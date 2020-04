Coronavirus: Numarul deceselor la nivel mondial a trecut de 100.000

LIVE

Cifrele de vineri - 100.000 de decese din 1,6 milioane de cazuri - ar sugera o rata de deces de 6,25%, dar multi experti considera ca rata reala este mai mica, avand in vedere ca multe cazuri usoare si asimptomatice nu sunt incluse in totalul imbolnavirilor, arata Agerpres, citand Reuters.Amintim ca in Italia s-au inregistrat 570 de morti in ultima zi , totalul ajungand la 18.849, potrivit Protectiei Civile, scrie La Repubblica. Numarul total al celor care au contractat virusul in Italia de la inceputul epidemiei este de 147.577 (3.951 de noi infectati in ultimele 24 de ore, joi au fost 3.836) dar testele facute vineri sunt 53.495.De asemenea, Marea Britanie a inregistrat 980 de decese provocate de Covid-19 intr-o singura zi , un nou record, bilantul total fiind de 8.958 de morti, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, Matt Hancock.In timp ce in SUA, numarul mortilor a depasit, vineri, 17.000.