Coronavirus: O treime din cazuri ar putea fi "purtatori asimptomatici"

Fiecare tara, fiecare guvern are o alta strategie de lupta impotriva virusului SARS-CoV-2. Autoritatile nationale evalueaza diferit si pericolul transmiterii virusului de catre asa-numitii purtatori asimptomatici - persoane infectate cu SARS-CoV-2, dar care nu stiu acest lucru si, ca atare, nu intra in carantina, putand raspandi virusul celor din jur. De regula, la cei care au contractat acest viurs, primele simptome apar in decurs de cinci zile. In cazuri extreme, perioada de incubatie poate ajunge, se pare, si la trei saptamani.Potrivit guvernului chinez, numarul purtatorilor asimptomatici, al celor testati pozitiv, dar care nu prezinta simptome sau le au doar cu intarziere, ar putea fi de aproximativ 30 la suta, dupa cum relateaza South China Morning Post.Datele sunt confirmate si de un grup de experti niponi, coordonati de Hiroshi Nishiura, epidemiolog la Universitatea Hokkaido. Dintre pacientii japonezi evacuati din Wuhan, 30,8 la suta s-au dovedit a fi asimptomatici. Exista numeroase indicii conform carora "un numar considerabil de persoane nu a fost diagnosticat", precizeaza expertii japonezi intr-o scrisoare adresata International Journal of Infectious Diseases.Aceste cifre nu se potrivesc deloc cu informatiile furnizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit careia transmiterea coronavirusului de catre purtatori asimptomatici ar fi ceva "extrem de rar". OMS e de parere ca transmiterea virusului de catre bolnavi asimptomatici s-ar produce in spatiul UE in doar unul pana la trei la suta din cazuri.In cele mai multe dintre tarile UE si in SUA, unde sunt testate doar persoanele care prezinta simptome, numarul celor testati pozitiv e in rapida crestere. In Germania, de exemplu, sunt testati doar cei care prezinta simptome similare unei gripe sau au avut in ultimele 14 zile contact cu o persoana testata pozitiv. Cine nu prezinta simptome si a avut contact cu o persoana infectata cu coronavirus trebuie sa intre pentru doua saptamani in carantina la domiciliu - fapt care nu prea e verificat de autoritati.In China si Coreea de Sud, in schimb, in focarele initiale de SARS-CoV-2, numarul noilor infectati cu coronavirus scade vizibil. In ambele tari toti cei care au avut contact cu o persoana testata pozitiv sunt testati la randul lor - fie ca prezinta sau nu simptome. Iar cei care sunt depistati ca fiind purtatori de coronavirus sunt obligati sa intre in carantina, iar respectarea acestei masuri este verificata riguros prin telefon. Aceasta indiferent daca prezinta sau nu simptomele in cauza.In Coreea de Sud, persoanele care incalca aceste prevederi sunt pasibile de pedepse usturatoare: de o amenda de pana la 3 milioane de woni, echivalentul a 2500 de dolari. Un nou proiect de lege prevede chiar amenzi de 10 milioane de woni si pana la un an de inchisoare in astfel de cazuri.Dupa cresterea razanta a cazurilor de coronavirus in luna februarie, numarul noilor infectii din Coreea de Sud a scazut considerabil ulterior. In prezent, aproximativ 9000 dintr-o populatie de 50 de milioane sunt infectati cu SARS-CoV-2. Numarul bolnavilor creste zilnic cu mai putin de o suta de persoane, iar numarul sud-coreenilor decedati de Covid-19 este de 120.Exista numeroase puncte de control si corturi in care fiecare poate face repede si simplu un test. In Coreea de Sud au fost efectuate pana acum aproximativ 300.000 de teste de coronavirus. Zilnic pot fi testati 20.000 de oameni, inclusiv cu ajutorul a peste 40 de centre de testare de tip "drive-through", unde testarea se face prin fereastra deschisa a automobilului personal. Si alte tari aplica, intre timp, aceasta metoda. Coreea de Sud a testat pe aceasta cale, prin comparatie la nivel global, cei mai multi oameni, raportat desigur la numarul de locuitori: 5,6 la 1000 de locuitori.In Germania nu pot fi testate saptamanal, potrivit Institutului Robert Koch, decat cel mult 160.000 de persoane, ceea ce inseamna doar 1,9 la 1000 de locuitori. In SUA au fost efectuate, pana acum, in jur de 30.000 de teste.Coreea de Sud a reusit sa franeze raspandirea Covid-19 fara a aplica masuri drastice, cum ar fi restrictionarea circulatiei. Evident ca si aici viata publica a fost masiv limitata, ca si aici exista recomandarea ca oamenii sa pastreze o anumita distanta unul fata de celalalt."Coreea de Sud este o republica democratica. Nu credem ca izolarea este calea adecvata", a precizat Kim Woo-Joo, expert in boli infectioase de la "Korea University", citat de revista de specialitate Science.In schimb, in Coreea de Sud se aplica "cel mai extins program de testare la nivel global", corelat cu eforturi sporite de a izola persoanele testate pozitiv, de a depista asa-numitii contacti si a-i trimite in carantina, se evidentiaza in articolul mentionat.Cu ajutorul unui program amplu de testare a populatiei pot fi depistati la timp purtatorii asimptomatici din preajma persoanelor infectate, inainte ca acestia sa poate transmite, la randul lor, coronavirusul altor oameni. In randul sud-coreenilor, numarul de asimptomatici e considerabil mai mare decat in alte tari, iar acest fapt se datoreaza probabil numeroaselor teste, declara saptamana trecuta directorul Centrului de Prevenire si Control al Epidemiilor (KCDC), Jeong Eun-kyeong.In Coreea de Sud au fost luate masuri care ingradesc masiv libertatile cetatenilor. Pentru a diminua riscul unei infectari, oamenii primesc informatii personalizate despre zona in care traiesc. Autoritatile locale au acces la date personale legate de cei infectati cu coronavirus, cum ar fi varsta, sexul sau raza acestora de miscare.De la criza MERS, din 2015, guvernul de la Seul are dreptul de a aduna date privind telefoanele mobile sau cartile de credit ale cetatenilor, de a intocmi un profil de miscare al persoanelor testate pozitiv. Aceste date sunt transmise unor aplicatii, cu ajutorul carora oamenii pot afla daca in preajma se gasesc persoane purtatoare de virus, ferindu-se astfel de o contaminare.