LIVE Avem 2.738 de cazuri de COVID-19 in Romania. Gravidele din Suceava, sfatuite sa nasca acasa

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

LIVE TEXT

Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Iran, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, SUA si Turcia

In tara noastra, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 278 de noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus

Astfel, numarul total al cazurilor in Romania ajunge la 2.738.

267 au fost declarate vindecate si externate

La ATI, in acest moment, sunt internati 78 de pacienti.

Spania anunta cel mai cutremurator bilant de pana acum: 950 de bolnavi de COVID-19 au murit in ultimele 24 de ore

Si doua cadre medicale de la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia din Bucuresti au fost confirmate cu noul coronavirus

5 cadre medicale de la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals au fost confirmate cu noul coronavirus

Inca doua decese provocate de coronavirus au fost confirmate pe teritoriul tarii noastre, astfel ca bilantul negru ajunge la 94 de morti

#HappeningNow: Medical supplies sent by Russia ­čçĚ­čç║ to the US ­čç║­čçŞ will help local communities and hospitals in their crucial action against the spread of #coronavirus. #Solidarity against #COVID19. pic.twitter.com/qahMukmpZO - Russian Mission UN (@RussiaUN) April 1, 2020

Ziare.

com

Spitalele din tara sunt principalele focare, iar medicii reclama in continuare lipsa echipamentelor de protectie.Asa se face ca 357 de cadre medicale sunt diagnosticate pozitiv in spitale din 14 judete si in Capitala, iar zilnic apar informatii noi despre medici si asistente care isi dau demisia sau intra in concedii subit. Doar astazi s-au confirmat cazuri de infectare la Institutul Matei Bals si Spitalul de Psihiatrie Obregia din Capitala.La nivel mondial, OMS a atras atentia ca decesele s-au dublat intr-o saptamana si ca, inevitabil, in cateva zile, ajungem la un milion de cazuri. Deja a fost depasit pragul de 900.000 de imbolnaviri.Iar Spania anunta un nou bilant devastator: 950 de morti in doar 24 de ore, iar numarul total al deceselor cauzate de COVID-19 in aceasta tara a trecut de 10.000.- Studentii din Craiova au facut o poarta de dezinfectare pentru medicii, asistentele si ceilalti angajati ai Spitalului de Boli Infectioase Craiova. Poarta a fost construita cu bani stransi din donatii si cu ajutorul unei firme din oras.- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca testarea celor 10.500 de bucuresteni va avea loc. "Proiectul se va face, se realizeaza la Institutul Matei Bals, impreuna cu Institutul National de Sanatate Publica, sustinut logistic de catre Primaria Capitalei si cele sase primarii de sectoare, cu totii am facut comanda de teste". Ea spune ca s-au comandat cate doua teste pentru fiecare persoana, un test de anticorpi si unul antigen, dar nu se stie exact cand vor ajunge testele.- Organizatia Mondiala a Sanatatii a lansat joi platforma online Health System Response Monitor (HSRM), care va oferi dovezi despre cum actioneaza sistemele medicale nationale din Uniunea Europeana in raspunsul privind pandemia de Covid-19.- Monaco a anulat joi cea de-a 60-a editie a Festivalului de televiziune de la Monte Carlo din cauza actualei crize sanitare provocate de pandemia de coronavirus.- Diana Iamandi, unul din voluntarii din Sibiu care fac viziere pentru cadrele medicale si nu numai, a anuntat, joi, ca deja au reusit sa livreze 3.000 de bucati si ca deja lucreaza in doua schimburi pentru a-i ajuta pe cei din linia intai.- Autoritatile din Gura Humorului au decis sa autoizoleze orasul , pentru a preveni raspandirea coronavorusului.Astfel, la intrarea si la iesirea din oras au fost instalate filtre, anunta TVR 1.- Spitalul Judetean din Suceava a fost trasnformat in unitate pentru ingrijirea bolnavilor de COVID-19, astfel ca gravidele nu mai au maternitate in oras, unde sa nasca.Prin urmare,, a declarat pentru HotNews.ro Irina Popescu, vicepresedinta Asociatiei Asociatiei Moaselor Independente din Romania.