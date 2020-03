Coronavirus: Risc de contaminare la Ambulanta care l-a transportat pe pacientul din Bucuresti

Ziare.

Informatia a fost publicata, sambata, de cotidianul Libertatea, care il citeaza pedoctorul Victor Zota, coordonatorul Ambulantei Sector 3."Acest pacient a fost consultat de un medic de la Ambulanta Bucuresti - Ilfov si el i-a pus, initial, diagnostic de suspiciuni de probleme digestice, iar noi nu am facut decat sa il transportam la Bals.Nu putem merge imbracati in costume la toate apelurile de afectiuni digestive sau de gripa normala. Decizia in urma consultatiei ca sa fie transportat la Bals sub diagnosticului digestiv a fost a coordonatorului medical din strada Eminescu unde este disceperatul Ambulantei - Ilfov.Noi, cei de la Sectorul 3, nu am facut decat sa asiguram transportul la Bals, acolo unde ei au hotarat sa il ducem pe pacient, fara suspiciunea de coronavirus".Pacientul vomita si avea febra, dar nu prezenta alte simptome specifice COVID-19, cum ar fi tusea si dificultatile de respiratie, a povestit doctorul Victor Zota, seful microstatiei Sectorului 3.Asistenta medicala este izolata la domiciliu, iar ambulantierul va fi testat si plasat in carantina dupa ce va reveni din Bulgaria, unde a plecat cu un grup, intr-o mini-vacanta.