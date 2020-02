Coronavirus: S-a inregistrat primul deces in afara Chinei

Ziare.

Victima este un chinez originar din orasul Wuhan, unde a aparut acest virus, si ar fi fost infectat inainte de venirea in Filipine."Este vorba despre primul deces semnalat in afara Chinei", a declarat presei Rabindra Abeyasinghe, reprezentant al OMS in Filipine."Totusi, trebuie sa tinem minte ca nu este vorba despre un caz care s-a contaminat local. Acest pacient venea din epicentrul acestei epidemii", a subliniat Rabindra Abeyasinghe.Barbatul, de 44 de ani, decedat intr-un spital din Manila, a venit in Filipine in compania unei chinezoaice care a fost depistata si ea cu coronavirusul, a declarat ministrul sanatatii, Francisco Duque.Aceasta femeie, in varsta de 38 de ani, in prezent in curs de restabilire intr-un spital din capitala, este primul caz de coronavirus inregistrat in Filipine."La momentul internarii, pacientul a dezvoltat o pneumonie severa", a declarat Duque in cadrul unei conferinte de presa."In ultimele zile, pacientul a fost stabil si a dat semne de ameliorare, dar starea pacientului s-a deteriorat in ultimele 24 de ore si s-a produs decesul", a adaugat el.Joi, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat epidemia declansata de coronavirusul din China ca fiind o urgenta globala