Coronavirus: Parlamentul European isi scurteaza sesiunea plenara

" Avand in vedere raspandirea cazurilor de coronavirus, sesiunea plenara a Parlamentului European de saptamana aceasta va fi redusa la o singura zi de lucru: ziua de marti", a scris, luni, pe pagina de Facebook, Siegfried Muresan, europarlamentar PNL.Potrivit lui Muresan, marti, europarlamentarii vor dezbate doar chestiunile urgente, cum ar fi epidemia de coronavirus."Vom dezbate numai subiectele urgente: epidemia de coronavirus, Bugetul multianual al Uniunii Europene si situatia la granita dintre Grecia si Turcia. Acum (luni n.red.), la ora 17.00 (ora Bruxelles-ului), presedintele Parlamentului European va deschide sesiunea, va anunta aceste masuri si va inchide imediat sesiunea", a mai anuntat Muresan."Avand in vedere cele mai noi evolutii in cazul Coronavirus, am decis ca sesiunea plenara din luna aceasta va avea loc la Bruxelles, nu vor exista sesiuni de vot, iar sesiunea se va incheia maine seara", a scris, la randul sau, pe pagina de Facebook, Dacian Ciolos, presedintele grupului Renew Europe.Potrivit lui Ciolos, in cadrul sesiunii plenare, europarlamentarii vor discuta si despre bugetul UE si situatia migrantilor."Soarta bugetului UE pe termen lung. Renew Europe si Alianta USR PLUS lupta pentru un buget ambitios care trebuie sa raspunda angajamentelor UE si provocarilor cu care se confrunta Uniunea Europeana, cum ar fi schimbarile climatice, migratia sau securitatea, si sa continue sa sprijine fermierii, orasele si regiunile din intreaga Europa. Incheiem sesiunea plenara cu o dezbatere privind evolutia situatiei migrantilor si refugiatilor de la granita Greciei cu Turcia si actiunile care vor fi luate de UE", a scris Ciolos.