Coronavirus: o nava de croaziera nu a fost primita in Malta, la presiunile medicilor

Compania care opereaza nava MSC Opera a declarat ca a acceptat situatia si ca a aprobat ca nava sa plece, pentru a "evita tulburarile publice inutile".Guvernul maltez a declarat ca decizia este urmarea starii de alarma generata de informatiile neverificate lansate de presa locala.Atat guvernul, cat si operatorul au declarat ca nu exista cazuri de imbolnavire la bord."In ciuda faptelor, guvernul maltez si MSC Cruises au decis sa aprobe redirectionarea navei MSC Opera, pentru a evita ingrijorarea publicului maltez", a spus guvernul.Nava, care transporta 2.302 de pasageri si membri ai echipajului, se indreapta acum spre orasul italian Messina, unde va opri duminica, "asa cum era programat".Un pasager austriac care a parasit nava la Genova, Italia, pe 28 februarie, a fost ulterior diagnosticat cu coronavirus.MSC Cruises a declarat ca pasagerul a fost pozitiv pentru Covid-19 la doua zile dupa ce s-a intors in Austria, prin nordul Italiei.Dupa ce a parasit Italia, nava si-a continuat croaziera spre Grecia si a ajuns miercuri in Pireu - in aceeasi zi in care proprietarul a fost alertat de autoritatile austriece despre pasagerul care s-a imbolnavit.MSC Cruises a declarat ca nava a fost inspectata de medicii greci atat in Pireu, cat si in Corfu si ca a primit permisiunea de a merge mai departe."Nu a existat nici o solicitare din partea autoritatilor sanitare grecesti cu privire la o carantina", a spus un purtator de cuvant al ministerului elen pentru sanatate, citat de agentia de stiri Reuters. "Specialistii in boli infectioase ne-au spus ca nu exista o astfel de problema".Martin Balzan, presedintele Asociatiei Medicale din Malta (MAM), a declarat pentru TV Malta ca, in cazul in care o epidemie izbucneste pe nava, Malta nu are resurse pentru a "testa sau asigura adapost pentru cele 2.302 de persoane de la bord"."Autoritatile ar trebui sa acorde prioritate absoluta aspectului sanatatii in locul economiei", a spus el.Vorbind cu Times of Malta, dr. Balzan a spus ca ar fi "extrem de iresponsabil" sa li se permita oamenilor sa paraseasca nava.O alta nava de croaziera, Diamond Princess, a fost scena unei evolutii dramatice a bolii, in timp ce a fost tinuta in carantina in Japonia, luna trecuta. Sase persoane au murit, iar 621 au fost infectate.