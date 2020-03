Coronavirus: Peste 400.000 de cazuri confirmate in lume, s-a tregut pragul de 18.000 de decese

LIVE

Cel putin 401.285 de cazuri de infectii, dintre care 18.040 decese, au fost inregistrate in 175 de tari si teritorii, in special in China (81.171 de cazuri, dintre care 3.277 morti), focarul pandemiei, si in Italia (69.176 de cazuri), cea mai grav afectata tara, cu 6.820 de decese.Numarul de cazuri diagnosticate nu reflecta decat o parte din numarul real al contaminarilor, mare parte dintre tari au testat doar cazurile care necesita ingrijire medicala.