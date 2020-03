Coronavirus: Presedintele Portugaliei s-a bagat singur in carantina

Ziare.

El a motivat aceasta decizie neobisnuita explicand ca a fost in contact saptamana trecuta cu elevi ai unei scoli din nordul Portugaliei, inchisa intre timp dupa descoperirea unui caz de coronavirus, scrie AFP."Nici elevul internat in spital, nici clasa lui nu au participat la aceasta intalnire", a precizat comunicatul.Seful statului "nu prezinta niciun simptom" si isi va continua activitatile din palatul presedintiei.Documentul a subliniat ca presedintele a hotarat sa urmeze recomandarile autoritatilor sanitare, deoarece considera ca atunci cand vine vorba de masuri preventive trebuie "sa dea un exemplu".Portugalia se confrunta de sambata cu o crestere a numarului de cazuri de infectie cu COVID-19, in special in nordul tarii. Tara a depasit sambata pragul de 20 de cazuri confirmate, fata de 13 vineri seara.Pentru a face fata situatiei, autoritatile au anuntat o serie de masuri pentru nordul Portugaliei: suspendarea temporara a vizitelor in spitale, camine de pensionari si inchisori, inchiderea unei scoli si a doua cladiri apartinand unor universitati."Recent, au fost confirmate" cazuri de COVID-19 la persoane care au frecventat locurile respective, ceea ce "sporeste riscul de transmitere in aceste institutii", a explicat ministrul portughez al Sanatatii, Marta Temido.