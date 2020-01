Coronavirus - nu te lasa infectat!

Infectarea cu frica

Inspirati si expirati adanc!

Jocuri cu cifre

Mai bine sa ne gandim la gripa

Ziare.

com

Da, nu e de mirare ca poate sa ne apuce frica. Noul coronavirus (nCoV) se raspandeste foarte repede, dupa cate se pare, si creste mereu si numarul mortilor. Masurile drastice luate de guvernul chinez, care a pus sub carantina 43 de milioane de oameni, sunt cu siguranta eficiente pentru a limita raspandirea virusului.Si daca va reusi mentinerea in arest la domiciliu a populatiei din provincia Hubei si din regiunile apropiate pentru mai multe saptamani, epidemia ar putea ceda chiar mai repede decat se asteapta unii.Dar cu virusul este ca si cu actiunile de la burse: evolutia cursurilor bursiere este decisa mai putin de valoarea din realitate si de ratiune si mai mult de asteptarile si intuitia investitorilor. Simbolul acestor asteptari in cazul coronavirusului este masca de protectie purtata pe gura si pe nas: cine o poarta arata ca deja s-a contaminat cu frica.Este clar ca masurile hotarate luate de guvernul chinez au succes la nivel mondial. Frica de nCoV se raspandeste mult mai repede decat virusul in sine.Poate ca ar fi cazul sa respiram o data adanc, fara masca de protectie si fara sa ne mai preocupam de ce auzim intruna la stiri pe aceasta tema: coronavirusii au fost considerati multa vreme relativ nepericulosi si surse ale unor raceli normale - unele cu care ne confruntam tot mereu.Dar virusii se pot modifica si transforma in forme mutante periculoase, dupa cum am vazut deja de mai multe ori in secolul 21. Izbucnirea maladiilor SARS si MERS, luate de la animale, au schimbat si perceptia publica a coronavirusilor.Ambii virusi amintiti au fost cu adevarat periculosi. In cazul SARS, 10% din pacientii infectati internati in spitale au murit. In cazul MERS, cifrele au aratat la suprafata si mai rau: o treime din cei aflati sub tratament au murit din cauza virusului luat de la camile.Mai tarziu insa s-a aflat ca in Peninsula Araba fusesera infectate cu MERS mult mai multe persoane, care nu au suferit insa de simptome dure si nici nu au avut macar nevoie de ingrijire medicala. La fel ca in cazul MERS s-ar putea sa fie acum cu nCoV: numarul pacientilor infectati si aflati sub tratament si cel al victimelor cresc in aceste zile aparent dramatic.Dar acest lucru tine mai ales de faptul ca epidemia tocmai se afla in faza de raspandire. Ca orice epidemie, se va potoli mai devreme sau mai tarziu, pentru ca persoanele infectate vor fi devenit imune, iar virusul va fi disparut.Iar nCoV s-ar putea dovedi de acum deja mai putin periculos. Potrivit datelor oficiale, au murit din cauza virusului mai putini oameni decat in cazurile SARS sau MERS.Nu se tine seama de faptul ca multe persoane infectate din Wuhan sau din celelalte regiuni afectate stau, pur si simplu, acasa si nu merg la medic pentru tratament, pentru ca deocamdata nici nu exista medicamente eficiente impotriva virusului.Cei care ajung la spital, din cauza unei evolutii agresive a infectiei, sunt probabil doar varful aisbergului. Iar toti ceilalti nu isi gasesc niciun loc in statistici.Daca si persoanele care nu se trateaza medical ar fi luate in considerare, am putea constata la sfarsit ca nCoV nu este defel mai periculos decat gripa obisnuita, care face an de an turul globului si careia ii cad victima, deosebit de la an la an, mii sau zeci de mii de oameni. Si tocmai in aceste saptamani aceasta gripa este prezenta in emisfera nordica.Tocmai din acest motiv poate ca ar fi mai bine sa ne gandim acum mai mult la gripa si mai putin la nCoV: sa ne spalam bine pe maini dupa calatorii cu autobuzul sau cu trenul sau dupa ce am pus mana pe clante de usi in cladiri publice.Iar masca de protectie? Putem sa o lasam linistiti deoparte. A, inainte sa uitam: ati facut deja vaccinul antigripal?