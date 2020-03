Coronavirus: Rusia inchide frontierele pentru persoanele care vin din Iran

Ziare.

Serviciul federal de securitate "va inchide temporar frontiera rusa cetatenilor straini (...) care sosesc din Iran" pentru a munci, pentru a studia sau calatori in Rusia, potrivit unui decret guvernamental.Aceasta inchidere va intra in vigoare de vineri, de la miezul noptii (ora 21.00 GMT), cu scopul de a stopa raspandirea noului coronavirus pe teritoriul rus", a precizat Guvernul.Noile masuri exclud persoanele rezidente permanent in Rusia, cetatenii din tarile Uniunii Economice Eurasiatice condusa de Rusia, care include Armenia, Belarus, Kazahstan si Kirghizstan, precum si delegatiile oficiale si echipajele de avion.Ministerul rus al Afacerilor Externe nu va mai accepta cereri de vize provenind din Iran, se adauga in textul decretului.Guvernul rus a insarcinat Autoritatea pentru Aviatie sa comunice aceste masuri companiilor aeriene ruse.Rusia a anuntat vineri sase noi cazuri de coronavirus, cintre care cinci la Moscova. Toate persoanele s-au intors recent din Italia.