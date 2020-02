Coronavirus: Patru romani au fost repatriati din zona de focar. Sunt in carantina

Ziare.

Ministerul Afacerilor Externe precizeaza, luni, ca in urma demersurilor facute de institutie, au fost repatriati, in 1 si 2 februarie, prin activarea mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene, patru cetateni romani din zona de focar a infectiei cu coronavirus."Unul dintre cetatenii romani a fost repatriat cu un zbor organizat de catre Republica Federala Germania, iar ceilalti trei cu un zbor organizat de catre Republica Franceza. Demersurile de repatriere au fost sprijinite la fata locului si de catre reprezentantii misiunii diplomatice a Confederatiei Elvetiene la Beijing", arata MAE, intr-un comunicat de presa.Totodata, MAE, prin intermediul ambasadelor Romaniei la Beijing, Paris si Berlin, al consulatelor generale ale Romaniei la Bonn si Marsilia, a intreprins demersurile necesare atat pe langa toate autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, cat si pe langa autoritatile chineze pentru demararea si facilitarea operatiunilor de repatriere, avand in vedere restrictiile de circulatie impuse in zona."De asemenea, Ambasada Romaniei la Beijing a pastrat legatura in permanenta cu toti cei patru cetateni romani, inclusiv pe parcursul desfasurarii operatiunilor necesare repatrierii, acestia fiind informati cu privire la conditiile de repatriere si obligativitatea celor 14 zile de carantina pe teritoriul Republicii Federale Germania, respectiv al Republicii Franceze. In prezent, cei patru cetateni romani se afla in carantina", precizeaza MAE.Totodata, misiunea diplomatica a oferit sprijin consular pentru trei marinari romani in vederea parasirii navelor inainte de finalizarea contractelor, acestia aflandu-se pe vapoare in diverse zone din China.MAE arata ca, in acelasi timp, misiunea este in contact si cu studentii romani bursieri care se afla in acest stat in vederea acordarii de asistenta consulara, daca este necesar, in contextul epidemiei cauzate de coronavirus.Intre timp, bilantul negru al epidemiei a ajuns la 361 de morti in China.