Coronavirus: Ne apropiem rapid de Scenariul 3. Autoritatile vin cu precizari

LIVE

Ziare.

com

Amintim ca in tara avem confirmate 97 de cazuri, iar oficial intram in al treilea scenariu dupa ce vor fi confirmate 101 de cazuri."Intrarea in scenariul al 3-lea presupunea, in estimarea initiala, 'transmiterea sustinuta pe scara larga, cu cresterea presiunii asupra sistemului de ingrijiri de sanatate (101-2000 cazuri)'.Facem precizarea ca o parte din masurile prevazute pentru Scenariul 3 au fost deja adoptate de autoritati, iar la acest moment nu avem confirmarea faptului ca exista o 'transmitere sustinuta pe scara larga' a noului coronavirus (COVID-19)", se arata intr-un comunicat de presa remisAutoritatile precizeaza ca tipologia cazurilor de pana in prezent arata o trasabilitate a contactelor persoanelor care sunt confirmate pozitiv cu noul coronavirus."In acest sens, echipele Directiilor de Sanatate Publica (DSP) desfasoara anchete epidemiologice pentru identificarea tuturor contactilor persoanelor confirmate pozitiv.Totodata, mentionam faptul ca, fata de previzionarea realizata, pana la acest moment nu au survenit decese in urma infectarii cu noul coronavirus", potrivit sursei citate.Iata si masurile care au fost adoptate deja si care fac parte din Scenariul 3:* Masuri de distantare sociala, limitarea contactului dintre persoane.* Limitarea activitatilor colective.* Punerea in aplicare a planului de pregatire pentru pandemie* Raportarea calatoriilor (ex: istoricul calatoriilor simplificat)* Implementare de puncte medicale avansate in cadrul unitatilor sanitare."La nivelul CNSSU urmeaza sa fie reanalizat planul de masuri, in sensul inaspririi unor masuri deja luate si/sau completarea acestora cu alte tipuri de masuri necesare combaterii raspandirii noului coronavirus (COVID-19)", conchide comunicatul.