- Ministerul Apararii a publicat pe site procedura de avizare/autorizare temporara a produselor pe care intreprinzatorii romani doresc sa le furnizeze in aceasta perioada de criza cu scopul de a ajuta spitalele in lupta cu Covid-19.- Peste jumatate dintre britanici considera ca guvernul prim-ministrului Boris Johnson a fost prea lent in luarea masurilor pentru a contracara raspandirea coronavirusului, arata un sondaj de opinie publicat joi si citat de Reuters.- Autoritatile din Mumbai si-au manifestat ingrijorarea joi fata de posibila raspandire a noului coronavirus in Dharavi, cea mai mare mahala din India, dupa ce un barbat diagnosticat cu COVID-19 a murit, iar un angajat municipal a fost testat pozitiv pentru virus.- U. Pisicile pot transmite COVID-19 doar altor feline, iar cainii pot contacta greu boala. Si expertii americani spun ca nu au nicio dovada care sa arate ca oamenii pot lua coronavirus de la animale, conform Daily Mail., a precizat joi, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Ioana Matacuta."Avem pe Infectioase, un baiat din mediul rural, de 4 ani, in stare buna. Este primul caz confirmat la noi in spital", a explicat dr. Ioana Matacuta.- Un batran din judetul Bistrita-Nasaud a fost externat inainte de a se primi rezultatul testului pentru COVID-19. Barbatul a murit acasa, ulterior fiind confirmat cu infectie cu coronavirus. Parchetul a deschis un dosar penal pentru "zadarnicirea combaterii bolilor" si "abuz in serviciu".- Un spital mobil de 250 de paturi va fi ridicat in localitatea ieseana Letcani. Unitatea medicala va trata pacienti din toate judetele Moldovei, iar pentru achizitionarea sa va vor pune bani autoritatile din nord-estul tarii, scrie Mediafax.- Procurorii constanteni au deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor in cazul unui cadru medical din Constanta infectat cu coronavirus, care a mers la munca.- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus confirmate in mod oficial in Rusia a crescut joi la 3.548 - cu 711 mai multe de miercuri - a anuntat centrul rus de gestionare a crizelor. Epidemia a ucis 30 de persoane in Rusia, potrivit acestui bilant.- Comisia Europeana a anuntat joi ca instituie un instrument de solidaritate in valoare de 100 de miliarde euro, denumit SURE, care ii va ajuta pe lucratori sa isi pastreze veniturile si va sprijini intreprinderile pentru ca acestea sa se mentina pe linia de plutire, argumentand ca in aceste momente de criza acuta, salvarea de vieti omenesti si sprijinirea mijloacelor de subzistenta sunt de o importanta capitala.. Atitudine au luat si autoritatile locale care au anuntat ca o sustin pe asistenta., dupa ce la Laboratorul de Testari Genetice Imogen au ajuns trei echipamente de tip Real Time PCR, doua fiind oferite in custodie temporara de UBB si USAMV Cluj, iar al treilea fiind cumparat de unitatea medicala. Totodata, din banii primiti din donatii s-au achizitionat peste 3.000 de kituri de testare.- Kaufland Romania sprijina eroii din prima linie in lupta cu COVID-19 si ofera alimentele necesare pentru mesele ce le vor fi distribuite zi de zi, timp de o luna, in cadrul initiativei #Acum, lansata de restaurantul Kane - New Romanian Cuisine, devenit temporar bucatarie comunitara."6.000 de meniuri vor fi preparate, timp de o luna, in cadrul initiativei #Acum - pentru medicii si asistentele care lucreaza neobosit in spitalele din Bucuresti, precum si pentru persoanele varstnice ramase fara ajutor", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.- Arhipiscopia Clujului, protopopii si a preotii clujeni doneaza 181.145 lei si un aparat de monitorizare Spitalului Clinic de Boli Infectioase din Cluj-Napoca, anunta biroul de presa al Arhiepiscopiei Clujului intr-un comunicat remis Ziare.com.- Compania Arctic doneaza produse electrocasnice Beko in valoare de piata de 1,4 milioane RON pentru cadrele medicale si pentru spitalele din Romania, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.- Partidul Lege si Justitie (PiS), la putere in Polonia, propune ca votul la viitoarele alegeri prezidentiale programate pe 10 mai sa se desfasoare exclusiv prin corespondenta.- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu situatia din Ungaria, dupa adoptarea de masuri speciale pentru a face fata crizei coronavirusului."Inteleg ca statele membre trebuie sa ia masuri de urgenta pentru a face fata crizei sanitare imediate. Insa sunt ingrijorata ca unele masuri merg prea departe. Sunt preocupata in special de situatia din Ungaria", a declarat ea intr-o conferinta de presa la Bruxelles, citata de Agerpres.- Pacientii cu afectiuni oncologice vor beneficia in perioada starii de urgenta de medicamentele specifice care se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis in baza prescriptiilor medicale eliberate de medicii specialisti sau medicii de familie din judetul de domiciliu, afirma CNAS intr-un comunicat remis presei.- Guvernul si poporul spaniol duc impreuna "batalia" impotriva noului coronavirus, care este "un semnal de alarma" privind vulnerabilitatea societatilor, afirma ambasadorul Spaniei la Bucuresti, Manuel Larrotcha.- Un grup de voluntari din judetul Mures, de la Asociatia UnDaVerde si Clinica Holomed din Targu Mures, au dezvoltat un dispozitiv non-medical pentru nevoia urgenta de oxigen in caz de infectie cu coronavirus, dupa un model implementat in spitale din Italia.- O noua metoda de dezinfectare constand in pulverizarea aeriana de apa oxigenata in concentratie de maxim 1% cu ajutorul unui elicopter utilitar se utilizeaza, de joi, in sectorul 6, aceasta fiind complementara celorlalte modalitati folosite.- Sapte cazuri de coronavirus au fost confirmate in Alba si nu noua, asa cum a transmis joi Grupul de Comunicare Strategica (GCS), a precizat seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Alba, Alexandru Sinea."Noi am facut solicitare la INSP de remediere a erorii, dar se pare ca nu a fost indreptata. Sunt sapte cazuri confirmate", a transmis seful DSP Alba.- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat lista zonelor rosii, valabile pentru romanii care se intorc din strainatate in tara.Statele care sunt marcate ca "zone rosii" si pentru care se impune carantina institutionalizata timp de 14 zile sunt:Lista intra in vigoare de la data de 03.04.2020, orele 00.00.- Autoritatile trebuie sa asigure "obligatoriu" personalului medical echipamente cu "cel mai inalt grad de protectie" adecvat zonei unde acesta activeaza, se arata intr-un mesaj transmis, joi, de presedintele Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti.- Presedintele Klaus Iohannis a avut joi o discutie telefonica cu omologul sau italian, Sergio Mattarella.Cei doi au vorbit despre pandemia de coronavirus, iar Iohannis a transmis un mesaj de solidaritate poporului italian, atat de puternic afectat de pandemie, condoleante pentru pierderile de vieti omenesti, precum si urari de insanatosire grabnica celor afectati de acest virus."In semn de solidaritate, Administratia Prezidentiala va ilumina Palatul Cotroceni in aceasta seara, incepand cu ora 20.00, in culorile drapelului italian", mai transmite, intre altele, Presedintia.- Producatorul de bere Timisoreana a anuntat joi ca doneaza 1 milion de lei catre Crucea Rosie Romana pentru achizitionarea de echipamente urgente si necesare pentru spitalele din Romania, ca parte a initiativei nationale de strangere de fonduri #separatidarimpreuna, menita sa sprijine necesitatile urgente ale sistemului medical din Romania in lupta impotriva Coronavirus.- Armata germana (Bundeswehr) a anuntat joi ca va pune la dispozitie 15.000 soldati care pot fi desfasurati in cadrul reactiei Germaniei la pandemia COVID-19, in contextul in care numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus in aceasta tara se apropie de 74.000.- Fundatia AVON anunta ca va dona 1 milion de dolari ONG-urilor din toata lumea care sprijina femeile si copiii care se confrunta cu violenta domestica. Asta in conditiile in care in majoritatea tarilor afectate de pandemia de coronavirus, numarul cazurilor de violenta domestica raportate in perioada de izolare a crescut ingrijorator.O parte din fonduri va fi alocata si in Romania, se arata intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a discutat cu omologul sau american Donald Trump despre o cooperare intre cele doua tari in lupta impotriva noului coronavirus, in contextul in care Ministerul brazilian al Sanatatii si-a exprimat ingrijorarea fata de nivelul infectarilor si lipsa de material medical.