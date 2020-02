Coronavirus: Peste 3.700 de persoane, in carantina la bordul unei nave de croaziera in Japonia

Ziare.

Televiziunea japoneza a prezentat imagini cu mai multi "ofiteri de carantina" urcand la bordul Diamond Princess, nava de croaziera a companiei americane Princess Cruises (grupul Carnival Corp), pentru a verifica starea de sanatate a 2.666 de pasageri si 1.045 de membri ai echipajului.Aceste masuri au fost decise dupa teste pozitive cu virusul ucigas la un pasager in varsta de 80 de ani, care a debarcat la Hong Kong la 25 ianuarie, informeaza AFP.Purtatorul de cuvant al guvernului nipon, Yoshihide Suga, a anuntat luni ca nava, sosita in portul Yokohama (la vest de Tokyo) cu o zi inainte de termen, va fi plasata in carantina.O femeie de circa 20 de ani care calatorea cu mama sa a declarat marti postului de televiziune privat TBS ca "s-a cerut ca toti pasagerii sa ramana in cabinele lor, asteptand sa fie supusi testului de detectare a virusului". Ea a precizat ca a asteptat impreuna cu mama sa in cabina lor incepand de luni si ca nici marti dimineata nu au fost informate cand anume vor fi examinate.Nava a fost plasata inca de sambata in carantina la Naha, pe insula sudica japoneza Okinawa, insa o a doua carantina a fost organizata dupa ce o infectare cu coronavirus a fost confirmata la un octogenar care debarcase la Hong Kong.Japonia a inregistrat pe teritoriul sau 20 de cazuri de persoane infectate, dintre care patru fara simptome, potrivit celor mai recente date difuzate luni de Ministerul Sanatatii nipon.Incepand de sambata, Japonia refuza intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor straini care au calatorit recent in provincia chineza Hubei, epicentrul epidemiei, in centrul Chinei.Japonia a inchiriat pana acum trei avioane pentru a repatria 565 de cetateni ai sai din Wuhan, capitala provinciei Hubei.