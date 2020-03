Coronavirus sau gripa? Diferente, asemanari si statistici

Simptome

Ambele cauzeaza febra, tuse, dureri musculare, oboseala, uneori voma si diaree.

Pot cauza forme severe, chiar fatale in cazuri rare.

Pot cauza pneumonie.

Mod de transmitere

Ambele pot fi transmise de la o persoana la alta prin picaturi de fluide eliminate in aer prin tuse, stranut sau vorbit.

Gripa poate fi raspandita de o persoana infectata cu mai multe zile inainte sa dezvolte simptome si acelasi lucru se crede pana la acest moment si despre coronavirus, chiar daca cercetarile inca mai continua.

O posibila diferenta este ca se crede ca acest nou coronavirus poate ramane in aer si dupa ce persoana infectata a parasit zona.

Tratament

Niciunul dintre virusuri nu este tratabil cu antibiotice, acestea actionand doar impotriva bacteriilor.

Ambele sunt tratate in functie de simptomele dezvoltate, cum ar fi antitermice pentru febra. Cazurile grave necesita spitalizare si chiar si ventilatie mecanica.

Prevenire

Cauza

COVID-19 este cauzat de un coronavirus descoperit in 2019, acum denumit Sindrom Acut Respirator Coronavirus 2 sau SARS-COV-2.

Gripa este cauzata de diferite tulpini ale virusului influenta.

Medicamente antivirale

In ce priveste gripa, medicamentele antivirale trateaza simptomele si pot chiar scurta durata bolii.

La coronavirus inca sunt testate medicamentele care ar putea face asta.

Vaccin

Nu exista inca un vaccin creat impotriva coronavirusului, desi se fac progrese.

In cazul gripei vaccinul exista si este eficient si reduce severitatea simptomelor.

Numarul de cazuri

Coronavirus: Pana la sfarsitul lunii februarie au fost inregistrate aproximativ 87.000 de cazuri in intreaga lume.

Se estimeaza ca sunt aproximativ 1 miliard de imbolnaviri in fiecare an.

Morti

Coronavirus : Aproximativ 2.900 de morti inregistrate in intreaga lume pana la finalul lunii februarie.

Gripa: Intre 291.000 si 646.000 de morti anual in intreaga lume. In Romania, de la inceputul acestui sezon gripa, au murit 47 de oameni.

Nu exista insa motive de panica, ne spun specialistii in sanatate publica, care ne indeamna insa sa stam informati si sa ne luam masurile de siguranta. Iar aceste masuri sunt aceleasi pe care e bine sa le aplicam mereu, pentru a ne proteja de gripa sau infectii respiratorii, dar si de alte virusuri si bacterii.Cum s-au facut multe paralele intre gripa si coronavirus, specialistii de la John Hopkins Medicine au aratat care sunt asemanarile si deosebirile intre cele doua virusuri.In cazul ambelor infectii se recomanda acelasi lucru: spalati-va pe maini des si cel putin 20 de secunde, tusiti in pliul cotului, nu in palma, stati acasa cand sunteti bolnavi si limitati cotactul cu persoane despre care stiti ca sunt bolnave.