- Un consilier local din Negresti-Oas, judetul Satu Mare, este cercetat de procurori pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce a iesit din izolarea la domiliciu si a mers la sedinta Consiliului Local.- Bolnavii de cancer de la Spitalul din Deva sunt ingrijiti de asistente de la alte sectii, dupa ce personalul de la Oncologie a fost infectat cu COVID-19. Acestea au intrat miercuri in tura si vor sta 14 zile inchise in spital.- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru ora 16:00, o videoconferinta cu premierul Ludovic Orban, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, si reprezentanti ai institutiilor locale cu privire la situatia epidemiologica de la Suceava., iar cel al persoanelor infectate cu noul coronavirus a trecut de 15.000, indica un comunicat difuzat joi la pranz de autoritatile medicale federale belgiene.- Israelul conditioneaza orice ajutorare a Fasiei Gaza intr-un efort de limitare a raspandirii coronavirusului de gasirea a doi militari dati disparuti in razboiul din 2014 in encalava plastiniana., anunta Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Dintre persoanele confirmate pozitiv,: 91 la Bucuresti, 58 la Timis, 28 la Iasi, 23 la Caras-Severin, 20 la Prahova, 13 la Constanta, 8 la Dolj, 8 la Cluj, 5 la Brasov, 5 la Galati, 2 la Bihor, 2 Arges, 1 la Braila, 1 la Mures, 1 la Neamt, 1 la Alba.in aceasta tara.Astfel,de la inceputul crizei de sanatate, scrie El Pais.Totodata, numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 110.238 in Spania.- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, le-a cerut, joi, intr-un mesaj publicat pe Facebook, romanilor care au platit avansuri pentru vacante sa nu se grabeasca sa isi ceara banii inapoi, intrucat industria HoReCa si turismul sunt grav afectate de pandemia de COVID-19.- Specialistii de la Universitatea Dunarea de Jos din Galati fabrica viziere si masti de protectie pentru cadrele medicale. Ei folosesc o procedura moderna, prin imprimare 3D, iar produsele obtinute in laboratoarele Facultatii de Inginerie sunt donate spitalelor., iar 69% resimt mai ales limitarile legate de libera miscare, arata un studiu realizat de MKOR Consulting si citat de Mediafax., informeaza EFE, care citeaza un document intern al Sistemului de Urgente Medicale (SEM) din Catalonia care a fost trimis inca din 25 martie lucratorilor sanitari.- Organizatia neguvernamentala "Reporteri Fara Frontiere" (RSF) a lansat Tracker 19, un instrument care monitorizeaza cazurile de incalcare a libertatii presei in timpul pandemiei provocate de noul coronavirus.- Politia sarba a retinut o jurnalista care a scris un articol critic despre modul in care este gestionata pandemia de coronavirus in Serbia. E vorba de Ana Lalic de la site-ul de stiri Nova.rs, ea fiind retinuta pentru 48 de ore pentru ca ar fi difuzat informatii false si ar fi cauzat panica, a spus avocatul sau, Srdjan Kovacevic.Astfel, peste 100 de psihoterapeuti stau la dispozitia celor care au nevoie de sprijin - pentru publicul larg in intervalul 08.00-20.00, iar pentru personalul medical programul este, in unele zile, pana la ora 02:00, cu posibilitate de prelungire, conform unui comunicat remis Ziare.com.- E.ON Romania a anuntat joi ca lanseaza o noua campanie "Daruieste Lumina", prin intermediul careia va dona 250.000 kWh catre consumatorii casnici care au nevoie de ajutor in aceasta perioada marcata in toate planurile de efectele pandemiei Covid-19, iar intreaga cantitate va fi distribuita prin intermediul utilizatorilor de social media.- Autoritatile din localitatea britanica Lower Heyford au montat semne pentru a crea un sistem de circulatie in sens unic pentru ca pietonii sa nu se apropie prea mult. Prin noile semne, localnicilor le este cerut sa mearga in sens contrar acelor de ceasornic, pe o bucla scurta de 1 mila, si in sensul acelor de ceasornic, pe una mai lunga, de 2,5 mile.- Aproape 900.000 de spanioli si-au pierdut locurile de munca dupa introducerea masurilor de izolare, menite sa opreasca raspandirii pandemiei de coronavirus.. Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a precizat ca testele comandate nu au ajuns inca in Romania, asa ca testarea bucurestenilor se amana pana cand ajunge comanda respectiva, transmite Digi24.- Coreea de Nord nu are cazuri de infectare cu noul coronavirus, a declarat pentru AFP un important responsabil medical de la Phenian, intr-un moment in care unele tari se indoiesc de absenta contaminarilor cu COVID-19 pe acest teritoriu.- Restrictiile de deplasare impuse in lupta impotriva noului coronavirus in Portugalia ar putea dura "una, doua sau trei luni", iar starea de urgenta este pe cale sa fie prelungita, a anuntat premierul portughez Antonio Costa.- Seful Guvernului italian Giuseppe Conte a confirmat prelungirea masurilor de izolare impuse italienilor cel putin pana la 13 aprilie, in lunea Pastelui, relateaza AFP.- Adam Schlesinger, fondator al trupei power-pop Fountains of Wayne si compozitor premiat cu Emmy si Grammy, nominalizat la Oscar si Tony, a murit miercuri la varsta de 52 de ani din cauza Covid-19."Constructia se va finaliza in 4 saptamani si va fi finantata din donatii si sponsorizari stranse de organizatie. Proiectul este realizat in colaborare cu partenerii Asociatiei si este pus si la dispozitia Guvernului, in mod gratuit", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.- Primaria Baia Mare incepe distribuirea, prin Posta Romana, a 50.000 de "pachete de necesitate" pentru locuitorii orasului. Acestea cuprind manusi, masti, spirt medicinal si gel dezinfectant pentru maini.Primarul orasului, Ioan Marginean, a declarat joi, pentru Agepres, ca, desi a solicitat autoritatilor judetene si centrale inchiderea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I pentru traficul usor, deoarece este tranzitat de numeroase persoane pe jos, masura nu a fost luata deocamdata.. "Putem fabrica sau importa suficiente cantitati care sa ajunga la toata lumea, dar nu putem face fata solicitarilor daca din panica se cumpara zeci de cutii", transmite Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER).- Alte patru state americane au impus masuri stricte de izolare in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus: guvernatorii din Florida, Georgia, Mississippi si Nevada au indemnat locuitorii sa stea izolati in casa.. IPS Teodosie considera ca, atata timp cat se respecta normele de siguranta medicala, lacasele de cult pot fi deschise de Paste.- Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Constanta au inceput, joi dimineata, instalarea, in curtea unitatii, a unui complex modular de containere pentru organizarea sectiei exterioare a Unitatii de Primiri Urgente (UPU) pentru preluarea cazurilor de COVID-19, a declarat, pentru Agepres, managerul institutiei, Catalin Grasa.. Astfel, bilantul in aceasta tara ajunge la 73.522 de persoane infectate si 872 de morti, a anuntat joi Institutul Robert Koch (RKI).Este vorba despre 6.156 de contaminari si 140 de decese intr-o singura zi, potrivit bilantului RKI.Trei dintre cei care au demisionat au specializare in anestezie si terapie intensiva.Managerul Spitalului Municipal Campina, dr. Calin Tiu, a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca ar avea nevoie de 10 medici ca sa fata fata perioadei care urmeaza.- Cantaretul sud-coreean Kim Jae-Joong a mintit ca a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19.- MedLife si Signal Iduna au lansat un serviciu de consultanta medicala la distanta, iar astfel asiguratii din portofoliul Signal Iduna vor primi gratuit consultanta telefonica si online, in contextul pandemiei generate de noul coronavirus.- Industria auto din Romania vrea sa contribuie la productia de echipamente si produse medicale, precum masti, combinezoane si biocide, si va participa la proiectul de realizare a unui ventilator de respiratie destinat bolnavilor de coronavirus, a anuntat azi ministrul Economiei, Virgil Popescu.- Premierul britanic Boris Johnson s-a pronuntat pentru extinderea activitatii de testare pentru noul coronavirus, pe care o considera o masura esentiala in eforturile de combatere a pandemiei COVID-19.- Autoritatile sanitare din regiunea administrativa Grand Est a Frantei au anuntat miercuri seara ca 570 de persoane au decedat in total in camine de batrani din aceasta regiune, de la inceputul epidemiei cu noul coronavirus.