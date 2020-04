Coronavirus printre bolnavii de cancer: 20 de persoane pozitive la Institutul Oncologic din Cluj. Toate asimptomatice

LIVE

"La Institutul Oncologic s-au testat in total 947 persoane pana in prezent. S-au descoperit 20 de pozitivi asimptomatici, dintre care 3 cadre medicale (2 asistente medicale si psihologul). Trebuie mentionat ca toate kiturile de testare utilizate pentru aceste teste au fost achizitionate din sponsorizari. Este in curs o ancheta epidemiologica sub coordonarea Directiei de Sanatate Publica", a declarat Mircea Abrudean.Vineri au fost depistate, la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca (IOCN), 16 cazuri de pacienti cu coronavirus, dintre care doua cadre medicale, toti asimptomatici.Directorul medical al IOCN, Patriciu Achimas-Cadariu, a declarat ca testarea personalului medical si a pacientilor va continua."Am respectat toate regulile impuse de lege, de la inceputul epidemiei. Am facut riguros triajul impus, pe definitia de caz. Am testat pacientii care se incadrau in definitia de caz si personalul care se incadra in definitia de caz.In urma cu trei zile, evaluand la nivelul Comitetului director al IOCN evolutia epidemiei si cresterea numarului de cazuri si tinand cont de faptul ca pacientii nostri au particularitatile legate de imunitate, de prezenta bolii neoplazice, am hotarat in Comitetul director testarea personalului si a pacientilor prin PCR, prin metoda cea mai sensibila.Au fost si cazuri pozitive si este vorba in totalitate de cazuri asimptomatice, cu declaratii prin care isi asumau ca nu au avut contacte. Deci triajul a functionat foarte bine.Au fost si situatiile de personal, dar care au fost asimptomatice in totalitate. Asta este in acord si cu analiza prin PCR care a aratat doze mici spre medii de incarcatura virala, deci cazuri asimptomatice", spunea, vineri, directorul medical al IOCN.