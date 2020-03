Coronavirus: Olanda retrage sute de mii de masti defecte importate din China

Ziare.

com

Dupa ce a primit la 21 martie "o livrare a unui fabricant chinez de masti cu un certificat de calitate KN95, ministerul a fost avertizat ca, in cursul inspectarii, calitatea acestei incarcaturi nu a corespuns criteriilor", a declarat ministerul intr-un comunicat remis agentiei France Presse.O parte a acestei incarcaturi a fost livrata unor prestatori de servicii de sanatate, restul incarcaturii a fost pus imediat in asteptare si nu a mai fost distribuit, a adaugat documentul."Al doilea test a dezvaluit ca mastile nu corespund normelor de calitate. S-a luat decizia de a nu se mai folosi integral acest transport", a declarat ministerul, adaugand, ca pe viitor, "noile livrari vor fi supuse unui test suplimentar".Masura a afectat aproape jumatate dintr-un lot de 1,3 milioane de masti de tip FFP2, 600.000 de unitati, potrivit televiziunii publice olandeze NOS.Mastile defecte nu se inchid corect pe fata ori au membrane - filtre foarte fine care trebuie sa opreasca particulele virale - care nu functioneaza corect, a subliniat NOS.Sambata, ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, a anuntat ca a comandat "peste un miliard" de masti, in principal din China, pentru a face fata pandemiei de COVID-19.