- Grecia a plasat in carantina o tabara de migranti dupa ce 20 de solicitanti de azil au fost testati pozitiv pentru coronavirus.- Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA) trimite primele loturi de echipament in 40 de tari, care le vor permite sa efectueze teste de depistare standard a noului coronavirus printr-o tehnica derivata din stiinta nucleara, conform Digi24. Ar fi vorba despre un medic si o asistenta.- Presedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, le-a ordonat fortelor de ordine "sa traga pentru a ucide" persoanele care incalca prevederile impuse de autoritati in ceea ce priveste carantina pentru COVID-19.- Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a anuntat joi ca a cumparat aparatura medicala si echipamente sanitare pentru trei spitale din judetul Constanta, "in contextul in care prevenirea raspandirii noului coronavirus este prioritara, iar nevoile sistemului medical, ale celor care se afla in prima linie a luptei cu pandemia sunt stringente".- Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu va produce 100 litri de dezinfectant pe zi, dar dezvolta si un laborator pentru realizarea de teste pentru SARS-CoV-2. Totodata, la Facultatea de Inginerie se fac suporti pentru viziere si lucreaza la realizarea unui prototip de ventilator mecanic.- Guvernul ceh a aprobat o schema privind o amanare de pana la sase luni a platii ratelor la creditele ipotecare, de consum si ale companiilor, pentru a sprijini tara in timpul crizei provocate de pandemia de coronavirus.- Orasul chinez Shenzhen a dispus interzicerea consumului cainilor si pisicilor, masura fiind luata in cadrul unei interdictii pe scara larga privind comertul cu animale salbatice, impusa in aceasta tara dupa aparitia noului coronavirus.- Asociatia Balcanica de Acces Vascular (BAVA) a lansat o campanie de strangere de fonduri in beneficiul Institutului Clinic Fundeni, pentru prevenirea si combaterea infectarii cu SARS-CoV-2 a pacientilor si cadrelor medicale, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Persoanele juridice sau fizice care doresc sa sprijine financiar acest proiect sunt rugate sa acceseze www.bavainfo.org si sa completeze formularul de sponsorizare.- Vesti bune pentru portavionul american USS Theodore Roosevelt, nava andocata de saptamana trecuta in portul Guam dupa ce mai multi marinari au contractat noul coronavirus: cativa marinari vor fi carantinati in hoteluri din Guam, in conditiile in care numarul celor infectati a ajuns la 93.- Ministrul israelian al sanatatii Yaakov Litzman si sotia sa, Chava, au fost testati pozitiv pentru coronavirus, a anuntat joi ministerul sau intr-un comunicat., transmite Digi24. Ar fi vorba despre doi medici, o asistenta si doua infirmiere.- Aproximativ 150 de persoane defavorizate, din trei localitati ale judetului Neamt, primesc cate o masa calda. Portiile de mancare sunt livrate zilnic de voluntarii unei fundatii.- Cantaretul Justin Bieber si-a amanat datele turneului sau din 2020 din cauza coronavirusului.- Consiliul Judetean Ilfov da 10.000 masti de protectie Ambulantei Bucuresti- Ilfov. Directorul Ambulantei Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu, va prelua mastile de protectie, de la presedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, la ora 12.00, conform unui comunicat remis Ziare.com.. In plus, persoane din conducerea spitalului in care lucreaza au avertizat-o pe dr. Monica Holicov ca daca pleaca in acea zona, nu va mai putea profesa in Iasi.- Actorul american Sean Penn isi uneste fortele, prin intermediul ONG-ului sau CORE, cu autoritatile din Los Angeles in vederea amenajarii unor centre de testare mobile pentru coronavirus.- O asistenta medicala din orasul Galati a fost hartuita si umilita de vecini pentru ca lucreaza intr-un spital care primeste bolnavi de COVID-19. Femeia a povestit pe Facebook ca a fost data afara din magazinul blocului si ca usa de la intrarea in apartament i-a fost stropita cu clor.