Coronavirus: Numarul deceselor a ajuns la 304

Toate decesele inregistrate sambata s-au produs in provincia Hubei, de unde a pornit epidemia.De asemenea, potrivit aceleiasi surse, numarul total de cazuri de infectie cu acest virus a ajuns la 14.380, dupa ce sambata au fost confirmate 2.590 de noi cazuri.La nivel mondial, peste 20 de tari au raportat peste 130 de cazuri de infectie cu acest virus. Cele mai multe dintre aceste persoane calatorisera recent in provincia Hubei sau erau turisti chinezi.Pana in prezent, un singur deces a fost inregistrat in afara Chinei.Joi, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat epidemia declansata de coronavirusul din China ca fiind o urgenta globala