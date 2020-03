Coronavirus: Persoanele carantinate intr-o fosta tabara scolara, mutate la un hotel din Buzau dupa ce au reclamat conditiile

LIVE

Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Buzau, Denisa Irimia, in tabara de la Arbanasi erau izolate 45 de persoane dupa ce au revenit din Italia sau din alte zone rosii. Directia de Sanatate Publica a decis mutarea celor 45 de persoane, transferul realizandu-se vineri noapte cu o ambulanta pentru victime multiple, cu autospeciale de la ISU Buzau.De asemenea, cei care au avut masini personale au venit de la Arbanasi, escortati de politie si jandarmi.Transferul s-a realizat in urma deciziei DSP Buzau, dupa ce oamenii s-au revoltat de conditiile proaste in care trebuie sa traiasca doua saptamani.Oamenii se plangeau ca nu au caldura, ca este mizerie, iar pe pereti sunt paianjeni. De asemenea, cei aflati in carantina au reclamat conditiile improprii de la toalete.In judetul Buzau sunt in crantina institutionalizata 45 de persoane, iar alte 337 sunt in izolare la domiciliu. O femeie de 73 de ani din localitatea Parscov a fost diagnosticata pana acum cu infectie cu COVID-19.