- Barbatul din judetul Buzau, care a fugit din Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj-Napoca, a fost prins in noaptea de miercuri spre joi. Procurorii au deschis pe numele acestuia dosar penal pentru zadarnicirea combateri bolilor.Este vorba despre doua femei, una in varsta de 75 de ani din judetul Neamt, iar cea de-a doua, in varsta de 84 de ani, din judetul Bacau.. Secretarul de stat va ramane in localitate pentru gestionarea situatiei.Este vorba despre Sectia Medicala 1 a Spitalului de Urgenta din Galati, unde zilele trecute a fost internata o persoana in varsta care acuza dureri abdominale. Ulterior, I s-a facut testul pentru coronavirus iar rezultatul a fost pozitiv.- Dolly Parton a donat un milion de dolari spitalului Vanderbilt din Nashville pentru a sprijini cercetarea pentru descoperirea unui tratament pentru Covid-19.- COP26, conferinta ONU privind mediul, care urma sa aiba loc in luna noiembrie la Glasgow, a fost amanata din cauza crizei provocate de coronavirus.- Spitalele din Germania au preluat 113 pacienti infectati cu noul coronavirus din state partenere din UE: 85 provin din Franta, 26 din Italia si doi din Olanda, a anuntat Ministerul german de Externe.- Serviciul parcurilor nationale din SUA a anuntat, in cadrul masurilor de protectie impotriva pandemiei de coronavirus, inchiderea imediata a Marelui Canion, importanta destinatie turistica din Arizona, vizitat in fiecare an de milioane de turisti.- Compania aeriana British Airways va anunta suspendarea a 36.000 de locuri de munca, dupa ce a negociat cu sindicatul Unite mai mult de o saptamana.Acordul prevede ca pana la 80% din echipajele de cabina, personalul de la sol, ingineri si cei care lucreaza in birourile centrale vor avea locurile de munca suspendate, dar niciun angajat nu va fi concediat.- Pianistul jazz Ellis Marsalis Jr., in varsta de 85 de ani, a murit miercuri noapte din cauza unor complicatii pe fondul COVID-19, a anuntat fiul lui, saxofonistul Branford Marsalis.- In doar o luna, coronavirusul a devenit a treia cauza principala de deces in Statele Unite. Doar bolile cardiovasculare (1.774 decese pe zi) si cancerul (1.641 decese pe zi) ucid zilnic mai multe persoane decat coronavirusul. Numarul deceselor in urma coronavirusului l-a depasit pe cel cauzat de Alzheimer, accident vascular cerebral, boli pulmonare cronice si accidente.- Oameni de stiinta australieni au inceput sa testeze doua potentiale vaccinuri impotriva coronavirusului. OMS si-a dat acordul ca vaccinurile, produse de Universitatea Oxford si compania americana Inovio Pharmaceutical, sa fie testate pe animale.- Guvernul ia in calcul sa interzica dreptul de libera practica si prelungirea perioadei de preaviz pentru medicii care demisioneaza. Anuntul a fost facut de premierul Ludovic Orban.- Un bebelus de sase saptamani din statul american Connecticut a murit din cauza infectiei cu coronavirus. In prezent, nu se stie daca bebelusul suferea si de alte boli. Este cea mai tanara persoana care moare din cauza COVID-19.- Un avion incarcat cu ajutor umanitar, trimis de Rusia pentru a sprijini Statele Unite, a aterizat la New York.Ministerul Apararii de la Moscova anuntase ca avionul a decolat spre Statele Unite, "avand la bord masti si echipamente medicale".- Noul coronavirus a ucis 884 de persoane in Statele Unite in ultimele 24 de ore. Aceasta crestere rapida ridica la 4.475 de decese bilantul total. Statele Unite sunt de departe tara cu cel mai mare numar de cazuri inregistrate (213.372), cu 25.200 mai multe intr-o zi.Mossadul, care a fost insarcinat sa asigure echipament medical pentru mai multe tari ale caror nume sunt pastrate secret, pe fondul deficitului mondial, a ajutat la obtinerea a 25.000 de masti respiratorii N95, 20.000 de teste COVID-19, 10 milioane de masti chirurgicale si 700 de combinezoane pentru lucratorii sanitari care efectueaza de obicei testele initiale.- Un grup de experti europeni va lansa in curand o tehnologie destinata smartphone-urilor pentru identificarea persoanelor care au intrat in contact cu oameni infectati cu coronavirus , ceea ce va ajuta autoritatile medicale sa actioneze rapid pentru a stopa raspandirea acestuia.- Germania va extinde, pana la data de 19 aprilie, masurile de distantare sociala. Guvernul va reevalua situatia dupa vacanta de Paste, a declarat cancelarul Angela Merkel.