a fost postata pe Facebook de Mihai Sturzu, fost artist si parlamentar PSD, devenit pilot.- Daniela Rosca, managerul suspendat al Spitalului Judetean Deva, a declarat la Digi24 ca 13 pacienti au fost confirmati cu coronavirus: 10 de la boli infenctioase si 3 de la Terapie Intensiva. In schimb, spune managerul, nu se cunoaste momentan numarul medicilor infectati.Unitatea sanitara a fost inchisa duminica seara, dupa ce mai multi pacienti si medici au fost confirmati cu coronavirus.- Alan Merrill, compozitorul cantecului "I Love Rock and Roll", devenit hit dupa ce a fost interpretat de Joan Jett, a murit la varsta de 69 de ani, duminica, intr-un spital din New York, din cauza complicatiilor provocate de COVID-19.Insa masurile de izolare completa decise in urma cu o saptamana vor putea fi ridicate progresiv, in functie de concluziile evaluarilor care se vor face periodic, a afirmat sefa adjuncta a serviciilor sanitare britanice, Jenny Harries., conform statisticilor prezentate luni de Institutul Robert Koch (RKI). Numarul cazurilor a crescut cu 4.751 comparativ cu ziua precedenta, iar bilantul deceselor cu 66.- Tenorul spaniol Placido Domingo a fost internat intr-un spital din Acapulco, Mexic, dupa ce a suferit complicatii medicale din cauza infectiei cu coronavirus, a anuntat purtatorul de cuvant al artisului, citat de CNN.- Banca centrala a Egiptului a cerut bancilor sa limiteze retragerile zilnice de la ATM-uri si din depozite, pentru tine sub control inflatia si tendinta oamenilor de face stocuri in perioada epidemiei de coronavirus.Limita zilnica pentru persoane fizice va fi de 10.000 de lire egiptene (635 dolari), iar pentru companii de 50.000 de lire, potrivit unui comunicat al bancii centrale, transmite Reuters.pentru a stavili propagarea noului tip de coronavirus, care in aceasta tara a contaminat 820 de persoane si a ucis 20, de la inceputul lui martie, informeaza AFP.- Twitter a sters doua postari de pe contul oficial al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, in care acesta a pus sub semnul intrebarii masurile de izolare decise in contextul combaterii epidemiei de COVID-19, motivand ca acestea "au incalcat regulile" retelei de socializare.Seful statului brazilian a publicat pe contul sau trei videoclipuri in care aparea intalnindu-se cu oameni pe strazile capitalei Brasilia, contrar instructiunilor transmise de propriul sau guvern pentru a evita raspandirea COVID-19.timp de 14 zile personalul medical nu va iesi din spital, nu vor fi internati sau externati pacienti, anunta Digi24. Este al treilea spital din tara (dupa Gerota si cel din Suceava) care intra in carantina.- Imagini satelitare arata blocajul provocat in economia Statelor Unite de masurile de consemnare la domiciliu. Imaginile, combinate cu alte dovezi fotografice si date alternative, ofera o imagine reala a situatiei din Statele Unite: avioane parcate pe piste nefolosite, autostrazi goale la orele de varf, statiuni turistice transformate in orase fantoma si porturi unde activitatile au scazut semnificativ. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat cu entuziasm ca a inceput productia primelor masti sanitare in Romania."Cu toate "motoarele" turate mergem inainte. S-a inceput instalarea utilajelor si testul de productie. In scurt timp vor produce 150.000 de masti pe zi - peste 4 milioane de masti lunar. Din data de 15 aprilie se va ajunge la 500.000 de bucati pe zi, respectiv 15.000.000 de masti lunar", scrie pe Facebook Virgil Popescu - Presedintele american Donald Trump a anuntat prelungirea aplicarii masurilor vizand mentinerea distantei sociale pana pe 30 aprilie. Recomandarile reinnoite vizeaza ca populatia SUA sa nu se adune in grupuri mai mari de 10 persoane si sa ramana acasa cat mai mult. Initial, acestea au fost anuntate pentru o perioada de 15 zile.- Numarul deceselor provocate de coronavirus din Statele Unite ar putea ajunge la 200.000, a avertizat duminica cel mai important expert guvernamental in domeniul bolilor infectioase, in timp ce New York, New Orleans si alte orase majore au facut apel pentru mai multe materiale medicale, transmite Reuters.- China a raportat, luni, 31 de noi cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, precum si 4 decese, transmite dpa.Dintre noile cazuri, niciunul inregistrat in provincia Hubei, 30 au fost aduse din afara granitelor, potrivit autoritatilor medicale chineze. O singura persoana din provincia Gansu, in nord-vestul Chinei, s-a imbolnavit prin transmitere locala.- Japonia va extinde interdictia de intrare pe teritoriul sau la cetatenii provenind din SUA, China, Coreea de Sud si cea mai mare parte a statelor europene, pe fondul unei raspandiri rapide a pandemiei noului coronavirus, transmite Reuters.