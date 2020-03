Coronavirus: Ministerul Muncii recomanda programe individualizate, munca la domiciliu sau telemunca

faptul ca salariatul lucreaza de la domiciliu;

perioada in care se aplica aceasta masura;

programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului sau si modalitatea concreta de realizare a controlului;

obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le realizeaza.

Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, aceste masuri sunt necesare in scop preventiv, dar si pentru clarificarea situatiilor noi in care angajatorii si angajatii se pot afla din punct de vedere al relatiilor de munca, ca urmare a masurilor de urgenta impuse de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta.Astfel, MMPS recomanda 3 masuri de flexibilizare a raporturilor de munca in contextul suspendarii cursurilor scolare, ceea ce poate genera necesitatea ca unul dintre parinti sa ramana acasa pentru supravegherea copilului minor, dar si in cazul in care se considera ca prezenta lucratorilor la locul de munca ar putea constitui un risc.este stabilirea unor programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de munca.vizeaza modificarea temporara a locului de munca la domiciliul salariatului sau prin acordul partilor, cu precizarea in mod expres in decizia sau, dupa caz, in actul aditional de modificare a locului de munca, a urmatoarelor elemente:este desfasurarea activitatii prin telemunca, in urma incheierii unui act aditional la contractul individual de munca, atunci cand indeplinirea atributiilor specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine salariatul presupune folosirea tehnologiei informatiei si comunicatiilor.Ministerul Muncii si Protectiei Sociale mai arata ca, in cazul unui lucrator confirmat cu COVID - 19, angajatorul are obligatia sa informeze Directia de Sanatate Publica, in vederea demararii procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice. De asemenea, angajatorul are obligatia sa informeze lucratorii cu privire la procedura de acordare a concediului medical in caz de carantina si izolare la domiciliu.